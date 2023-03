L’oroscopo del 15 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 15 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 15 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

In giornata la Luna entra in Capricorno e al vostro segno chiede di dare la priorità agli impegni, alle responsabilità. Sarete meno estroversi con i colleghi ma al contempo potreste trovarvi sotto i riflettori per qualche risultato positivo ottenuto di recente. Più in generale, state alla larga da chi crea problemi e da chi tenta di farvi cambiare idea. Amore: in coppia, siete un po’ nervosi e forse anche un po’ gelosi. Non imboccate questa direzione poiché scombussolerebbe il vostro equilibrio. Soli: divisi tra la voglia di andare a un appuntamento e quella di cancellarlo sul momento! Decidete, non è da voi esitare!

Oroscopo 15 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Capricorno nel lavoro vi rende molto razionali ma al contempo con altri aspetti astrali potreste avere la testa tra le nuvole e immaginare tutto ciò che potreste fare o le persone con cui lavorare. Con i transiti odierni il problema è trovare un equilibrio tra realtà e fantasia. Siate consapevoli su cosa riponete le vostre speranze. Amore: in coppia, in coppia, i pianeti promettono bellissime sorprese. Il partner stimola il vostro desiderio. La giornata è intensa e sensuale. Soli: sul posto di lavoro una persona vi fa gli occhi dolci e tra voi l’atmosfera è bollente. Tuttavia siete consapevoli che è un gioco pericoloso. Alla fine della giornata, la situazione prenderà una piega inaspettata.

Oroscopo 15 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Capricorno è perfetta per mostrare le vostre capacità di negoziare, soprattutto per quanto riguarda gli scambi commerciali e finanziari: sarete imparziali. Potreste anche riprendere il controllo su una determinata situazione. Al contempo sarete motivati a dare il via a iniziative salutari, mirate al vostro benessere. Amore: in coppia, con il partner farete progetti per il futuro parlerete dei problemi presenti nella relazione e insieme troverete la soluzione. Soli: una persona che vi attrae, vi corteggia ma avete bisogno di sentirvi amati in modo chiaro. Rassicuratevi: oggi arriveranno bellissime prove che l’altro/a è innamorato/a.

Oroscopo 15 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Per oggi cercate di fare affidamento sul vostro intuito, soprattutto se state tentando di capire il comportamento di una persona cara che forse vi preoccupa. Smettendo di riflettere in modo razionale e ascoltando le emozioni probabilmente scoprirete il motivo del suo atteggiamento e sarà di notevole aiuto. Amore: in coppia, vorreste chiarire alcuni punti, ma per timore di sollevare un polverone, preferirete tacere. Questo silenzio vi peserà parecchio. Soli: voglia di incontrare l’amore, di fare colpo su una persona ma la sua resistenza potrebbe deludervi.

Oroscopo 15 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Lavoro o vita personale, oggi chi vi circonda potrebbe essere di malumore e scontroso. Ma avete il fascino e la determinazione per tirarli fuori dalla nuvola nera che incombe sulla loro testa. Al contempo, esaminate con attenzione tutti gli inviti che riceverete: è probabile che accettando stringerete importanti contatti professionali. Amore: in coppia, circolano delle tensioni, basta una parola di troppo e il partner scatenerà un dramma. Agite con calma e diplomazia. Soli: fate attenzione a innamorarvi di una persona che conoscete da poco. Procedete con cautela.

Oroscopo 15 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Pensate prima di tutto a voi, al benessere psicofisico. Sapete bene che nessuno lo farà al posto vostro e meritate anche di rilassarvi, distrarvi e divertirvi! Il lavoro potrebbe richiedere parecchio impegno dunque stasera ritagliare dei momenti di leggerezza vi farà un gran bene. State alla larga da persone che prosciugano le vostre energie! Amore: in coppia, è una giornata in cui sarete meno critici, meno concentrati sui difetti del partner. Oggi sorvolerete: il desiderio è di capire e sostenere la dolce metà! Soli: potreste innamorarvi perdutamente di una persona appena conosciuta, un colpo di fulmine in piena regola!

