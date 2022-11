L’oroscopo del 15 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 15 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 15 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Leone annuncia una giornata positiva: accentua il vostro carisma e apre nuovi orizzonti. Oggi siete ottimisti, soddisfatti di voi stessi. Proverete belle emozioni, autostima forse perché nel lavoro arriveranno delle gratificazioni o perché sentite che ciò che state facendo vi farà ottenere l’apprezzamento del boss, dei colleghi o dei clienti. Amore: in coppia, la passione è al top, che si tratti di parole o gesti oggi mostrate tutto l’amore che provate per il partner! Soli: è la giornata ideale per conoscere nuove persone, dare il via a conversazioni romantiche o recarvi a un primo appuntamento!

Oroscopo 15 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

I passaggi odierni potrebbero scatenare un po’ di ansia, vi sentirete oberati di lavoro e al contempo sottovalutati. La sensazione, dunque, sarà quella di essere imprigionati… In famiglia, la vostra autorità potrebbe essere messa in discussione. Se una persona cara dovesse provocarvi, siete pregati di non partire in quarta. Ignorate ciò che dirà. Amore: in coppia, oggi il partner potrebbe essere un po’ aggressivo, potrebbe punzecchiarvi e voi rischiare di reagire… Evitate. Soli: non è una giornata favorevoli agli incontri né alle conversazioni romantiche. Andrà meglio domani.

Oroscopo 15 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Riguardo a una questione forse non sapete che decisione prendere e chiederete consiglio a chi vi circonda. Purtroppo ciò non farà che confondere le vostre idee. Marte nel vostro segno rappresenta un invito a entrare in azione ma facendo di testa vostra. Potreste sbagliare, certo, ma è meglio che commettere errori per aver seguito ciò che dicono gli altri. Amore: in coppia, rinnovata passione! Con la dolce metà vivrete momenti di amore intenso, sarete reciprocamente premurosi! Soli: avete la ferma intenzione di lanciarvi in un’avventura romantica! Lo farete ma dovrete muovervi con eleganza…

Oroscopo 15 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

I pianeti oggi al vostro segno chiedono un po’ di rigore, di evitare eccessi sia per quanto riguarda gli acquisti o nei peccatucci di gola. Ce la farete o ve ne infischierete del consiglio degli astri? Chiedetevi se questo atteggiamento non sia un modo per compensare qualche mancanza di altro tipo. Cercate di volere bene a voi stessi! Amore: in coppia, la tenerezza occupa un posto importante nonché la voglia di coccolarvi. Occhio alla permalosità, fate invece leva sul senso dell’umorismo. Soli: in programma ci sono degli incontri inattesi ma non dovete confondere un’avventura con una storia seria. Per scegliere la persona giusta fidatevi dell’istinto.

Oroscopo 15 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Sul fronte delle finanze, oggi dovete fare attenzione: un eccessivo senso di sicurezza potrebbe spingere a prendere una decisione impulsiva di cui in seguito pentirvi! Su un altro piano: potrebbe riemergere una situazione che pensavate fosse risolta e sarete obbligati ad affrontarla. Prima lo farete e prima ve ne libererete in modo definitivo. Amore: in coppia, circolano delle tensioni ma perché siete molto esigenti, impulsivi e orgogliosi. Datevi una regolata… Soli: siete poco tolleranti e non è il massimo per incontri e appuntamenti. Allora, cambiate atteggiamento e armatevi di buone intenzioni.

Oroscopo 15 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il buon aspetto Venere-Giove, un progetto che avete a cuore imboccherà la giusta direzione e otterrete un risultato positivo. Su un altro piano: con la dissonanza Luna-Urano una discussione personale o di lavoro sembra non avere sbocchi, non procede né avanti né indietro forse è a causa della vostra testardaggine o di chi avete di fronte, la cosa migliore è rimandare la conversazione a domani. Amore: Complicità, amore, con il partner siete più innamorati che mai. La vostra relazione ha un futuro luminoso e ne siete pienamente consapevoli. Soli: in programma c’è una sorpresa: se avete perso i contatti con una persona che vi ha affascinato è probabile che oggi la rivedrete. Romanticismo e tenerezza!

