L’oroscopo del 15 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 15 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 15 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile) Sarete spinti a riflettere sul futuro e sulle possibilità che potrebbe riservarvi. Con la congiunzione Luna-Mercurio in Sagittario anziché aspettare che accada qualcosa, avrete voglia di entrare in azione e cercare nuove opportunità. Con questo transito dovete pensare in grande dunque ampliate il raggio d’azione, anche online. Le opportunità potrebbero nascondersi in qualsiasi posto, anche all’estero! Amore: in coppia, è una giornata molto romantica, ideale per dire al partner quanto l’amate! Lo/a renderete felice e vi avvicinerete ancora di più! Soli: forse in questo momento gli incontri non corrispondono al vostro ideale ma occhi aperti, oggi uno in particolare potrebbe ribaltare la vostra vita! Oroscopo 15 novembre Toro (22 aprile-20 maggio) Concentrare l’attenzione su questioni delicate vi permetterà di risolvere e finalmente andare oltre. Dovete esaminare in profondità così da arrivare al cuore delle questioni finanziarie, lavorative ed emotive. Impegnandovi riuscirete a risolvere nel giro di pochissimo tempo. Con un amico o un socio, se desiderate cose diverse potreste ritrovarvi in una situazione di stallo. Amore: in coppia, potreste notare i minimi errori del partner e cogliere l’occasione per rimproverarlo/a. Chiedetevi invece perché si sta comportando in questo modo. Soli: nascondere i vostri veri pensieri dicendo il contrario di ciò che provate non aiuterà a migliorare la situazione romantica. Siate più autentici. Oroscopo 15 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno) La congiunzione Luna-Mercurio in Sagittario, vi rende più estroversi del solito e dare il via a conversazioni con persone nuove, che hanno i vostri stessi interessi e idee si rivelerà molto gratificante. Al contempo cercate di dedicare del tempo alle persone a cui tenete di più. Riceverete ampio sostegno da amici e familiari, il che avrà sicuramente il potere di aumentare la sicurezza in voi stessi. Amore: in coppia, il dialogo è favorito e se siete in freddo la relazione migliorerà. Riaccenderete la fiamma della passione. Soli: è una magnifica giornata! Un complimento, un sms, un invito dalla persona che vi attrae vi farà sentire molto apprezzati, capirete che l’interesse romantico è reciproco.

Oroscopo 15 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Concedetevi del tempo per dedicare a voi stessi un po’ di coccole, qualcosa che vi faccia provare benessere. Se state impegnando le energie a tutto campo per rispettare una scadenza o risolvere una situazione complicata, un massaggio rilassante vi farà un gran bene. Schiarire la mente vi permetterà di ritrovare la calma, sarà d’aiuto a far fronte allo stress che, sia chiaro, è soltanto temporaneo. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di molta attenzione e affetto. Tuttavia, potreste esagerare e il partner sentirsi soffocato fisicamente ed emotivamente. Parlate invece di ciò che provate. Soli: se avete dato il via a un flirt evitate di essere eccessivamente possessivi o esigenti. Oroscopo 15 novembre Leone (23 luglio-23 agosto) La congiunzione Luna-Mercurio in Sagittario potrebbe accendere il desiderio di qualche gratificazione. Occhio all’impulsività, soprattutto per quanto riguarda le spese. Rischiate di lanciarvi negli acquisti e aprire il portafoglio più volte di quanto dovreste e avevate inizialmente previsto. Risparmiare più denaro non fa bene solo al vostro conto in banca ma al contempo anche al vostro ego. Dimostrate a voi stessi che siete in grado di rispettare il budget. Amore: in coppia, passione e ancora passione! Oggi dimostrerete al partner l’amore profondo che provate nei suoi confronti. Soli: di buonumore, irresistibili, affascinanti e pronti a incontrare l’anima gemella. Ruggirete di piacere!

Oroscopo 15 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La casa e le questioni familiari oggi saranno al centro della vostra attenzione, in modo positivo. Se avete rimandato alcuni lavori ora darete il via senza esitare ed è in effetti il momento perfetto poiché siete più intraprendenti del solito. E’ anche possibile che attuerete un piano che avete in mente da tempo, ovvero la vendita, l’acquisto di una casa oppure traslocare in un nuovo appartamento in affitto. Amore: in coppia, avete il forte desiderio di dare un nuovo impulso alla relazione o eventualmente di ritrovare lo slancio passionale dei primi incontri. Soli: aprirete la porta e il cuore a una nuova conoscenza. E c’è la possibilità di dare il via a una storia d’amore importante.

