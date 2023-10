L’oroscopo del 16 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 16 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 16 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile) Grazie a Marte in Scorpione la vostra determinazione è accentuata. Potrebbero esserci delle sfide ma il coraggio di cui siete dotati sarà d’aiuto a superarle! Rimanete aperti ai cambiamenti poiché potrebbero portare a opportunità inaspettate quanto positive! Al contempo, se vi devono una somma di denaro dovrete chiederla con insistenza, all’occorrenza battere i pugni sul tavolo. Amore: in coppia, conversazioni profonde con il partner rafforzeranno il legame. Non abbiate timore di esprimere i vostri desideri. L’energia della giornata annuncia romanticismo e sensualità. Soli: un incontro oggi è all’insegna della passione! Questo lunedì ha in serbo alcune belle sorprese romantiche. Oroscopo 16 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio) La dissonanza Luna-Giove potrebbe spingervi a spendere allegramente ma nel settore finanze oggi è richiesta la cautela. Una gestione prudente e una buona pianificazione sono essenziali per la stabilità finanziaria. Più in generale, pur avendo la lodevole intenzione di mostrare sostegno e gentilezza ad amici, colleghi e familiari, ricordate di pensare anche alle vostre esigenze. Non esagerate. Amore: in coppia, se durante il giorno a causa del lavoro è difficile rubare un momento di intimità, la notte sarà solo vostra. I pianeti lanciano un incantesimo e vi lascerete stregare… Soli: l’amore potrebbe bussare alla vostra porta. Uscite e andate in posti nuovi dove potreste incontrare una persona speciale. Osate! Oroscopo 16 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno) Molto concentrati sui piccoli dettagli riguardanti il lavoro e il budget ma non tutti sono così attenti come voi e potrebbero spingervi a prendere delle scorciatoie, a spendere di più o ad accelerare il ritmo più di quanto ritenete opportuno. Tuttavia anziché cercare un compromesso, mantenete le vostre idee e mettete uno stop alle sollecitazioni. A essere giuste sono le vostre priorità, non le loro. Amore: in coppia, pronti ad anticipare i desideri del partner, sarà così sorprendente che avrete diritto ad una piccola sorpresa. In programma c’è una serata piccantina. Soli: potreste ricevere buone notizie o una sorpresa da chi vi attrae. In generale non è escluso il colpo di fulmine.

Oroscopo 16 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Per quanto riguarda progetti e attività domestiche oggi sarete pronti a dare il massimo ma un po’ di pianificazione vi consentirà di ottenere splendidi risultati. Al contempo, potreste provare nostalgia per vecchi amici e familiari lontani. Anche se è da un po’ che non vi sentite, chiamateli! Sarete felici di aver preso l’iniziativa, scoprirete di avete ancora tante cose in comune e tanto da dire! Amore: in coppia, potreste aver voglia di scoprire i segreti e i pensieri nascosti del partner. Attenzione, è un gioco delicato, non è sempre facile accettare ciò che si scopre. Soli: la passione è nell’aria, ci sono nuovi incontri. Tuttavia, prima di impegnarvi dovete essere certi dei vostri sentimenti. Oroscopo 16 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto) Pur avendo valide ragioni per essere irritati con una persona, con la dissonanza Luna-Giove oggi andrete oltre e mostrerete il vostro lato accomodante. Marte in Scorpione, inoltre, potrebbe spingervi a leggere tra le righe e cercare di capire il motivo per cui ha avuto un determinato atteggiamento. Di qualunque cosa si tratti è un buon momento per chiarire. Amore: in coppia, passione al top! Tuttavia se ci sono delle tensioni cercate di favorire il dialogo e la comprensione. In questo modo navigherete in un oceano d’amore. Soli: un flirt recente potrebbe prendere una piega importante. Se non avete nessuno nel mirino, avrete la possibilità di fare un incontro intrigante.

