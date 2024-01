L’oroscopo del 15 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 15 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 15 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il buon aspetto Sole-Nettuno oggi sognate a occhi aperti, potreste cambiare idea continuamente o scoprire di non avere l’energia per prendere l’iniziativa. Per oggi, seguite la corrente e rallentate, seguite un ritmo più rilassato, state alla larga inoltre, da chi non capisce il vostro stato d’animo: proteggetevi. I cambiamenti che sognate arriveranno, il che significa che potete smettere di preoccuparvi. Amore: in coppia, grande sintonia con il partner, c’è tenerezza e oggi lo/a coccolerete anzi vizierete la dolce metà! Soli: se non incontrate la perla rara, non ve la prendete troppo. Meritate la persona giusta e dunque vale la pena aspettare.

Oroscopo 15 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

La routine oggi vi pesa, vorreste distrarvi attraverso attività che sollecitano la vostra curiosità, accendono il vostro entusiasmo, non ultimo anche viaggiare. Se non potete partire potete pur sempre appagare la curiosità attraverso i libri, i film o esplorando la città in cui vivete. Al contempo, se avete bisogno di un favore è il momento ideale per chiederlo e anche voi sarete disposti ad aiutare chi vi circonda. Amore: in coppia, passione al top, gli astri accendono il desiderio! Sfruttate al massimo questo momento magico. Soli: tanti incontri ma uno sarà decisivo anzi, a dirla tutta, potrebbe essere sensazionale.

Oroscopo 15 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

A chi vi circonda, lavoro o vita personale, oggi mostrate grande sicurezza in voi stessi e anche se interiormente provate incertezza, gli altri non se ne accorgeranno, avranno comunque una buona impressione e vi concederanno la loro fiducia. Non è escluso, ad esempio, che qualcuno vi metta in grado di progredire nel lavoro, in ogni caso visto che non dipende da voi, tenete i piedi per terra.. Amore: in coppia, sarà difficile, oggi, mantenere la calma. Perché invece non cercate di ritrovare un po’ di leggerezza? Soli: per oggi, negli affari di cuore, evitate di prendere iniziative. Non è giornata di conquiste romantiche.

Oroscopo 15 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Avvertite l’esigenza di dare una scossa al quotidiano? Motivati come siete, potreste anche provare il desiderio nonché l’entusiasmo di sviluppare ed espandere l’attività di lavoro o forse dedicarvi a un hobby divertente e al contempo rilassante. Tuttavia è importante ricordare che non dovete farvi carico dei problemi di tutti dunque non mettetevi sotto pressione e fate qualcosa che vi piace! Amore: in coppia, è la giornata ideale per fare importanti progetti futuri con il partner. Soli: la sicurezza oggi potrebbe spingervi a fare il primo passo. E di sicuro non ve ne pentirete. In programma c’è una conquista!

Oroscopo 15 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

Se ritenete che una persona, lavoro o vita personale dà per scontato il vostro aiuto, sarete spinti a esprimere la vostra insoddisfazione. Il problema è che rischiate di farlo in modo poco diplomatico per cui prima di entrare in azione chiedetevi se ne valga davvero la pena. Nei prossimi giorni la situazione potrebbe raggiungere il picco ma scegliendo con cura le parole, risolverete a vostro vantaggio. Amore: in coppia, tendenza ad amplificare tutto ciò che dirà il partner e a scattare come molle. Soli: evitate quel po’ di egocentrismo che distingue il vostro segno e lasciate spazio, fate esprimere chi vi corteggia.

Oroscopo 15 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Avete fiducia nei confronti di chi vi circonda ma con il buon aspetto Sole-Nettuno dovreste essere cauti. Lavoro o vita privata, in seguito potreste scoprire di aver concesso la vostra fiducia a una persona che non la meritava e provare delusione. Altra chiave di lettura del passaggio: potreste valutare una situazione più interessante di quanto sia nella realtà: per oggi, andate oltre le belle apparenze. Amore: in coppia, circolano un po’ di tensioni, qualche incomprensione. Ma la responsabilità, probabilmente, è solo vostra. Soli: se a una persona darete la possibilità di corteggiarvi, insieme scoprirete l’amore.

