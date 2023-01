L’oroscopo del 16 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 16 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 16 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata un po’ caotica, cercate di trovare una direzione chiara e concreta, oltre che una base pratica in tutto ciò che farete sia nella vita personale che nel lavoro. Con la Luna in Scorpione, inoltre è il lunedì giusto per saldare eventuali debiti, affrontare alcune questioni che avete trascurato ma che in seguito nelle finanze vi saranno utili. Amore: in coppia, oggi sarete attenti a evitare tutto ciò che potrebbe far arrabbiare o turbare il partner. E probabilmente conoscete bene per quale motivo… Soli: di fronte a una piccola delusione, stranamente non saprete come reagire.

Oroscopo 16 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Se ad alcuni familiari le vostre idee sembrano irrealizzabili ma per voi sono valide, non permettete che i loro dubbi vi scoraggino. Ciò che state valutando può essere qualcosa di diverso e ciò farvi sentire entusiasti ma al contempo stressati. Andate avanti con sicurezza, le cose funzioneranno e le persone care dovranno ricredersi! Amore: in coppia, non esitate a confidare le emozioni al partner. Anche se non ha tutte le risposte, capirà se siete o meno felici. Soli: sembra che le persone vi corteggiano ma per motivi poco nobili. È questo che desiderate?

Oroscopo 16 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I passaggi odierni rendono l’atmosfera un po’ tesa e imprevedibile. Mantenete l’ottimismo ed evitate di puntare alla perfezione. Se avvertite la necessità di rigenerare le energie, è un lunedì in cui fare qualcosa di diverso vi permetterà di farlo. Soprattutto se volete prendere le distanze da una situazione complicata o vi sentite impantanati nella routine. Amore: in coppia, nella relazione c’è un rinnovato slancio oppure alcuni imprevisti ma positivi che apprezzerete entrambi. Un po’ di pepe è il benvenuto. Soli: negli affari di cuore, una piccola sorpresa trasformerà piacevolmente la giornata.

Oroscopo 16 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Luna-Urano nella cerchia sociale potreste scoprire che ci sono persone gelose e invidiose di voi. Evitate che le loro insicurezze incidano negativamente sul vostro umore e ricordate di non abboccare alle loro meschine provocazioni o potreste ritrovarvi coinvolti in un’accesa discussione. I vincenti siete voi. Amore: in coppia, siete di malumore, l’armonia è complicata da mantenere. Cogliete qualsiasi occasione per criticare tutto ciò che fa la dolce metà! Soli: stranamente, non sentite il bisogno di trovare l’anima gemella. L’amore non è davvero al centro dei vostri pensieri.

Oroscopo 16 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

La tentazione odierna potrebbe essere quella di chiudervi in casa! La dissonanza Luna-Urano scatena delle tensioni interiori che aumenteranno nel pomeriggio e rischiate di avere un atteggiamento aggressivo nei confronti di chi vi circonda. In serata avrete la possibilità di rilassarvi e allontanare lo stress di questa giornata impegnativa. Amore: in coppia, il partner potrebbe sentirsi incompreso, maltrattato… Ammettete i vostri torti e siate più gentili. Soli: molto esigenti, selettivi, direte a chi vi corteggia che è meglio rimanere soli anziché dare il vostro amore a chi non ne è degno.

Oroscopo 16 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un lunedì molto impegnativo, avete mille cose da fare e anche se siete sempre ben organizzati, potrebbe subentrare l’agitazione. In ogni caso, tenete presente che non dovete fare tutto da soli: potete pur sempre chiedere una mano e sicuramente ci sarà chi sarà pronto a dare un aiuto. Vi sentirete sollevati. Amore: in coppia, affronterete vecchie questioni e il partner sarà infastidito. Ma ne uscirete più forti e più sicuri di voi stessi. Eliminare le ombre è sempre costruttivo. Soli: potreste chiudere una relazione per voi negativa. Apritevi a nuovi incontri, anche se non è ciò che desiderate attualmente.

