L’oroscopo del 15 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 15 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 15 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata pigra e anche un segno zodiacale attivo come il vostro a un certo punto dovrà prendersela comoda. Fate un elenco di cose da fare così da poter svolgere gli impegni ma senza sovraccaricarvi di lavoro. Non mettetevi sotto pressione poiché sarebbe inutile: i pianeti non vi dotano di quella “grinta” in più che vorreste. Amore: in coppia, alcune conversazioni vi metteranno in grado di risolvere eventuali discordie. Sedetevi tranquillamente sul divano e chiacchierate con calma. Soli: attraverso una conversazione gratificante con un/a amico tornerà la sicurezza in voi stessi!

Oroscopo 15 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Le energie non sono al top e avete voglia di rilassarvi. Il vostro segno solitamente è tranquillo, ama fare le cose con calma per cui con la Luna in Toro nel lavoro svolgerete tutto senza fretta. A parte questo, oggi non dovete esitare a parlare con franchezza. Se una persona si comporta in modo poco rispettoso dite esattamente cosa pensate! Amore: in coppia, vivrete un piccolo episodio durante il quale vi sentirete abbandonati dal partner. E’ davvero così o è una vostra fantasia? Soli: la solitudine si fa sentire parecchio. Anche se non ne avete voglia, uscite! Spezzate questa spirale negativa.

Oroscopo 15 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La sosta di Marte nel vostro segno vi rende sicuri di voi stessi, determinati e molto produttivi. Rimboccate le maniche e lavorate sodo! Questa tendenza sembra destinata a continuare, almeno fino a quando, a ottobre, il pianeta rosso rallenterà e si preparerà a entrare in moto retrogrado. A quel punto le attività che devono essere svolte regolarmente vi annoieranno… Amore: in coppia, mantenete con amore le promesse che avete fatto, il che vi permette di cementare la relazione! Soli: è la giornata giusta per dichiarare il vostro amore, dare il via a una storia importante.

Oroscopo 15 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Venere-Marte una situazione o una persona scatenano la vostra rabbia ma vi ribellerete e troverete una via d’uscita! È possibile in ogni caso che lavoro o vita personale sia molto duro/a nei vostri confronti e alzi la voce. Sarete tentati di usare un tono ancora più alto. Evitate: meglio tacere, voltare le spalle e uscire dalla stanza. Amore: in coppia, i progetti a due ruoteranno essenzialmente attorno al benessere e all’equilibrio della relazione, di cui volete proteggere la tranquillità. Soli: online c’è chi vi corteggia ma non scatterà il click. Ma conoscerete una persona diversa, che accenderà il vostro interesse.

Oroscopo 15 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Anche di fronte ai dubbi e alle difficoltà oggi dovrete essere determinati e andare avanti con perseveranza. Se avete delle riserve sul networking o sull’utilizzo dei social media per stringere contatti preziosi, dovresti ignorarle e provarci. Avete qualità e talento e l’unico modo per sfruttarli al meglio è mostrare agli altri cosa siete in grado di fare. Amore: in coppia, vi divertirete a criticare tutto ciò che dirà il tuo partner ma solo per farlo/a reagire. E se invece provaste con la tenerezza? Soli: se avete dato il via a un flirt lasciate che le cose si snodino in modo naturale. La voglia controllare tutto può avere effetti disastrosi.

Oroscopo 15 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

L’opposizione Sole-Nettuno è sempre attiva e poiché il Sole sosta nel vostro segno siete meno diffidenti, più disinibiti ma al contempo anche facilmente influenzabili. Solitamente non è così ma sembra che ora una relazione di lavoro o di amicizia abbia su di voi un certo potere e dovete fare attenzione che l’altro/a non tenti di manipolarvi. Amore: in coppia, sull’unione non ci sono nuvole! Marte riaccende la fiamma dell’amore e dell’eros! La complicità tra voi e il partner è al top. Soli: affascinanti, eleganti, sensuali: in programma c’è una nuova storia cucita su misura per voi!