Oroscopo 15 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi odierni accendono la voglia di andare in giro e dedicare del tempo a un hobby o al divertimento, alle uscite con gli amici ma per fare tutto questo dovete mettere dei limiti alle richieste di chi vi circonda. Con il buon aspetto Sole-Nettuno c’è la possibilità che vi sentirete in colpa per aver adottato un atteggiamento determinato con qualcuno. Evitate, soprattutto se l’altro approfitta della vostra disponibilità. Amore: in coppia, è necessario addolcire il dialogo ma ci riuscirete solo attraverso qualche sforzo. Soli: è una buona giornata per dare il via a una tenera conversazione con una persona che vi attrae.

Oroscopo 15 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Le vostre parole hanno un notevole impatto emotivo su chi vi circonda, dunque oggi fate attenzione a ciò che direte. Prima di esprimervi, riflettete. Nel lavoro o nella vita privata, se volete fare delle critiche, affinché siano costruttive, accompagnatele da esempi concreti così che l’altro capisca chiaramente cosa volete dire. In caso contrario si metterà sulla difensiva e vi contesterà. Potrebbe esplodere una lite. Amore: in coppia, se avete intenzione di farvi perdonare qualcosa, è la giornata giusta. Non esitate, dunque, a chiedere scusa. Soli: inizialmente un po’ esitanti, in seguito deciderete di lanciare chiari segnali a chi vi attrae. E fate bene: sicuramente l’altro/a ricambia l’attrazione.

Oroscopo 15 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il buon aspetto tra Sole-Nettuno è comunque un po’ insidioso: rischiate di idealizzare una persona o una situazione e una volta aperti gli occhi sulla realtà, provare delusione. Ottimismo e fiducia sono al massimo e il consiglio è quello di essere realistici. Il lato positivo del transito: potreste risolvere un problema che di recente vi ha preoccupato, è stato un chiodo fisso, e ciò rappresentare un vero sollievo. Amore: in coppia, è probabile che in questi giorni, studierete qualche bel progetto a due. L’importante è che siano realizzabili. Soli: come detto, occhio a idealizzare le persone. Prima di lanciarvi approfondite la conoscenza.

Oroscopo 15 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il buon aspetto Sole-Nettuno vi rende più premurosi e sensibili del solito, oggi sarete pronti a incoraggiare una persona che sapete ha bisogno di tirare su il morale. Al contempo, con Marte nel vostro segno siete ansiosi – in modo positivo – di dare il via a un progetto importante e non è escluso che sia coinvolto anche un amico o un gruppo di amici e il vostro ruolo sarà indispensabile. Amore: in coppia, potrebbe essere necessario trovare un compromesso. Ci riuscirete stabilendo un dialogo in cui nessuno prevarrà sull’altro. Soli: gli affari di cuore oggi non saranno una priorità, per oggi vi concentrerete su altre questioni che ritenete più importanti.

Oroscopo 15 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto Sole-Nettuno potete tirare un sospiro di sollievo, soprattutto se negli anni recenti avete dovuto superare prove difficili nel lavoro, affari o vita personale e vi sentite demotivati, giù di corda. Ora avete l’opportunità di rivedere con ottimismo i vostri obbiettivi, le questioni di denaro, i progetti. La visione pessimista sul futuro svanirà: capirete che la fortuna è finalmente dalla vostra parte! Amore: in coppia, solitamente siete poco espansivi ma oggi sarà l’opposto, al punto che il partner sarà sorpreso. Ma saprà come sfruttare al meglio questo dolce momento. Soli: se state vivendo un flirt, oggi parlerete apertamente dei vostri sentimenti e farete un grande passo avanti.

Oroscopo 15 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il buon aspetto Sole-Nettuno, vi rende uno splendido esempio di generosità e gentilezza ma evitate che questo atteggiamento si ritorca contro di voi. Oggi vi sarà difficile dire dei “no”, il che potrebbe spingere a prendere delle decisioni di cui in seguito pentirvi. Fate delle domande dirette, anche quelle che potrebbero agitare le acque. Meglio sapere dove vi state cacciando anziché avere troppa fiducia. Amore: in coppia, Marte risveglia la passione e vivrete momenti inediti, molto sensuali. Soli: incontri interessanti, toccherete con mano quanto è alto il vostro potere di seduzione. Negli affari di cuore, oggi tutto può accadere.