Oroscopo 15 gennaio 2021: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di venerdì 15 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Scorpione (concedetevi un po’ di leggerezza) e Pesci (una discussione è salutare).

Oroscopo 15 gennaio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): la memoria da elefante

Oroscopo Cancro 15 gennaio: umore

Le vostre idee potrebbero incontrare resistenza da parte di un collega, un familiare o un amico assolutamente intenzionato a rimanere fermo sulle sue posizioni. E voi d’altra parte oggi non tollerate chi vi contraddice, che non ha la stessa vostra visione delle cose.

Cercate di non insistere, annuncia l’oroscopo, e chiedetevi perché reagirete in modo forte di fronte a una situazione poco importante. E’ probabile che ce l’abbiate con questa persona per delle ragioni che non ricorda più. Ma voi, no: è noto che il vostro segno ha una memoria da elefante.

Oroscopo Cancro 15 gennaio 2021: come va l’amore?

In coppia: avrete voglia di parlare al partner dei vostri desideri, dei bisogni e la cosa sarà molto positiva.

Soli: un incontro potrebbe scombussolare le vostre abitudini da single. E’ l’inizio di una bella storia!

Oroscopo 15 gennaio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): concedetevi un po’ di leggerezza

Oroscopo Scorpione 15 gennaio: umore

La dissonanza Marte-Giove potrebbe scombussolare qualche progetto e voi sentirvi destabilizzati, pensare al futuro in modo pessimista. Tiratevi su! L’atmosfera astrale elettrica nel giro di breve tempo si placherà. Per oggi, fate un passo indietro e concedetevi qualcosa di leggero, che vi faccia distrarre.

Vi farà un gran bene. Tenete presente che la vostra situazione è in evoluzione e lo toccherete con mano quando tra aprile e maggio Giove farà capolino nei Pesci. A quel punto potrete dare il via ai progetti che avete a cuore.

Oroscopo Scorpione 15 gennaio: amore

In coppia: la tendenza odierna è chiedere molto al partner ma dare poco. Attenzione, non esistete solo voi.

Soli: una persona potrebbe farvi ritrovare il sorriso, credere in voi stessi e negli altri. E se fosse amore?

Oroscopo 15 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): una discussione può essere salutare

Oroscopo Pesci 15 gennaio: umore

Con la dissonanza Marte-Giove, anche per il vostro segno l’atmosfera è all’insegna della collera. Potrebbe scatenarsi un conflitto – cosa che detestate e anche stavolta non dipenderà da voi – con una persona, forse insoddisfatta, potrebbe dirvi cose poco carine. Reagirete? A volte una discussione può rivelarsi salutare.

Permette di non arrivare a un punto di rottura e chiarire invece i malintesi. L’oroscopo annuncia che non è escluso che una persona cara subisca una situazione ingiusta e voi, generosi come sempre, cercherete il modo di aiutarla.

Oroscopo Pesci 15 gennaio: amore

In coppia: all’ascolto dei desideri del partner, vivrete splendidi momenti di grande intimità.

Soli: una persona che conoscete da tempo continua a intrigarvi. Mandare un messaggio potrebbe sbloccare la situazione.

