L’oroscopo del 16 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 16 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 16 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Assecondate la curiosità, la voglia di esplorare nuove idee ed esperienze che apriranno nuove porte. Potreste scoprire che dire di sì a una di queste possibilità trasformerà la vostra vita in modi che non avreste potuto prevedere e sicuramente in meglio. Ciò che accade ora può aprire la strada a nuove avventure e ne sarete soddisfatti. Amore: in coppia, se in questo momento ci sono tensioni oggi potrete esprimervi con calma e senza aggressività. Il partner capirà le vostre ragioni. Soli: se di recente c’è stato un incontro e la persona vi piace, oggi dovete osare e fare un passo avanti.

Oroscopo 16 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Con i passaggi odierni potreste essere preoccupati per un amico oppure un progetto con questa persona potrebbe essere annullato. In ogni caso, proverete un po’ di frustrazione seppure temporanea. Dedicatevi ad altro, distraetevi facendo qualcosa che vi piace. Avete bisogno anche voi, come tutti, di momenti di relax e tranquillità. Amore: in coppia, per difendere le vostre idee o i vostri interessi non dovete contare sempre sul partner. L’autonomia è costruttiva, dovete puntare a questo. Soli: ottenere l’approvazione di tutte le persone che vi circondano è impossibile ed è un bene poiché attesta che avete una personalità.

Oroscopo 16 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste riflettere su una questione delicate e parlarne con un amico vi metterà in grado di rilassarvi e provare un senso di pace, trovare la soluzione giusta. Ma non solo, permettere alle emozioni negative di emergere e accettarle, potrebbe essere un bene. Socializzare, infine, oggi potrebbe mettervi di buon umore! Amore: in coppia, in sintonia con il partner, le parole possono essere superflue, vi capite con uno sguardo. Sfruttate questa domenica per allentare eventuali tensioni. Soli: socializzare vi permetterà di avere più sicurezza in voi stessi. Non farete forse grandi discorsi ma il vostro sguardo sarà luminoso e accenderà un cuore.

Oroscopo 16 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una domenica in cui interagite con chi vi circonda, anche online, in modo più spontaneo e divertente, trasmettete energie positive. E gli altri sono attratti dalla vostra vitalità. E’ un ottimo momento anche per lavorare con alcune persone per raggiungere un obbiettivo comune oppure concretizzare un’idea per conto vostro. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di un po’ più di intimità con il partner, forse ultimamente non è stato possibile. Organizzate una serata solo per voi due o tra qualche giorno, potreste sentirvi un po’ frustrati. Soli: se avete intenzione di sbloccare una relazione un po’ ambigua oggi imboccherete la direzione giusta.

Oroscopo 16 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste essere più consapevoli di avere un’inclinazione particolare per qualcosa. Anche se non è nulla di grandioso, se provate passione per una causa o un’idea non dovete scartarla soprattutto se avete il desiderio di indagare più a fondo. E tanto meglio se vi permetterà anche di aumentare le entrate! Amore: in coppia, il partner potrebbe sembrarvi distante e indifferente mentre vorreste che esprimesse i suoi sentimenti. Se è davvero così, dovreste parlarne. Soli: vi sentite ignorati dagli altri, trasparenti, il che vi mette di cattivo umore. Non drammatizzare la situazione.

Oroscopo 16 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui potreste pensare con un po’ di nostalgia ad amici e parenti che vivono lontano da voi, provare un po’ di malinconia. Per contrastare queste emozioni fate qualche telefonata affettuosa! Al contempo, se le relazioni di lavoro o personali non soddisfano le vostre aspettative o vi sentite delusi è il momento di andare oltre! Amore: in coppia, il partner potrebbe spaccare il capello in quattro ma adottando un atteggiamento zen, l’atmosfera resterà serena, andrete d’amore e d’accordo. Soli: l’atteso incontro potrebbe essere rimandato ma non prendetevela: ciò vi permetterà di prepararvi meglio per il prossimo appuntamento. Non sarete delusi.