Oroscopo 15 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Sfruttate al massimo la congiunzione Luna-Mercurio in Sagittario per progredire sempre di più nel raggiungimento dei vostri obbiettivi personali e professionali. Il buon aspetto sosta nel vostro settore della comunicazione e fa arrivare molte opportunità per ottenere un aiuto dalle conoscenze, anche se avete intenzione di dare il via a nuove iniziative, ad esempio realizzare un sito web o un blog, Amore: in coppia, il partner rappresenta un grande sostegno, c’è un bel dialogo e amore. Ci sono tutti gli ingredienti per trascorrere insieme una bella serata. Soli: addio ai momenti difficili e benvenuta la possibilità di avere una storia d’amore. Soprattutto perché per incontrare nuove persone e fare nuove esperienze, deciderete di frequentare posti diversi.

Oroscopo 15 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Date un’occhiata al budget così da capire se potete permettervi di allentare un po’ i cordoni della borsa. Se avete speso meno del solito, cercate di concedervi una gratificazione. Non deve trattarsi di shopping sfrenato ma di qualche piccola cosa che vi farà provare un senso di comfort. Se inoltre avete avuto delle idee brillanti per guadagnare denaro extra, sarete pronti a metterle in pratica. Amore: in coppia, la passione nei confronti del partner è sempre forte, sfruttatela per far crescere il reciproco amore. Siate aperti e condividete le vostre emozioni. Soli: il fascino è al top, avete via libera per conquistare. Occhio in ogni caso a idealizzare una persona o ad avere aspettative troppo alte.

Oroscopo 15 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Entusiasti e pronti a vivere nuove avventure. Le energie al top vi spingono a realizzare un sogno o a dare il via a un obbiettivo che da tempo volete raggiungere. Al contempo potreste avere delle idee brillanti: vi permetteranno di affrontare un problema che sembrava troppo difficile da gestire. Tuttavia chiedere dei consigli, renderà molto più semplice trovare la soluzione. Amore: in coppia, siete di buonumore, dolci e innamorati del partner come il primo giorno! Insieme siete felici. Soli: le vostre qualità sono sotto i riflettori! La congiunzione Luna-Mercurio nel vostro segno promette incontri e conversazioni interessanti, avrete modo di affascinare, di conquistare.

Oroscopo 15 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la congiunzione Luna-Mercurio in Sagittario, per oggi nel lavoro evitate di premere l’acceleratore. Non dovete sempre darvi da fare al massimo e lo sapete. Per il vostro segno è difficile ma durante la giornata cercate di concedervi delle piccole pause per prendere una boccata d’aria fresca oppure trovate il tempo per una chiacchierata leggera con i colleghi e rilassarvi. Amore: in coppia, voglia di prendere le distanze da tutto e tutti e stare vicini al partner, coccolarvi teneramente. Il che, quasi inutile aggiungerlo, lo/a renderà felice. Soli: oggi potrebbe scattare un amore a prima vista! Un incontro spettacolare farà cambiare radicalmente la vostra vita.

Oroscopo 15 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la congiunzione Luna-Mercurio in Sagittario la vita sociale sarà piacevolmente movimentata e divertente. Vi troverete sotto i riflettori dunque cercate di sfruttare al massimo questo momento. Grazie ad alcune conoscenze potreste realizzare qualcosa d’importante che avevate in mente da tempo. Se di recente ci sono state delle battute d’arresto, dimenticatele: sta arrivando il successo! Amore: in coppia, unirete le forze per realizzare un progetto che avete entrambi a cuore. Anche se piccoli disaccordi con il partner faranno perdere un po’ di tempo, raggiungerete comunque il vostro obbiettivo. Soli: dr una persona vi attrae, fate il primo passo senza timore non riceverete un “no”.

Oroscopo 15 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La maggior parte delle persone apprezza la vostra natura gentile e collaborativa ma sono poche quelle in grado di capire la vostra determinazione, che quando avete in mente un obbiettivo niente e nessuno può impedirvi di raggiungerlo. Con la congiunzione Luna-Mercurio odierna avrete grande chiarezza riguardo a un ambizioso progetto od obbiettivo e saprete come muovervi per realizzarlo. Amore: in coppia, sfruttate le vibrazioni odierne per riaccendere la passione e approfondire il dialogo. Una serata romantica sarà la ciliegina sulla torta. In ogni caso la giornata sarà ricca di emozioni e di complicità. Soli: fascino magnetico che non passerà inosservato. In programma c’è un incontro elettrizzante