Oroscopo 15 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

L’indecisione di alcune persone, oggi potrebbe scatenare frustrazione, farvi sentire bloccati. Andate oltre: prima di entrare in azione, agire, non dovete aspettare che prendano una decisione. Fate ciò dovete e quando saranno pronte le persone coinvolte recupereranno il ritardo. Non siete responsabili del benessere degli altri. Concentratevi su voi stessi. Amore: in coppia, toccherete con mano che il partner è un vostro alleato. Ciò rafforza il desiderio di stabilità e di un futuro insieme. Soli: oggi ci sono grandi opportunità per incontrare l’anima gemella: durante una serata o un’uscita con gli amici.

Oroscopo 15 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Dire chiaramente ciò che provate oggi sarà più facile del solito. Se c’è qualcosa che avete in mente da tempo è il momento di parlarne. Sarete in grado di dare un quadro chiaro delle vostre emozioni! Esprimete tutto con sicurezza così da non sembrare deboli o troppo emotivi. La vostra sensibilità è un magnifico dono e gli altri la apprezzeranno. Amore: in coppia, è una giornata un po’ complicata: entrambi molto permalosi, reagirete alla minima osservazione. calma… Soli: una persona vi corteggia on line e vorrete un appuntamento. Ma quando ne parlerete, l’altro/a potrebbe scomparire.

Oroscopo 15 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Per portare a termine un lavoro o un progetto, negli ultimi giorni forse vi siete impegnati parecchio ma ora il vostro slancio potrebbe scemare. Anziché contrastarlo cercando di essere più produttivi, concedetevi una giornata lavorativa all’insegna del relax. Domani infatti dovrete concentrarvi e destreggiarvi tra parecchi impegni! Amore: in coppia, se riuscirete a tenere sotto controllo l’agitazione, vivrete splendidi momenti, molto sensuali. Soli: l’indipendenza per voi è importante e se darete il via a una storia dovrete necessariamente parlarne con sincerità.

Oroscopo 15 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Marte in Gemelli attualmente sosta nel vostro settore del lavoro e dello stile di vita: accende il desiderio di avere successo lavorando in modo più intelligente anziché più duramente. Avete una chiarezza mentale eccezionale! Tuttavia, con Mercurio in Bilancia in moto retrogrado per il momento ci sono alcuni obiettivi che è meglio mettere in attesa. Amore: se finalmente riuscirete a dire al partner cosa vi infastidisce o non avete osato dire, vi sentirete sollevati. Fatelo! Soli: smettete di esitare, di rimandare ed esprimete ciò che provate. Se non sarà ricambiato a quel punto passerete ad altro…

Oroscopo 15 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se in questo momento avete intenzione di ristrutturare la casa oppure vendere o acquistare un immobile è probabile che vi troviate costantemente di fronte a dei ritardi che minano il vostro morale ma soprattutto che rallentano la realizzazione dei vostri progetti. Mantenete l’ottimismo poiché nel giro di breve tempo la situazione cambierà (in meglio). Amore: con la Luna in Toro l’atmosfera non è serena, il dialogo è assente. Bando all’orgoglio e cercate di ritrovare l’intesa! Soli: in coppia, non è giornata di incontri ma a volerlo siete voi. Volete fare ciò che volete e quando volete!

Oroscopo 15 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un giovedì in cui divertirvi senza sentirvi in colpa. Il senso di colpa è inutile. La vostra sensibilità è accentuata e dunque dovete proteggervi dalle energie negative di chi vi circonda. Fate attenzione. Pur mostrando empatia non dovete fare vostro il loro malessere, il loro pessimismo. Prendete dunque le debite distanze! Amore: in coppia, metterete il partner su un piedistallo e farete in modo di viziarlo, amarlo e coccolarlo. Sarà sicuramente sorpreso/a! Soli: potreste dare il via a una storia con una persona che vive in un’altra città. Poco male, vi incontrerete a metà strada…