Oroscopo 16 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza Luna-Urano oggi potreste avere la tentazione di spendere e spandere: il vostro modo per ottenere un po’ di entusiasmo. E non vi accontenterete di poco, punterete a qualcosa di costoso. Se si tratta di un investimento, in seguito avrete un ritorno ma in caso contrario, prima di lanciarvi dovreste riflettere. Amore: in coppia, controllate il minimo passo falso del partner per rimproverarlo. Non è la soluzione giusta. Chiedetevi invece il motivo di alcuni suoi atteggiamenti. Soli: non è dicendo il contrario di ciò che pensate che la vostra situazione migliorerà… Siate voi stessi!

Oroscopo 16 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Lavorerete con grande impegno a un progetto, poiché siete consapevoli che avrà un impatto più che positivo nel settore delle finanze e sullo status. In poche parole, mettervi al centro della scena! L’energia psicofisica è al top e qualunque cosa deciderete di concretizzare, andrà rapidamente a buon fine. Avrete inoltre il sostegno di chi vi circonda. Amore: in coppia, qualche battibecco dovuto ad alcune tensioni interiori vostre o del partner. Il dialogo rimane sempre la soluzione migliore. Soli: Sorridete! Ma fate attenzione, un sorriso forzato non aprirà il cuore delle persone.

Oroscopo 16 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza Luna-Urano, indica che siete irrequieti, volete fare qualcosa di diverso e stimolante. Seguite l’istinto: se vi spinge a chiamare un amico o a fare una passeggiata o fare jogging, provare una nuova forma di esercizio fisico, fatelo. Tutto ciò che interrompe la routine rappresenterà una ventata di freschezza. Amore: in coppia, potrebbe riemergere qualche rancore, da parte vostra o del partner. Tenete sotto controllo le emozioni… Soli: potreste essere oggetto di critiche o osservazioni spiacevoli. Prima di rispondere, chiedetevi se ne vale la pena…

Oroscopo 16 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Luna-Urano cercate di essere consapevoli di chi potete fidarvi. Queste vibrazioni sono problematiche e potrebbero far emergere comportamenti imprevedibili sia da parte vostra che degli altri. Concentratevi invece su un progetto o un’idea appassionante, anche di tipo personale, che vale la pena di perseguire! Amore: in coppia, siete determinati a impegnarvi per mantenere o migliorare la qualità della relazione. Date prova, inoltre, di grande tenerezza. Soli: perché volete convincervi che l’amore vi sta sfuggendo? Che interesse avete? Smettete di svalutarvi!

Oroscopo 16 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Luna-Urano potreste sentirvi bloccati in una situazione che pensavate fosse ormai risolta. Tenete presente che si tratta solo del vostro stato d’animo che tende al pessimismo dunque tiratevi su! Il 20 gennaio il Sole entrerà nel vostro segno e sarà in buon aspetto con Giove: annuncia l’espansione in un settore. Ne riparleremo. Amore: in coppia, potreste controllare il partner per scoprire eventuali segreti. Attenzione, è un gioco pericoloso: non è sempre facile accettare quello che si scopre… Soli: una persona vi corteggerà ma avrà un atteggiamento misterioso, troppo per prendere in considerazione una relazione romantica. Prendete tempo, cercate di conoscerla meglio.

Oroscopo 16 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste essere entusiasti di collaborare con una persona per concretizzare un’idea brillante ma la cosa migliore sarebbe adottare una certa cautela. Prima di partire in quarta, assicuratevi di essere entrambi sulla stessa lunghezza d’onda anche se è vero che in questo momento siete pronti ad accogliere nuove opportunità. Amore: in coppia, momenti di intensa passione, l’amore è presente, lo dimostrate entrambi non solo a parole! Soli: se avete dei dubbi su una persona incontrata di recente, è la giornata ideale per porre le domande giuste e chiarire.