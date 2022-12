L’oroscopo del 16 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 16 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 16 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Vergine è in buon aspetto con Plutone: oggi siete pronti a prendere l’iniziativa riguardo a progetti e idee, a impegnarvi per raggiungere gli obbiettivi o a risolvere una questione che è stata motivo di stress. Nel lavoro concluderete presto e bene i vostri compiti. Nel pomeriggio, evitate di accollarvi responsabilità che non vi riguardano. Amore: in coppia, voglia di rimanere in casa tranquilli con il partner che apprezzerà la vostra iniziativa. Soli: è possibile che proviate confusione, soprattutto se avete fatto un incontro un po’… originale. Non stressatevi, lasciate che le cose seguano il loro corso.

Oroscopo 16 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Se dovete portare a termine un progetto personale o di lavoro, è una giornata in cui sistemare gli ultimi dettagli che potrebbero essere fondamentali. In ogni caso evitate di parlarne con chi potrebbe confondervi. Fate di testa vostra! Su un altro piano: se avete un’idea brillante, una persona potrebbe essere d’aiuto a concretizzarla! Amore: in coppia, il rancore erode l’amore tra due persone per cui dovete eliminarlo! In caso contrario, aspettatevi giornate difficili. Soli: potrebbe esserci un incontro ma per voi non scatterà il clic. Quando vi saluterete, lascerete un numero di telefono falso.

Oroscopo 16 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza Luna-Nettuno, non è il venerdì ideale per imporvi o per ottenere ciò che desiderate: rischiate di avere l’atteggiamento sbagliato e non concludere nulla. Andrà meglio domani, la situazione sarà decisamente più favorevole a trovare un accordo ma soprattutto le conversazioni saranno all’insegna della sincerità. Amore: in coppia, siete impazienti, pronti a criticare e partire in quarta per un nulla. Basterà poco per decidere di prendere una boccata d’aria fresca… Soli: tra la mancanza di diplomazia e la poca tolleranza è difficile che un incontro vada nel verso giusto.

Oroscopo 16 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste avere un’idea brillante riguardante il lavoro: non chiudetela in un cassetto ma fate quanto è nelle vostre possibilità per trasformarla in realtà. Se state cercando un impiego, vi muoverete in modo diverso, penserete fuori dagli schemi. E sicuramente funzionerà! Sul fronte finanze, infine, oggi potrebbe arrivare una buona notizia. Amore: in coppia, il partner potrebbe rimproverarvi di prendere tutto troppo sul serio. E in effetti oggi la leggerezza è latitante. Soli: amore o dipendenza? I pianeti vi invitano a riflettere sulla vostra vita sentimentale. Definite le vostre preoccupazioni, paure e insicurezze. Fatevi le domande giuste!

Oroscopo 16 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un venerdì in cui vi sarà difficile far decollare un progetto e forse è il segnale che dovete esaminarlo concentrati, con calma, senza distrarvi. Forse è necessaria qualche verifica in più ma di sicuro farete passi avanti. Su un altro piano: Venere in Capricorno può spingervi a dare il via a un nuovo programma di benessere quotidiano. Amore: in coppia, siete più disposti al compromesso. Con il partner sarete più indulgenti e scoprirete che questo atteggiamento funziona. Soli: in caso di incontro, capirete che tutto è molto più semplice quando si è disposti ad ascoltare l’altro/a.

Oroscopo 16 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Nettuno: il transito scatena emozioni forti, molto contraddittorie ma cercherete di fare del vostro meglio per tenerle sotto controllo. Non è escluso che queste emozioni siano dovute all’atteggiamento di una persona che, lavoro o vita personale, vi mette sotto pressione. Non dovete permetterlo! Amore: in coppia, è una giornata in cui cui il partner sarà pieno di attenzioni. I suoi abbracci scalderanno il vostro cuore. Soli: l’altra metà della mela potrebbe essere ovunque! Uscite, moltiplicate le occasioni per trovare la persona giusta.

