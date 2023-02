L’oroscopo del 16 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 16 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 16 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La congiunzione Sole-Saturno in Acquario accentua la determinazione ad andare avanti, migliorare la vostra vita: con questo transito vedrete la vostra situazione chiaramente e farete di tutto per raggiungere i vostri obbiettivi, non ultimo eliminando quelle responsabilità che vi bloccano. Nella vita sociale potreste avvertire il bisogno di un cambiamento, Amore: in coppia, emozioni non proprio positive potrebbero spingere a chiudervi in voi stessi. La relazione non è al top ma dovreste aprirvi con il partner! Soli: non potete pretendere di piacere a tutti per cui smettete di aspettare una telefonata che non arriva… Uscite!

Oroscopo 16 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

Per ottenere qualcosa, potreste chiedervi se è meglio entrare in azione o se è meglio archiviare definitivamente la vostra idea. Potete riuscire ma solo con la pianificazione e la perseveranza. Se siete disposti a dedicare molto tempo ed energie troverete lo slancio necessario per raggiungere, nel giro di poco, il vostro obbiettivo! Amore: in coppia, più che passione oggi desiderate dolcezza e tenerezza. Avete l’opportunità di parlare di piccoli problemi in modo calmo e rilassato. Soli: con una persona avrete conversazioni e vi saluterete con la promessa di rivedervi presto… Cupido esaudirà la vostra speranza.

Oroscopo 16 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Vi trovate in un momento importante per esaminare gli obiettivi e capire bene quali sono le vostre priorità. La necessità di concentrarvi, focalizzare l’attenzione è forte e vi permette di fare dei piani nuovi e migliorati così da poter concretizzare ciò che avete in mente. Non è escluso, infine, che arrivi una promozione! Amore: in coppia, tutto sembra andare per il meglio, puntate sul dialogo e sulla sincerità. Avete bisogno di essere rassicurati? Ditelo apertamente alla dolce metà! Soli: riaffiorano sentimenti dimenticati, un/a ex vi dichiara il suo amore. Questo ritorno inaspettato vi destabilizza, avete bisogno di tempo per decidere…

Oroscopo 16 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

I ricordi del lontano passato potrebbero riaffiorare e vi chiederete perché improvvisamente tornano nella vostra mente. Probabilmente state lasciando alle spalle vecchie emozioni che vi hanno bloccato. A metà pomeriggio sarete più concentrati e determinati! Se volete dare il via a un nuovo progetto è la giornata giusta. Amore: in coppia, fate attenzione a quello che dite e a come lo dite. Molti conflitti nascono per un tono sbagliato o per parole poco chiare. Soli: non sprecate tempo ed energie con storie che non portano da nessuna parte e di fatto non vi appagano.

Oroscopo 16 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste avvertire il peso delle responsabilità nei confronti di altre persone ma se capite che da voi pretendono troppo stabilite dei limiti. Il lato positivo di questo giovedì: pianificare una vacanza o una nuova avventura e mettere in moto le vostre idee potrebbe dotarvi di grande buonumore e rallegrare la giornata! Amore: in coppia, potete contare sul sostegno del tuo partner, indipendentemente dalle preoccupazioni che avete, l’unione fa la forza. Soli: durante un incontro avrete delle lunghe conversazioni, piene di promesse. Potrebbe nascere una bella storia.

Oroscopo 16 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

I passaggi odierni accentuano la vostra determinazione, l’autostima e al contempo vi mettono in grado di valutare il vostro futuro in modo realistico. Nel lavoro toccherete con mano che la vostra esperienza, le vostre competenze, l’abilità sono apprezzate! Non è escluso che firmerete un nuovo contratto o darete il via a un nuovo progetto. Amore: in coppia, sarete più attenti alle esigenze del partner, meno critici e non spaccherete il capello in quattro.. Soli: con una persona scatterà un’attrazione fisica bollente! Forse non sarete d’accordo su tutto ma sull’eros vi intenderete a meraviglia!

