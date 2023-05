L’oroscopo del 16 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 16 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 16 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Giove in Toro per un anno sarà favorevole al vostro settore delle finanze. Un lungo periodo in cui si apriranno nuove porte e avrete la possibilità di aumentare il reddito ed eventualmente anche risparmiare. La tentazione infatti sarà quella di concedervi qualche lusso e non è escluso che farete una spesa importante: una nuova auto o una casa. Amore: in coppia, con la Luna nel vostro segno rischiate di avere reazioni eccessive. Se non volete rimanere travolti da una situazione difficile da gestire, è gradita la moderazione. Soli: non vorrete sapere se un flirt andrà o meno avanti. L’importante per voi, è che l’attrazione sia corrisposta. Lo sarà ma durerà il tempo che accorderete alla persona…

Oroscopo 16 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Dopo 12 anni, Giove torna nel vostro segno dove sosterà fino al 2024:il transito rappresenta un invito a uscire dalla vostra zona di comfort e ampliare il raggio d’azione. Più vi muoverete, vivrete nuove esperienze e mollerete ciò che rappresenta un limite e tanto più arriveranno nuove opportunità per migliorare la vostra vita. Amore: in coppia, dimostrate al partner l’amore che provate nei suoi confronti, date prova di originalità affinché capisca quanto per voi è importante. Sarete ripagati con gli interessi! Soli: bella giornata per lanciarvi nella conquista di chi vi attrae. Osate, sfruttate senza esitare l’audaci di cui disponete!

Oroscopo 16 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Fino al 24 maggio 2024, Giove in Toro sosta alle spalle del vostro segno: un anno tranquillo ma non privo di benefici. L’intuito sarà al top e dovreste seguirlo poiché vi permetterà di prendere le decisioni giuste. Vi piacerà stare di più per conto vostro, godere di un po’ di pace e, al contempo, sostenere chi vi circonda o compiere buone azioni. Amore: in coppia, ascolterete il partner, che noterà e apprezzerà il vostro impegno. Ammettere i vostri errori sarà un grande passo avanti. Soli: potreste perdere la testa per una persona molto attraente. Assicuratevi in ogni caso, che sia disponibile.

Oroscopo 16 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Giove sbarca in Toro, per il vostro segno è un transito fortunato: fino al 24 maggio 2024 avrete la possibilità di mandare avanti dei progetti e spesso grazie al sostegno di alcune persone. Ciò che accadrà di positivo e promettente arriverà dagli altri, parliamo anche di amici, di nuove relazioni o di contatti di lavoro. Amore: in coppia, avete mostrato pazienza ma oggi per soddisfare le aspettative del partner non saprete cosa fare. Per mancanza di idee così da far tornare l’armonia, sceglierete il silenzio. Soli: Nettuno potrebbe ingannarvi e farvi credere che un incontro sia amore. Sentirete le farfalle nello stomaco ma al contempo qualcosa che non quadra. Seguirete l’intuito e capirete che si tratta di una persona inaffidabile.

Oroscopo 16 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Giove in Toro accende le vostre ambizioni e nei prossimi 12 mesi nella carriera ci saranno dei cambiamenti positivi. Nel lavoro vi impegnerete più seriamente di quanto abbiate fatto in precedenza e avrete successo. Tuttavia, per arrivare al vostro obbiettivo prenderete le distanze da vecchi amici e relazioni che avete superato da tempo. Amore: in coppia, ciascuno starà per conto proprio ma, tranquilli, se nella relazione non ci sono problemi, non sarà messa in discussione. Si tratterà soltanto di un riadattamento del quotidiano con la dolce metà. Soli: non siete interessati agli incontri, oggi starete bene da soli o con gli amici. Potrebbe esserci una persona che flirterà con voi: non direte no a un’avventura ma solo domani deciderete il da farsi.

Oroscopo 16 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con Giove in Toro, da oggi e fino al 24 maggio 2024, avrete la possibilità di ampliare il raggio d’azione, vivere nuove esperienze, accrescere la vostra reputazione o ricevere elogi, gratificazioni per qualcosa che realizzerete. Al contempo, i viaggi, lo studio o l’approfondimento di un argomento sono in primo piano. Amore: in coppia, potrebbero riemergere delle discussioni riguardanti alcune questioni di denaro. Con il partner sarà difficile trovare un compromesso. Soli: è una giornata favorevole all’amore! Potreste essere attratti, ricambiati, da una persona che fa parte della vostra cerchia di amici. Direte addio alla solitudine.

