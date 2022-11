L’oroscopo del 16 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 16 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 16 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Siete pronti a lanciarvi nella ricerca di quel qualcosa in più che può offrire la vita, di nuove opportunità che fanno ben sperare per il futuro. Se la potente Luna Piena in Toro della scorsa settimana ha accentuato la vostra motivazione, nei prossimi giorni con Mercurio e Venere in Sagittario accoglierete con gioia una nuova fase. In vista ci sono ottimi sviluppi. Amore: in coppia, aprite il cuore all’amore incondizionato! È molto forte e senza limiti. La passione è al top! Soli: conquistare chi vi attrae è un gioco da ragazzi. Fascino, simpatia e sensualità vi faranno trionfare!

Oroscopo 16 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ il momento di mollare il vecchio e accogliere il nuovo. Se vi sentite pronti allora siete in sintonia con i pianeti che vi portano al progresso, verso l’alto! I transiti attuali rappresentano un invito a lasciare situazioni che non funzionano più, che hanno fatto il loro tempo. Dovete fare il passo successivo verso un futuro nuovo e appagante. Amore: in coppia, c’è una grande passione ma con Venere in Sagittario occhio alla possessività, alla gelosia: vostra o del partner. Soli: è frequentando posti diversi che incontrerete la perla rara. Venere accentua il potere di seduzione, approfittatene!

Oroscopo 16 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Venere in Sagittario sosta nel vostro settore delle relazioni: sarete motivati a collaborare e cooperare con gli altri così da poter realizzare parecchie cose. Il transito rappresenta un punto di partenza per le nuove iniziative che vi consentono di progredire. Al contempo ha un impatto sui contratti, accordi e disaccordi di ogni tipo. E’ un invito al compromesso. Amore: in coppia, dimostrate il vostro amore, moltiplicate le attenzioni. L’amore vi riempie di gioia e il partner è felice. Soli: è un buon momento per fare un incontro romantico e innamorarvi perdutamente.

Oroscopo 16 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il desiderio potrebbe essere quello di mollare un lavoro e accettare una nuova nuova offerta od opportunità più in sintonia con le vostre competenze e il talento. E con l’arrivo di Venere in Sagittario è in effetti un buon momento per entrare in contatto, anche tramite i social media, con persone che al riguardo potrebbero dare una mano. Amore: in coppia, sapete come ravvivare il desiderio del partner: una dichiarazione d’amore accenderà l’eros! Soli: il desiderio di amare ed essere amati vi spingerà fuori dalla vostra zona di comfort. E se qualcuno vi attrae non esiterete a lanciarvi!

Oroscopo 16 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Venere in Sagittario è in splendido aspetto con il vostro segno: il pianeta vi rende affascinanti, magnetici, introduce nella vostra vita un’atmosfera leggera e gioiosa. Sfruttate, fino al 9 dicembre, questo passaggio per ottenere ciò che volete nella professione, anche se avete un colloquio di lavoro, oppure per concretizzare un progetto. Amore: in coppia, è una splendida giornata, il vostro atteggiamento dà nuova vita alla vostra relazione. In programma ci sono momenti bollenti! Soli: Venere non riceve dissonanze, dunque avete campo libero per essere amati e ammirati.

Oroscopo 16 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con Venere in Sagittario, riguardo ad una situazione legata alla famiglia o a una proprietà potrebbe esserci una svolta positiva. Con questo transito, non è escluso che per alcuni giorni ospiterete una persona cara per alcuni giorni o che improvvisamente abbiate un forte desiderio di migliorare l’arredamento della casa. E’ il momento perfetto. Amore: in coppia, mille reciproche prove d’amore! Con il partner darete il via a un gioco di seduzione, simile a quello dei primi tempi. Soli: con una persona scatterà un’attrazione che darà il via a un grande cambiamento nella vostra vita affettiva.

