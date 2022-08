Oroscopo 16 agosto tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 16 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 16 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 16 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Le prossime settimane saranno perfette per appianare malintesi, stringere nuovi contatti e rafforzare i legami. In questo periodo saranno particolarmente favoriti i compromessi, i contratti, le negoziazioni. È un momento eccellente per entrare in società, concludere affari reciprocamente vantaggiosi o dare il via a un’attività in proprio. Amore: in coppia c’è una sana voglia di armonia ed equilibrio nella relazione e farete di tutto per riuscirci. Soli: è un periodo in cui sono favorite le relazioni romantiche e sarà più facile che mai attirare e conquistare.

Oroscopo 16 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Ci saranno più piacere e armonia al vostro quotidiano, incluso il lavoro, le abitudini e la forma fisica. Mettere ordine nella vostra vita, produrre, organizzare sarà molto divertente e, inoltre, attraverso il lavoro potreste stabilire contatti piacevoli. In ogni caso prenderete le cose con calma e leggerezza. E nel lavoro, non è escluso l’arrivo di nuove opportunità. Amore: in coppia passione al top, esprimete apertamente i sentimenti, è il momento delle decisioni importanti. Soli: è una giornata in cui potrebbe esserci un incontro promettente e, chissà, forse nascere una relazione.

Oroscopo 16 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Grande fascino che accentua il desiderio di armonia. Entrerete in contatto con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda. E’ un periodo ottimo per uscire con gli amici e gustare insieme le cose belle e buone che offre la vita. Potreste aver voglia di dare il via a un nuovo hobby oppure trascorre più tempo in famiglia o dedicarvi a un progetto creativo. E’ il momento ideale per farlo. Amore: in coppia le dimostrazioni d’affetto decuplicano la complicità, la relazione si rafforza. Soli: più ottimisti, oggi con il vostro fascino farete una strage di cuori.

Oroscopo 16 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Avrete l’opportunità per risolvere eventuali problemi riguardanti la casa. Più in generale, è un buon momento per fare ordine, buttare le cose che non vi servono più, oggetti che non funzionano. Il transito addolcisce i rapporti con i familiari, appiana i contrasti, fa ritrovare la serenità. Potreste infine aver voglia di apportare dei cambiamenti in casa, rinnovare qualcosa. Amore: in coppia con il partner condividete momenti dolci e complici. La fusione è totale ed è ciò che desiderate di più. Soli: la vostra dolcezza vi rende molto attraenti. Allora, non restate chiusi in casa e uscite.

Oroscopo 16 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Sarete molto affascinanti e qualsiasi tipo di trattativa di snoderà agevolmente. Il transito è perfetto per il networking con persone sulla vostra lunghezza d’onda, ma è inoltre eccellente per parlare di questioni che richiedono tatto e sensibilità. Sarete infatti in grado di intuire ciò che vogliono gli altri e ciò sull’esito di qualsiasi conversazione, fare la differenza. Amore: in coppia c’è la voglia di evadere, viaggiare. Ma il partner è di altro avviso. Soli: fascino, carisma, vi mettono in grado di conquistare.

Oroscopo 16 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il transito accentua il desiderio di gratificazioni, l’attrazione per gli oggetti belli e costosi. E di sicuro non resisterete, vi lancerete in qualche acquisto. Più in generale, nelle finanze potrebbe esserci un miglioramento, qualche opportunità vi metterà in grado di guadagnare di più. E’ il momento ideale anche per osare un po’ di più sotto diversi punti di vista. Amore: in coppia la relazione è più forte che mai, potete dunque fare progetti per il futuro. Soli: una persona scatena emozioni forti. Se dovesse presentarsi l’occasione, fate il primo passo.

Oroscopo 16 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il fascino e il magnetismo sono al top, ed è il periodo migliore dell’anno per coccolarvi, rinnovare il look. Il vostro pianeta guida migliora la capacità di negoziare, la sensibilità nei confronti di chi vi circonda. Sarete ottimi ascoltatori ma ci saranno dei momenti in cui anziché adattarvi dovrete esprimere con fermezza il vostro punto di vista. In poche parole, dovrete essere risoluti. Amore: in coppia è una giornata in cui più che mai capirete che siete fatti l’uno per l’altro. L’atmosfera è molto romantica. Soli: fascino, tenerezza, carisma vi permetteranno di conquistare una persona che conoscete da tempo.

Oroscopo 16 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se sarete spinti a chiarire eventuali problemi spinosi con un’altra persona, è probabile li risolverete. La possibilità di parlare delle cose, sarà d’aiuto a portare alla luce un problema che è arrivato a un punto critico. Non è escluso, tuttavia, che potreste decidere di tacere quanto meno momentaneamente. E in effetti in seguito lo potrete affrontare alle vostre condizioni. Amore: in coppia non guastate l’atmosfera della giornata dicendo cose poco piacevoli. Tenete sotto controllo l’impazienza. Soli: con l’atteggiamento aggressivo, forse causato dallo stress, potreste allontanare una persona che vorrebbe conoscervi.

Oroscopo 16 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Amplierete il giro delle conoscenze, anche online. I contatti che stabilirete ora potrebbero essere fondamentali per i vostri progetti oppure trasformarsi più semplicemente in amicizie stimolanti e divertenti. Condividere con gli altri il talento o le vostre competenze vi farà ottenere risultati eccellenti. Migliorare il giro delle conoscenze potrebbe essere il trampolino di lancio verso la felicità. Amore: in coppia siete di buonumore e affascinanti ed è il mix giusto per ravvivare la fiamma dell’amore. Soli: vi siete emotivamente ripresi? Lasciatevi andare, uscite: negli affari di cuore è una giornata in cui tutto è possibile.

Oroscopo 16 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Ci saranno importanti passi avanti nella carriera e la possibilità di migliorare la reputazione. Il boss, o qualsiasi superiore, nei vostri confronti sarà particolarmente ben disposto, vi permetterà di progredire, ottenere dei riconoscimenti per il lavoro svolto. L’immagine conta molto e migliorare il look sarà utile anche nella professione. Amore: in coppia dolcezza e tenerezza danno nuovo slancio alla relazione, saprete come fare per ravvivare la fiamma. Soli: lasciate che le persone abbiano la possibilità di avvicinarsi. Più disponibilità e sarete piacevolmente sorpresi dai risultati.

Oroscopo 16 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

C’è un grande il desiderio di ampliare gli orizzonti, vivere nuove esperienze, sviluppare nuove idee che vi porteranno in territori sconosciuti. Potrebbe anche trattarsi di cose semplici: provare ad esempio un nuovo ristorante etnico ed essere entusiasti dell’esperienza. Sarete incuriositi da persone con background diversi dal vostro, che hanno delle storie e avventure da raccontare. Amore: in coppia se c’è disaccordo riguardo un progetto a due, non ne fate un dramma. E’ una cosa che accade in tutte le relazioni. Soli: l’incontro con una persona prenderà immediatamente una piega importante.

Oroscopo 16 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Nelle conversazioni andrete dritti al punto e anche se può essere scomodo, avrete la possibilità di sanare delle situazioni difficili. Istintivamente saprete come far passare un messaggio problematico in modo molto dolce. Più in generale può essere un periodo fortunato sul fronte denaro e delle trattative. Tenete presente che i desideri saranno più forti del solito e vi sarà difficile resistere ad alcune tentazioni. Amore: in coppia piccoli malintesi che chiarirete immediatamente. La passione oggi è al top. Soli: cercate di essere spontanei. Conquisterete di più con la sensibilità che con lunghi discorsi…