Oroscopo 15 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con i passaggi odierni c’è l’opportunità di una riconciliazione: se avete voglia di dare a una persona una seconda possibilità, una chiacchierata potrebbe aprire la porta al dialogo. Oppure, potreste semplicemente accettare che l’altro la pensi in un modo diverso. In un modo o nell’altro riuscirete a riportare l’armonia. Amore: in coppia, se al momento vi ponete delle domande oggi troverete sicuramente delle risposte, o almeno, proverete ad andare avanti in modo costruttivo. Soli: probabilmente prenderete le cose più alla leggera. Forse perché la vostra situazione affettiva prenderà una nuova piega?

Oroscopo 15 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Capricorno rappresenta una splendida opportunità per parlare con autorevolezza, esprimere chiaramente idee, bisogni e desideri così da raggiungere gli obbiettivi che avete in mente. Al contempo è una giornata in cui la vostra creatività al top e se non lavorate nel settore artistico, dovreste trovare un modo per manifestarla. Amore: in coppia, desiderate migliorare la relazione ma non a qualunque costo. Sulle cose essenziali non farete concessioni, metterete i puntini sulle i e avete ragione! Soli: più che la voce del cuore ascoltate quella della ragione. Non ignorate i campanelli d’allarme, occhio alle belle promesse, alle belle parole…

Oroscopo 15 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

L’intelligenza e il senso dell’umorismo di un amico o di un collega potrebbero essere d’aiuto a vedere una situazione da una prospettiva completamente diversa e ben più stimolante, il che illuminerà anche altri aspetti della giornata. In serata, avrete voglia di stare per conto vostro, rilassarvi e guardare un film. Amore: in coppia, grazie a un atteggiamento rassicurante, la relazione si consolida. Ritaglierete del tempo per ascoltare, capire il partner e condividere dolci momenti. Soli: è una bella giornata in cui avrete numerose occasioni d’incontro. A patto che vi muoverete, uscirete e amplierete il giro delle conoscenze!

Oroscopo 15 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui potreste mettere in discussione alcune situazioni. Qualcosa che avete dato per scontato ora potrebbe sembrare incerto e persino inaffidabile. Un accordo o un progetto pianificato o una relazione scatenerà la vostra perplessità. Evitate di prendere decisioni impulsive: osservate come si snoderanno gli eventi. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di parlare a cuore aperto con il partner. Potrebbe essere sorpreso ma vi ascolterà e vi farà un gran bene. Soli: negli affari di cuore farete un bilancio delle ultime settimane. Ad ogni modo, potreste rivedere una persona che per voi ha significato molto.

Oroscopo 15 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi odierni rappresentano un’opportunità per esaminare la situazione delle finanze, in particolare le piccole spese quotidiane che sommate, alla fine del mese rappresentano una cifra non indifferente. Capirete quali sono le spese superflue da eliminare e avere il controllo sulle uscite. Il che vi permetterà di risparmiare. Amore: in coppia, in mente potreste avere un progetto importante ma prima di parlarne con il partner accertatevi che sia di buon umore. Soli: è un buon momento per approfondire la conoscenza con una persona che all’apparenza non soddisfa le vostre aspettative. Potreste avere una bella sorpresa!

Oroscopo 15 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Nel lavoro oggi brillate, siete al centro della scena e potrebbe arrivare un riconoscimento, una ricompensa anche in denaro per i risultati che avete ottenuto. Sarete sorpresi nonché soddisfatti! Se, infine, giocate al gratta e vinci potreste vincere una sommetta che vi permetterà di fare un piccolo acquisto. Amore: in coppia, evitate di partire in quarta per qualsiasi cosa e mostrate comprensione. Nelle decisioni, lasciate spazio al partner! Soli: se siete attratti da una persona nella cerchia professionale, dovete capire bene quali sono le sue aspettative nei vostri confronti.