Oroscopo 16 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I transiti di questo giovedì sono d’aiuto a proiettarvi verso un futuro più luminoso soprattutto se vi concedete il tempo per capire esattamente cosa volete, quali progetti e obbiettivi realizzare. Tenete presente che è importante evolversi continuamente, anche se non potete prevedere esattamente dove potrebbe portare il percorso. Amore: in coppia, il futuro vi sorride! Non esitate a prendere in mano la situazione, il partner ha bisogno di vedervi prendere delle iniziative, dunque osate! Soli: esaminate gli errori commessi in passato, date la priorità ai vostri obbiettivi di vita.

Oroscopo 16 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La congiunzione Sole-Saturno punta i riflettori sui vostri obblighi, i doveri e il bisogno di regole riguardanti la casa e la famiglia. E’ il momento di impegnarvi e gestire la vita domestica o un progetto relativo all’abitazione o eventualmente imporre dei limiti alle persone care che tendono a superarli. Vi sentirete più forti! Amore: in coppia, desiderio al top e tanto amore che vorrete condividere con la dolce metà. Se è sulla vostra stessa lunghezza d’onda, stasera farete scintille! Soli: è la giornata ideale per conquistare. Osate, lanciatevi: la fortuna è dalla vostra parte.

Oroscopo 16 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste dover prendere una decisione e sentirvi sotto pressione, anziché seguire l’istinto pensare eccessivamente alla questione. Fare ulteriori ricerche potrebbe confondervi ancora di più e non sapere davvero cosa fare. Spostate la vostra attenzione altrove: meno vi dannerete e più è probabile che farete la scelta giusta. Amore: in coppia, atmosfera piacevole, forse un po’ distante dalla realtà, Sognate a occhi aperti e la dolce metà vi trova affascinanti. Soli: magnetismo al top! Siete irresistibili, corteggiatissimi e potrebbe nascere una storia con una persona più grande o con più esperienza di voi.

Oroscopo 16 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la congiunzione Sole-Saturno in Acquario sarete spinti a esaminare quei settori in cui potete ridurre le spese e in questo modo avere più margine di manovra. Al contempo, il transito vi permette di capire cosa dovreste fare per migliorare e consolidare la vostra vita. Andate avanti evitando che paure o ansia prendano il sopravvento! Amore: in coppia, bei momenti di tenerezza vi ricorderanno che la solitudine non fa davvero per voi. Anche se le cose a volte non vanno bene non sono niente in confronto a ciò che la vita a due può regalarvi! Soli: sarete apprezzati, ammirati e corteggiati. Il vostro cuore batterà forte per una persona che ricambierà!

Oroscopo 16 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Sole-Saturno nel vostro segno, nel lavoro potrebbe farvi ottenere un riconoscimento, una promozione, qualcosa che vi farà sentire orgogliosi dei vostri risultati. Al contempo il passaggio rappresenta un invito a riesaminare un progetto o piano: potrebbe essere il momento di rivedere alcuni dettagli che vi erano sfuggiti. Amore: in coppia, sarete felici di condividere sentimenti profondi e intensi con il partner… Il vostro legame è solido e sul futuro non ci sono ombre! Soli: con i passaggi odierni un incontro è possibile! Una persona che vi farà sognare, vi appagherà.

Oroscopo 16 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Sole-Saturno in Acquario sosta alle spalle del vostro segno: una situazione del passato rimasto irrisolta può riaffiorare e richiedere la vostra attenzione. Potreste dover prendere una decisione difficile ma non dovete agire in tutta fretta. Ma ciò potrebbe anche spingervi a organizzarvi meglio! Amore: in coppia, se avvertite il bisogno di concedervi un po’ di tempo solo per voi non vuol dire che la relazione diventerà instabile. Non dovete sentirvi in colpa…Soli: le relazioni a distanza non rispecchiano la realtà. L’assenza spinge a idealizzare e cancella le difficoltà del quotidiano, tenetene conto.