Oroscopo 16 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Giove entra in Toro, fino al 24 maggio 2024 sosterà nel vostro settore della trasformazione: andrete oltre alcune paure e ciò vi metterà in grado di liberarvi da problemi complicati. Il pianeta a voi parla anche di denaro: potreste ricevere un’eredità, ampliare la vostra attività così da aumentare le entrate o in generale esserci un miglioramento nelle finanze. Amore: in coppia, anche se doveste avere un battibecco andrete oltre. Non volete litigare, la saggezza prende il sopravvento. Siete determinati a mantenere in casa una buona atmosfera. Soli: se avete un appuntamento, sarete motivati, avete la certezza che si tratti della persona giusta! Vi preparerete con particolare cura. Non preoccupatevi, siete al top!

Oroscopo 16 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Per i prossimi 12 mesi, Giove in Toro punterà i riflettori sul vostro settore delle relazioni. E’ un lungo periodo in cui avrete la possibilità di migliorare i legami importanti – superando eventuali conflitti – dare il via a una società, firmare dei contratti di lavoro, concludere a vostro vantaggio una trattativa oppure vincere una causa legale. Amore: in coppia, cercherete un modo per rafforzare la relazione oppure vorrete rendervi più utili. Siete talmente motivati che il partner non potrà che essere felice della vostra motivazione! Soli: se volete riprendere i contatti con una persona, fate una telefonata! Non avete nulla da perdere, anzi…

Oroscopo 16 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Giove in Toro entra nel vostro settore dello stile di vita: fino al 24 maggio 2024, avrete più energie e voglia di ottenere successo ma dovrete rimboccare le maniche. Sarete infatti inclini a godere del comfort, delle cose belle della vita ma volendo raggiungere un obbiettivo, anche nel settore delle finanze, è indispensabile la disciplina. Amore: in coppia, i pianeti vi invitano a mettere il partner al primo posto. Puntate sul dialogo e non chiudetevi nella torre d’avorio per evitare polemiche. Soli: Se sei single, incontrerete qualcuno che vi piacerà e che ricambierà. E’ finita la lunga fase in cui non avete incontrato persone interessanti.

Oroscopo 16 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Fino al 24 giugno 2024, Giove sosta nel vostro settore del tempo libero, della creatività: rappresenta un invito a godervi la vita! E’ il momento ideale per scoprire nuovi interessi, dare il via a un hobby. esprimere la creatività. Ma non solo, avrete la concreta possibilità di ottenere un riconoscimento del lavoro che svolgete con impegno. Amore: in coppia, oggi avete la pesante sensazione che il partner non vi capisca, avete punti di vista nettamente diversi. E potrebbe inoltre riemergere una questione familiare delicata. Soli: vi ponete molte domande, con chi vi corteggia siete sempre più esigenti, non ne fate passare una e volete controllare tutto!

Oroscopo 16 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Giove in Toro, da oggi e fino al 24 maggio 2024, sosta nel vostro settore della casa e della famiglia: le questioni immobiliari, l’acquisto, la vendita e un trasloco andranno a buon fine. Il lungo transito, inoltre, rappresenta un’opportunità per rafforzare le relazioni con le persone care. Ciò vi farà provare una calda sensazione di comfort. Amore: in coppia, gestite alla grande la relazione e qualsiasi questione di tipo familiare: agli occhi del partner siete Superman o Wonder Woman e a voi piace! Trovate sempre teneri momenti solo per voi e la dolce metà. Soli: uscite poiché un nuovo incontro porterà a una storia d’amore importante. La fortuna è dalla vostra parte, è in arrivo la felicità.

Oroscopo 16 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Per un anno, Giove in Toro sosta nel vostro settore della comunicazione: ciò che direte vi farà sentire sicuri di voi stessi e aprire la strada a opportunità che vi permetteranno di progredire. Se volete aumentare il numero dei follower sui social media, sarà più facile. Inoltre, le negoziazioni e gli accordi saranno redditizi e vantaggiosi. Amore: in coppia, il partner potrebbe proporvi un progetto un po’ folle. Potrebbe piacervi e accettare oppure parlerete delle vostre paure e dei dubbi. Insieme troverete un buon compromesso. Soli: un incontro con una persona originale vi farà uscire dalla routine. Sarete sorpresi dai cambiamenti che comporterà ma vi piaceranno!