Oroscopo 15 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Vi sentite forti, sicuri di voi stessi, del vostro valore: E’ un buon momento per intraprendere qualcosa che non avete fatto fino a oggi. Se nel lavoro volete cambiare qualcosa, potreste ad esempio proporvi per una nuova posizione o chiedere un trasferimento in un altro settore. Siete stimati e dunque ci sono buone possibilità di ottenere ciò che desiderate. Amore: in coppia, è una giornata in cui amarvi, conversare e avere anche qualche battibecco. D’altra parte l’amore non è bello se non è litigarello… Soli: vivete flirt e avventure, per una volta lasciatevi andare. Vivete alla giornata senza pensare al futuro!

Oroscopo 15 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La dissonanza Luna-Urano scatena agitazione, nervosismo e stress. Anziché rivolgere queste energie contro voi stessi cercate di canalizzarle in modo positivo, ovvero imponendovi con determinazione sia nel lavoro che nella vita personale. Tenete presente che con un atteggiamento da vincenti, uno sguardo sicuro nessuno oserà contrastarvi! Amore: in coppia, se il partner è di cattivo umore o dice cose spiacevoli, sarà difficile mantenere la calma… Evitate di offendervi, andate oltre. Soli: se aspettate una telefonata o un sms da una persona, non è giornata. Ciò non vuol dire che scomparirà dal vostro orizzonte.

Oroscopo 15 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Avete belle energie, siete pieni di ottimismo ma purtroppo chi vi circonda, forse non intenzionalmente, potrebbe mettervi in uno stato di tensione. Avrete la sensazione che vi manchino di rispetto. Prima di reagire chiedetevi se per caso non sia soltanto frutto della vostra immaginazione. Una lunga passeggiata vi permetterà di chiarire le idee. Amore: in coppia, la generosità e la disponibilità nei confronti del partner, vi rende insostituibili. Non potrebbe mai fare a meno di voi! Soli: se incontrate qualcuno che vi attrae, ditelo e lanciate un invito! E’ una giornata in cui tutto è possibile.

Oroscopo 15 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I transiti odierni annunciano una bella giornata, vi fanno sentire entusiasti, su chi vi circonda avrete l’effetto calamita, le persone saranno attratte da voi. Lavoro o vita personale, toccherete con mano che gli altri vi ammirano e ciò vi farà sentire speciali e fortunati. Potreste inoltre rivedere con grande piacere un buon amico ultimamente perso di vista. Amore: in coppia, l’amore vi mette le ali! Insieme al partner siete felici, c’è gioia e grandi slanci di passione! Soli: guarderete un amico/a con occhi diversi. E se l’amore e la felicità fossero da tempo proprio sotto il vostro naso senza che ve ne siate resi conto?

Oroscopo 15 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Iniziate la giornata con un certo ottimismo ma con la dissonanza Luna-Urano alcune persone che oggi incontrerete trasmetteranno vibrazioni che a voi non faranno bene. Potrebbero essere troppo nervose, troppo agitate e accentuare la vostra impazienza, la tensione interiore. E in questo momento non ne avete davvero bisogno, al contrario dovete privilegiare la calma e mettervi al riparo dallo stress. Amore: in coppia, pronti a parlare di alcune questioni delicate con il partner e troverete le parole giuste per convincerlo/a fare a modo vostro. Soli: sfrutterete pienamente la vostra libertà: flirt o avventure oggi farete una strage di cuori!

Oroscopo 15 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Cercate di esprimervi con tatto. Con le vibrazioni odierne è importante riflettere e capire che le vostre parole potrebbero avere un forte impatto su chi avete di fronte. Rischiate infatti di dire la frase sbagliata, soprattutto se siete nella posizione di poter fare una critica. Evitate dunque commenti che potrebbero offendere. Amore: in coppia, nonostante l’intensa giornata di lavoro, trovate il tempo da dedicare alla dolce metà. Una cenetta romantica accenderà il desiderio… Soli: i pianeti vi offrono l’opportunità di chiudere con il passato. Concedetevi una pausa di riflessione: è utile prima di aprire il cuore a un nuovo amore.