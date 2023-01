L’oroscopo del 15 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 15 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 15 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Bilancia punta i riflettori su una relazione familiare o di amicizia. Poiché puntate a cose diverse, voi avrete difficoltà a prendere l’iniziativa. E’ un buon momento per parlarne e trovare un compromesso. La Luna in dissonanza con Mercurio in Capricorno invita alla chiarezza e al contempo alla comprensione reciproca. Amore: in coppia, il partner sottolineerà che non siete riusciti a mantenere le promesse fatte lo scorso anno. Cercate di rimediare… Abbozzare un sorriso non basta! Soli: zero romanticismo e fantasia, sentimenti e belle dichiarazioni non sono nel programma della giornata.

Oroscopo 15 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Sentite che è il momento di un cambiamento ma al contempo siete ansiosi. In questo momento avete voglia di apprendere nuove abilità, stringere nuove relazioni e in generale fare qualcosa che vi porti fuori dalla vostra zona di comfort. Se pensate che ne valga la pena, procedete con coraggio e fate tutto il possibile. Amore: in coppia, cerca di comunicare meglio. Parlate con il partner dei vostri desideri, delle ansie, delle ambizioni… Ma non concentratevi solo su voi stessi, mettetevi anche nei panni dell’altro. Soli: i passaggi odierni non favoriscono gli incontri d’amore. Potreste essere presi da altro.

Oroscopo 15 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Siete dell’umore giusto per prendere le distanze da persone, situazioni e comportamenti che non vi servono più, hanno fatto il loro tempo. Avete bisogno di novità e l’intenzione di eliminare chi o cosa vi ha bloccato. Ora avete la possibilità di rimettervi in carreggiata ed evolvere nella direzione dei vostri obbiettivi. Amore: in coppia, sembrate più interessati a questioni professionali o finanziarie che alla relazione. Le conversazioni sono cordiali ma l’intimità è assente. Soli: se non volete perdervi una bella storia, sarebbe saggio pensare anche al divertimento. Rilassatevi!

Oroscopo 15 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Provate irrequietezza o un senso di ribellione. L’affetto nei confronti degli amici un momento sono intensi e un altro molto freddi ma alla fine capirete parecchio riguardo alle relazioni. Potreste persino chiudere un’amicizia o stabilire dei nuovi limiti. Può essere utile distaccarvi uscire uscire dalla vostra zona di comfort e scoprire nuovi modi di interagire. Amore: in coppia, prima di parlare ricordate che essere troppo diretti, senza volerlo rischiate di offendere. Soli: tra malumore, indecisione e nervosismo per oggi è meglio dimenticare gli incontri. E non è detto che li desideriate!

Oroscopo 15 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Ciò che desiderate ottenere nel lavoro e nella carriera e quello che desiderate dalle relazioni oggi non sembra che combacino perfettamente ma risolverete. Apprenderete molto dalle sfide e dalle diversità di opinioni. In ogni caso, evitate di agire per capriccio o sull’onda dell’impulsività: le emozioni odierne possono essere transitorie. Amore: in coppia, avrete la fastidiosa tendenza a provocare il partner, non perderete occasione per fare dei commenti sarcastici. Attenzione, la sua pazienza ha un limite. Soli: rimanete in casa e/o comunicate il meno possibile. Oggi non parlereste a vostro vantaggio…

Oroscopo 15 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Potreste avvertire la necessità di un cambiamento riguardo allo stile di vita o nel lavoro. Di tanto in tanto è un bene trasformare le situazioni così da dare il meglio! Siete in ottima forma mentale per individuare i settori che richiedono una correzione di rotta, soprattutto per quanto riguarda il benessere, ovvero la dieta e l’esercizio fisico. Amore: in coppia, potrebbero esserci dei disaccordi ma tenete presente che non siete depositari della verità. Ascoltate anche le ragioni, del partner. Soli: se state pensando di conquistare una persona, prima di tutto ascoltate ciò che l’altro/a vuole da una relazione.

