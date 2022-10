Oroscopo 15 ottobre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 15 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 15 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 15 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Grazie ad alcuni entusiasmanti sviluppi nella carriera oggi volerete in alto! Forse avete appena raggiunto un obiettivo o avete capito che ora è a portata di mano. Di qualunque cosa si tratti riceverete dei complimenti, congratulazioni anche da chi non ve l’aspettate. Potrebbero essere in arrivo ulteriori entrate. Godete il momento, ve lo siete guadagnato! Amore: in coppia, cercherete di superare vecchi problemi per rafforzare la relazione e la reciproca fiducia. Agirete con calma e serenità. Soli: vi corteggerà una persona romantica e premurosa. Si profila un nuovo inizio ma non tentate la fuga e il sabotaggio. Il vostro cuore è pronto ad amare!

Oroscopo 15 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Ottimisti, si prospetta un bel fine settimana in compagnia delle persone care, amici compresi. Visto che la tendenza è quella di assorbire le energie di chi vi circonda, rimanere con la cerchia ristretta avrà il potere di rassicurarvi e sentirvi in sintonia. Non è escluso, peraltro, che vi spostiate per andare a trovare un parente o un amico o siate voi a ospitarlo/a. Amore: in coppia, rispetto ai giorni recenti siete più sereni, più in pace. Se con il partner ci sono stati dei bisticci, saprete calmare le acque. Soli: il vostro lato romantico oggi è decuplicato e gli o le stracciacuori non vi intrigheranno…

Oroscopo 15 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I vostri progetti sono sotto i riflettori e ottengono l’approvazione di persone che potrebbero dare una mano a concretizzarli. Con la vostra brillante parlantina potrete convincere anche i più restii… Ma non solo, avete belle opportunità nel settore finanze, potrebbe esserci un miglioramento, non ultimo estinguere anche un debito. Amore: in coppia, potreste pensare di esservi illusi tranne che è solo una vostra impressione. La situazione non è così critica e ci sono sempre delle soluzioni. Soli: i vostri dubbi oggi rappresentano un freno. Per evolvere, mollateli!

Oroscopo 15 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nel tardo pomeriggio la Luna entra nel vostro segno: se avete organizzato una serata in famiglia evitate argomenti che potrebbero essere motivo di polemiche. Non avrete problemi, sia chiaro, ma ciascuno avrà le sue opinioni e tenterà di convincere gli altri di avere ragione. Quale sarebbe il risultato? Che tutti alzeranno il tono della voce e non si capirà più niente. Amore: in coppia, al partner offrirete un elisir d’amore! Lo coinvolgerete in un vortice di passione. La giornata sembrerà troppo breve. Soli: il cuore esita tra due persone, ci sono buone probabilità che vi destreggerete così da capire meglio chi scegliere…

Oroscopo 15 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Belle energie ed è probabile che non abbiate intenzione di rimanere chiusi in casa. Siete ottimisti, la vita sociale brilla, avete voglia di contattare gli amici e/o stringere nuove conoscenze. Su un altro piano: è un buon momento per frequentare un corso mirato a migliorare l’istruzione così da prepararvi a un nuovo lavoro od ottenere una promozione. Amore: in coppia, voglia di cambiare, di realizzare alcuni progetti a due. E sperate che il partner sia coinvolto/a quanto voi! Soli: intraprendenti e determinati a usare il vostro potere di seduzione per conquistare la persona su cui avete puntato gli occhi.

Oroscopo 15 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza tra Marte e Nettuno scatena un po’ di disordine, impedimenti o imprevisti nel quotidiano ed è qualcosa che detestate. E se invece fosse un’occasione per dare una positiva scossa alle vostre abitudini? In ogni caso, nel pomeriggio la Luna entrerà in Cancro e vi riprenderete: la serata sarà all’insegna dell’amicizia. Amore: in coppia, vi agitate per un nulla, prendete tutto alla lettera ed è un peccato. Evitate di essere perfezionisti e pignoli e organizzate una serata romantica. Soli: la solitudine oggi vi pesa più del solito. E’ comprensibile ma occhio a entrare nella tana del lupo…