Oroscopo 16 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Venere entra in Sagittario e al vostro segno fa arrivare leggerezza nel settore della comunicazione. Il pianeta affina e migliora le vostre capacità di socializzare e conoscere nuove persone. Le conversazioni, le relazioni con gli amici di sempre e i familiari nonché i viaggi, saranno più facili e fonte di benessere. Amore: in coppia, l’amore con il partner è sempre forte, la sua presenza, i suoi abbracci vi scaldano il cuore. Potreste decidere di praticare un’attività insieme, per divertirvi ancora di più. Soli: fascino al top e funziona. siete pronti per iniziare una nuova storia d’amore. Venere favorisce nuovi incontri.

Oroscopo 16 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il buon aspetto tra Mercurio e Giove potrebbe fa arrivare delle opportunità che vi permetteranno di guadagnare del denaro extra. Occhi aperti, dunque, non fatevi scappare delle occasioni che vi permettono di migliorare il reddito o che potrebbero consentire di ottenere un nuovo lavoro ben remunerato o concludere un affare redditizio. Amore: in coppia, siete innamorati, pieni di passione ma occhio a essere troppo possessivi e invadenti. Non state col fiato sul collo del partner. Soli: il fascino di una persona non vi lascia indifferenti ma se volete conquistare il suo cuore, dovete procedere passo dopo passo.

Oroscopo 16 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Venere entra nel vostro segno e vi mette al centro della scena! Il pianeta vi dota di grande fascino, sarete ottimisti, entusiasti, estroversi e sicuri di voi! Lavoro o vita privata su chi vi circonda avrete l’effetto calamita, tutti vorranno avervi al loro fianco! Venere rappresenta anche il denaro, è possibile che entri una somma o vi concediate un acquisto a cui pensate da tempo. Amore: in coppia, il partner è conquistato/a dalle vostre idee per migliorare la relazione. E’ uno splendido momento per guardare insieme più lontano, più in alto ma nella giusta direzione! Soli: siete irresistibili, le persone si voltano al vostro passaggio. E conquisterete, darete il via a una relazione!

Oroscopo 16 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Rallentate il ritmo, fate tutto con calma. Muovervi in mille direzioni potrebbe rendervi dispersivi, rischiate di commettere degli errori o lasciare incompiuto qualche compito. Fate una lista delle cose da fare e procedete passo dopo passo. Forse non riuscirete a portare a termine tutto ma ciò che realizzerete sarà fatto al meglio! Amore: in coppia, troverete le soluzioni ai problemi ricorrenti. Per voi conta solo una cosa: ripartire su basi migliori con il partner. Soli: se volete provocare un incontro a tutti i costi, rischiate una delusione. Sulle app di appuntamenti fate attenzioni a persone poco affidabili.

Oroscopo 16 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Venere in Sagittario è in armonia con il vostro segno, è un transito veloce – fino al 9 dicembre – ma che fa arrivare belle opportunità e progetti. Il pianeta non forma dissonanze, dunque offrirà dei regali sia sul piano dell’amicizia, su aiuti che saranno una manna dal cielo o la possibilità di fare passi avanti in un progetto o in un affare oppure raggiungere un obbiettivo. Amore: in coppia, di buonumore, con il partner l’atmosfera è leggera, c’è grande complicità e senso dell’umorismo. Soli: siete intraprendenti, dotati di belle energie. Tutto ciò di cui avete bisogno per conquistare o lanciare un invito a chi vi attrae. E di sicuro non avrete delusioni!

Oroscopo 16 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Venere in Sagittario sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, della reputazione. E’ un momento in cui sarete notati più del solito e dunque dovete rinnovare la vostra immagine così da attirare persone, opportunità e situazioni giuste per voi! Non escluso che sarete raggianti per aver raggiunto un obbiettivo che avete a cuore. Amore: in coppia, se con il partner siete un po’ in freddo, una cenetta intima o una serata romantica, sistemerà tutto! Soli: lavoro e amore vanno a braccetto: potreste innamorarvi di un collega o del boss…