Oroscopo 15 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una domenica in cui avrete voglia di mettere uno stop alla monotonia del solito quotidiano. Siete un po’ nervosi o confusi riguardo alle emozioni o ai desideri e nelle relazioni rischiate di essere aggressivi, di avere reazioni brusche. La soluzione potrebbe essere quella di concedervi una pausa o di rallentare il ritmo. Amore: in coppia, il quotidiano vi pesa e ne parlerete con il partner per capire se è’ più o meno disposto a seguirvi… Soli: potreste chiudere un flirt. La persona forse non è quella che vi aspettavate. Ma conserverete un bel ricordo.

Oroscopo 15 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Siete in cerca di novità, di qualcosa che faccia entrare nella vostra vita un ventata di freschezza, di un cambiamento anche riguardo alle relazioni. E non soddisfacendo questa esigenza potreste sentirvi irrequieti. Ma potreste scoprire nuovi e interessanti modi per rapportarvi a chi vi circonda. E’ pur vero che chiuderne alcune sarà liberatorio. Amore: in coppia, occhio ai battibecchi. La dissonanza Venere-Urano vi rende nervosi, permalosi e ribelli. Evitate di dire cose di cui in seguito pentirvi. Soli: potreste essere delusi dal comportamento di una persona incontrata di recente. Non giudicatela troppo in fretta…

Oroscopo 15 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una domenica in cui avete bisogno di nuovi stimoli mentali ma la tendenza a ribellarvi alla routine e imporre le vostre idee può comportare dei problemi nelle relazioni familiari o nella vita sociale. Il vostro messaggio non passerà per cui lasciate agli altri lo spazio che desiderano: può essere la risposta giusta ai vostri problemi. Amore: in coppia, la relazione vi ha cambiato molto ed è un’ottima cosa non credete? Ciò fa presagire uno splendido futuro. Soli: farete il punto su ciò che si aspettate veramente dalla prossima storia. E’ un eccellente atteggiamento.

Oroscopo 15 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Anche se vi siete imposti delle regole, capite che è il momento di risparmiare oggi rischiate di lanciarvi in qualche spesa pazzerella. Anziché concedervi acquisti impulsivi, cercate di capire il motivo che si nasconde dietro l’irrequietezza e la tensione interiore. È il momento di avere un nuovo approccio alla vita, in particolare al denaro. Amore: in coppia, quando le opinioni divergono, lo prendete come un attacco personale e reagite in modo un po’ aggressivo. Ma così bloccate il dialogo! Soli: la solitudine vi pesa parecchio ma ora di correggere il tiro! Vi sentite davvero motivati a dare il via a una storia impegnativa?

Oroscopo 15 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Venere nel vostro segno è in dissonanza con Urano: è una domenica in cui avete intenzione di rivoluzionare qualcosa riguardo alla casa o alla vita personale. Tuttavia, per oggi, placate questa irrequietezza facendo qualcosa di diverso, cambiando un aspetto della routine ed evitando invece di prendere decisioni radicali. Amore: in coppia, evitate di mettere in secondo piano i preziosi sentimenti che la dolce metà prova per voi. Ne trarrete nuova forza per il futuro! Soli: non cercate il grande amore ma non siete nemmeno interessati a storielle passeggere. Liberi come l’aria uscirete in compagnia degli amici.

Oroscopo 15 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Avete sicuramente voglia di uscire dalla routine ma evitate di prendere iniziative confuse, brusche o radicali. Appagate la necessità di un cambiamento ma facendolo per gradi. Cambiate la routine delle abitudini domenicali, andate in posti nuovi, che non conoscete. Vi distrarrete e lascerete alle spalle eventuali preoccupazioni. Amore: in coppia, siete un po’ nervosi, permalosi e non è lo stato d’animo ideale per una dolce domenica a due… Soli: vi ponete parecchie domande, la voglia di stare per conto vostro prende il sopravvento. Un bel film tirerà su il morale.