Oroscopo 16 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se avete bisogno di risolvere un problema un po’ complicato la cosa migliore è esaminarlo con distacco, vederlo da una nuova prospettiva oppure parlare con qualcuno in grado di esprimere un’opinione imparziale. Potreste infine anche provare a lasciarlo alle spalle, poiché in questo caso la soluzione potrebbe presentarsi da sola. Amore: in coppia, se il partner si comporta in modo distaccato anziché immaginare di tutto, esaminate la situazione con calma. Non date colpe che non ha. Soli: per dichiarare il vostro amore o tentare un approccio romantico rimandate a un altro giorno…

Oroscopo 16 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Potreste rendervi conto che in questo momento siete meno produttivi del solito. In questo caso forse avete bisogno di stabilire dei limiti e dare il via a qualche nuova abitudine. Le energie ci sono tutte ma se non vengono utilizzate nel modo giusto, soprattutto per raggiungere gli obbiettivi che avete in mente, andranno sprecate. Amore: in coppia, voglia di sorprendere il partner, introdurre un tocco di originalità alla relazione. Con il partner siete felici, i sentimenti sono sempre più forti. Soli: tutti gli sguardi sono puntati su di voi, non passate inosservati! Il potere di seduzione è al top, siete più attraenti che mai. Conquista in vista.

Oroscopo 16 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con l’armonia Luna-Marte, per il vostro segno è la domenica ideale per fare grandi pulizie, ovvero mettere ordine negli armadi, cassetti, scarpiere, eliminare oggetti indesiderati, inutili, che giacciono in un angolo inutilizzati da tanto tempo. Non sarebbe male, inoltre, cambiare il programma quotidiano per avere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata! Amore: in coppia, potreste avere difficoltà a parlare di un problema o di ciò che vi dà fastidio ma non è la soluzione giusta per progredire. Soli: è una buona giornata per gli incontri: non rimanete chiusi in casa, uscite e osservate…

Oroscopo 16 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il buon aspetto Luna-Marte vi dota di splendide energie, chi vi circonda sarà inoltre particolarmente ricettivo al vostro fascino. E’ inoltre un momento per parlare con i vostri contatti, anche online, di nuovi progetti, obbiettivi e opportunità oppure dei cambiamenti a cui volete dare il via nella vostra vita lavorativa! Amore: in coppia, se volete navigare in un oceano di tenerezza e sensualità, seguite la voce del cuore. La cosa migliore da fare è ascoltare il vostro intuito. Soli: è possibile un riavvicinamento con una persona oppure potreste avere un bellissimo incontro.

Oroscopo 16 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una domenica in cui le energie non sono al top, siete distratti. La cosa migliore è concedervi una pausa di relax e smettere di pensare senza sosta alle preoccupazioni, ai problemi. Tenete presente che eventuali tensioni sono il segnale che dovete allentare la presa su una questione che vi tiene in allerta o scatena troppo stress. Amore: in coppia, è una bella domenica, pronti a condividere i vostri desideri con il partner e a realizzarne alcuni ma non è escluso vi sorprenda con un regalo. Soli: è possibile che Cupido scocchi la freccia e arrivi un colpo di fulmine. Accettate gli inviti, uscite!

Oroscopo 16 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La voglia odierna è quella di gratificarvi e in effetti ogni tanto è giusto volersi bene ma evitate di spendere un occhio della testa. Cerca anche di risparmiare pensando al futuro, dovreste raggiungere il vostro obbiettivo senza stringere troppo la cinta. L’importante è non spendere denaro in oggetti superflui, che non sono necessari. Amore: in coppia, qualcosa potrebbe costringervi a mettere la relazione in secondo piano. Evitate comunque di trascurare il partner e cercate di prendere le cose dal lato positivo. Soli: la giornata non è Questo clima molto favorevole agli incontri. Probabilmente pensate a una storia del passato che dovreste invece lasciare alle spalle.