Oroscopo 15 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Gli sforzi e l’impegno non saranno inutili ma dal pomeriggio, con l’arrivo della Luna in Cancro, sarebbe saggio concedervi più momenti di relax per ricaricare le batterie e rinvigorire le energie. Cercate dunque di stabilire dei limiti con chi vi circonda e pensate prima di tutto a voi, al vostro benessere, anche facendo qualcosa di diverso dal solito. Amore: in coppia, forse vorreste che il partner si comportasse in modo diverso. Che ne dite di fare un passo indietro? Ha dei piccoli difetti, ma non dimenticate le sue qualità. Soli: se delle persone coglierete il lato positivo e non quello negativo, sarete più felici.

Oroscopo 15 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ probabile che oggi dovrete fare alcune telefonate importanti – di lavoro o personali . e vorrete toglierle di mezzo prima di impegnarvi in qualsiasi altra cosa. Visto che la capacità di comunicare è al top, farete sicuramente passare il vostro messaggio. Le parole e le emozioni vi metteranno in grado di stabilire una autentica comprensione tra voi e l’altro/a. Amore: in coppia, altro che Kamasutra… la vostra immaginazione nell’eros oggi stupirà il partner. Soli: lanciatevi nella passione, siate aperti all’avventura! Non aspettate che la storia d’amore bussi alla vostra porta. Fate in modo che accada!

Oroscopo 15 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un sabato in cui sarete molto socievoli, per quanto riguarda inviti ed eventi potreste avere l’imbarazzo della scelta. Al contempo i passaggi odierni indicano che una persona non accetterà un “no” come risposta e la cosa potrebbe infastidirvi parecchio. Dovrete mostrare fermezza poiché penserà che stiate scherzando… Amore: in coppia, siete sicuri della vostra relazione, tra voi c’è equilibrio e armonia, il che rafforza l’idea di fare progetti per la vita e il futuro. Soli: per la paura di soffrire eviterete di impegnarvi e svolazzarete di flirt in flirt.

Oroscopo 15 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

L’atmosfera della giornata vi renderà molto sensibili ma in modo positivo, sarete disponibili, socievoli e sarà importante trascorrere del tempo di qualità con le persone a cui volete bene. Al contempo, siete sulla strada giusta per raggiungere un obbiettivo che avete a cuore e sarete soddisfatti, il che – ammettetelo – è un fatto abbastanza raro. Amore: in coppia, restando davanti alla tv o concentrati sui social, è probabile che la dolce metà sospiri sognando romanticismo e complicità… Aprite il dialogo! Soli: l’amore è bizzarro, può nascere ovunque e quando meno ve lo aspettate. Più sarete disponibili, uscirete e tanto più avrete la possibilità di fare incontri appaganti.

Oroscopo 15 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi astrali annunciano che è la giornata giusta per fare il punto su alcune azioni del passato. Avete ottenuto risultati positivi e li avete mantenuti nel tempo o commesso degli errori? Una volta esaminata la situazione saprete come gestire al meglio il budget, su quali progetti o affari lavorare. Ma al contempo capirete qual è l’atteggiamento migliore da adottare con chi vi circonda. Non sarà facile ma è indispensabile se volete progredire. Amore: in coppia, anche di fronte a molteplici battibecchi c’è sempre un modo per ritrovare la serenità. Basta volerlo. Siete ampiamente in grado di risolvere i problemi. Soli: lamentarvi dell’attuale status non serve a niente. Riprendetevi e voltate pagina!

Oroscopo 15 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Sfruttate le vibrazioni astrali odierne per contattare gli amici, le persone care in generale, anche se si tratterà di fare soltanto una telefonata veloce o di uno scambio di messaggi. Nel pomeriggio la Luna entrerà in Cancro e la serata sarà molto piacevole. Potreste ricevere un invito e arriveranno complimenti che vi faranno molto piacere. Amore: in coppia, avete bisogno di una prova di attaccamento dalla dolce metà. Lo capirà e attraverso le attenzioni dimostrerà il suo amore! Soli: fiducia in voi stessi e fate il primo passo. Se l’altro/a è troppo timido/a per osare prendete l’iniziativa così da dare il via a una bella storia.