Oroscopo 16 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata in cui avvertite il bisogno di rallentare il ritmo, rilassarvi e ricaricare le batterie. A causa del lavoro forse non sarà possibile ma se la lista di cose da fare è stracarica di impegni, potete pur sempre chiedere una mano. Anche perché nella fretta di portare a termine i compiti, rischiate di commettere degli errori. Amore: in coppia, siete un po’ insoddisfatti, poco pazienti e ciao ciao armonia… Ma evitate di prendervela con il partner. Soli: avete difficoltà a credere nell’amore oppure vi ostinate a percorrere la strada sbagliata. Per oggi dedicatevi a una sessione di yoga…

Oroscopo 16 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Che si tratti di progetti od obbiettivi, sentitevi liberi di portarli avanti: è un’ottima giornata per entrare in azione, molto produttiva. Avete raccolto ed esaminato molte informazioni e ora è il momento di metterle a frutto. Il vostro asso nella manica è una dose extra di sicurezza in voi stessi che vi permetterà di progredire. Amore: in coppia, con il partner è amore per sempre, la passione è quella dei primi giorni. Insieme alla dolce metà introdurrete nel quotidiano qualche nuova abitudine. Soli; oggi emerge il vostro lato romantico e vi lancerete nella conquista di chi vi attrae. Uno splendido venerdì!

Oroscopo 16 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un venerdì in cui circola parecchia confusione: non è una giornata in cui entrare in azione. In ogni cosa che farete, siate comunque realistici, consapevoli dei passaggi che dovete compiere per raggiungere un determinato obiettivo. Al contempo potreste aver voglia di acquistare qualcosa ma sapere che non dovete: il che potrebbe scatenare frustrazione. Amore: in coppia, la relazione ha bisogno di carburante: esprimete dunque i sentimenti, date prova di tenerezza con generosità. Soli: non lasciatevi destabilizzare dalle piccole preoccupazioni quotidiane. Cercate di sviluppare più autostima.

Oroscopo 16 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Luna-Nettuno, l’atmosfera è ambigua, venata di menzogne. Per fortuna siete diffidenti di natura poiché una persona cercherà di farvi credere in qualcosa che in realtà non esiste, diciamo una sorta di truffa. Com’è vostra abitudine andrete a verificare e scoprirete che si tratta di una manipolazione grande come una casa… Amore: in coppia, è una bella giornata per esprimere la tenerezza, l’amore per la dolce metà. Realizzare un progetto a due, suggellerà i reciproci sentimenti. Soli: i pianeti favoriscono incontri importanti: Non avrete intenzione, per caso, di rinunciare?

Oroscopo 16 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza Luna-Nettuno rappresenta un invito a non credere alle promesse, alle belle parole che potrebbe dire una persona. Il vostro segno è sempre lucido, razionale per cui fate attenzione anche ai minimi dettagli: potrebbero rivelare parecchio. Fate delle domande mirate: l’altro capirà che è impossibile ingannarvi. Amore: in coppia, la vostra testardaggine rende difficile il rapporto con il partner. Se volete mantenere l’accordo, cercate di essere più elastici. Soli: siete un po’ diffidenti, in caso di incontro vi porrete mille domande. Forse non è la giornata giusta per conquistare.

Oroscopo 16 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Che siate alle prese con un’amicizia che si è interrotta, discussioni con i familiari o i colleghi è il momento di riconciliarvi con le persone e andare oltre. Liberi da qualsiasi dispiacere. In ogni caso, la dissonanza Luna-Giove potrebbe accentuare la vostra natura compassionevole, per cui sarà importante mettere dei confini a chi fa eccessive richieste. Amore: in coppia, gesti di tenerezza, il partner è rassicurante. La relazione si consolida ogni giorno di più . Soli: oggi è possibile un incontro importante ma ciò che più conta è che prendere tutto con ottimismo! Non vi porrete domande…