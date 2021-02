Oroscopo 16 febbraio 2021: previsioni oggi oroscopo del giorno 16 febbraio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di martedì 16 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (una risposta positiva) e Scorpione (le parole sono armi).

Oroscopo 16 febbraio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): una risposta positiva

Oroscopo Cancro 16 febbraio: umore

Vaghe preoccupazioni, oggi potrebbero impedirvi di prendere delle decisioni, forse vi sentite spinti in direzioni diverse, avere alti e bassi d’umore. Potreste voler entrare in azione ma non sapere bene da dove cominciare. Nelle relazioni, evitate vecchi schemi: non sono utili al vostro attuale percorso.

Se vi sentite limitati dalle paure o dal rancore, cercate dei modi – anche piccoli – per apportare dei miglioramenti. La buona notizia, annuncia l’oroscopo, è che la congiunzione Mercurio-Giove alla fine della settimana o inizio della prossima, potrebbe far arrivare una risposta positiva alla richiesta di un prestito o di un rimborso.

Oroscopo Cancro 16 febbraio 2021: come va l’amore?

In coppia: con la Luna in Ariete siete un po’ intolleranti ma, per fortuna, saprete evitare eventuali discussioni.

Soli: con lo stato d’animo odierno, meglio rimandare gli incontri. Non ne uscirebbe nulla di positivo.

Oroscopo 16 febbraio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): le parole sono armi

Oroscopo Scorpione 16 febbraio: umore

Con la dissonanza Luna-Plutone oggi le emozioni potrebbero avere la meglio sulla logica e capire i motivi per cui dovreste trasformare un’abitudine. Certo, se è radicata potrebbero subentrare delle resistenze. Ma ammettendo le vostre emozioni qualsiasi conflitto interiore potrebbe iniziare a scomparire.

Tuttavia l’aspetto potrebbe indicare che nel lavoro, se provocati, scatenerete la vostra natura tagliente, ed è noto – lo sapete voi per primi – che le parole possono diventare terribili armi con cui ferire.

Oroscopo Scorpione 16 febbraio: amore

In coppia: anche qui, impulsivi come siete potreste dire parole poco gentili di cui in seguito pentirvi.

Soli: la cosa migliore sarebbe rimandare eventuali appuntamenti tuttavia, seguite l’istinto.

Oroscopo 16 febbraio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): risolvere questioni in sospeso

Oroscopo Pesci 16 febbraio: umore

Nel giro di un paio di giorni, il Sole si sposterà nel vostro segno, il che può essere una rinascita. Per ora, tuttavia, avete il tempo necessario per risolvere le questioni in sospeso e gettare via qualsiasi bagaglio emotivo che potrebbe bloccarvi. Se hai idee creative o fantasiose che vale la pena approfondire, ora è il momento di annotarle.

L’aspetto odierno Luna-Plutone potrebbe far riemergere vecchi risentimenti, dispiaceri o emozioni rimosse. Probabile riguardino gli obbiettivi o gli amici ma è comunque arrivato il momento di affrontare quanto accade interiormente.

Oroscopo Pesci 16 febbraio: amore

In coppia: circola romanticismo, dovete solo evitare una certa insoddisfazione, peraltro totalmente ingiustificata.

Soli: potreste avere voglia di ricontattare una persona con cui avete avuto una storia. Siete sicuri che sia una buona idea?