Oroscopo 16 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un lunedì in cui avrete voglia di rimanere dietro le quinte e capire quanto tempo dedicate alle attività principali e quanto ricevete concretamente in ​​cambio. Con la dissonanza Luna-Giove potreste essere spinti a eliminare quei progetti od obbiettivi che avete compreso chiaramente sono una perdita di tempo e introdurne altri che rappresentano un investimento per il futuro. Amore: in coppia, il reciproco amore è sempre più forte. Approfittate di questa giornata per condividere momenti intimi e rafforzare il tuo legame. Cercate di organizzare una serata romantica. Soli: voglia di affascinare, di conquistare! Oggi moltiplicherete gli incontri e… le possibilità di amare ed essere amati.

Oroscopo 16 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) La nota flessibilità del vostro segno oggi passa in secondo piano. Il vostro obbiettivo è sviluppare un piano e seguirlo, indipendentemente da ciò che dicono gli altri. Ed è un’ottima cosa poiché vi permetterà di fare progressi. Non tollererete alcuna distrazione, direte no a qualsiasi compromesso poiché non avrete la benché minima intenzione di permettere a qualcuno di rallentare il vostro ritmo. Amore: in coppia, se alcune cose non vanno nel verso da voi desiderato evitate di prendervela con il partner. Probabilmente non capirà cosa sta accadendo… Soli: su con la vita! Ci sono momenti meno esaltanti ma a volte sono necessari per mettersi in discussione e ricominciare.

Oroscopo 16 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Giove: inizierete la giornata con il desiderio di armonia e dolcezza, sarete attenti nei confronti delle persone care senza tuttavia dimenticare le vostre esigenze. Con questo aspetto, nel pomeriggio occhio alla pigrizia, alla tendenza a rimandare: evitate di accumulare gli impegni di lavoro e cercate di mantenere il consueto ritmo. Dite no allo stress! Amore: in coppia, sentite in modo più profondo i sentimenti che provate per la dolce metà. Il desiderio è al top accompagnato da grande tenerezza e dolcezza. Soli: potreste dare il via a una storia ma affinché vada avanti, con l’altro/a parlate delle rispettive esigenze nonché della vostra visione riguardo al futuro.

Oroscopo 16 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un lunedì impegnativo, potrebbero riemergere alcuni compiti o responsabilità importanti che avete ignorato e dovrete rimboccare le maniche. La dissonanza Luna-Giove scatena stress o ansia e la cosa migliore è concentrarvi sulle priorità e affrontare un elemento alla volta, ovvero con calma, la lista di cose da fare. Non dovete fare il passo più lungo della gamba ma solo l’indispensabile. Amore: in coppia, esprimete senza riserve il desiderio che provate per il partner, dedicate la serata all’eros! Sarà bollente… Soli: non avrete problemi ad affascinare e conquistare chi volete. Dovete osare e farete centro, il suo cuore sarà vostro!

Oroscopo 16 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Vi sentite irrequieti, siete stufi di frequentare sempre le stesse persone? Provate a movimentare la vita sociale, cercate di stringere nuove amicizie o contattate quelle che avete trascurato, non vedete e non sentite da tempo. In poche parole, ampliate il raggio d’azione, se arrivano accettate gli inviti così da andare oltre il piccolo gruppo di amici e colleghi con cui interagite regolarmente. Amore: in coppia, siete dinamici e intenzionati a rafforzare la relazione. Avrete belle idee per gite o attività da condividere con il partner, compreso ravvivare l’eros. Soli: incontro con una persona misteriosa e attraente. Mollate la riservatezza e godetevi l’emozione di questo legame appassionato.

Oroscopo 16 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Questo lunedì più che mai, riguardo alle questioni di denaro non prenderete nulla alla leggera. Se dovete chiedere delucidazioni rispetto a una situazione o a una somma che vi devono da tempo, agite pure ma in qualsiasi circostanza cercate di mantenere la calma. Non è infatti pressando che otterrete ciò che desiderate. Tenetelo presente e vedrete la situazione volgere a vostro favore. Amore: in coppia, se la passione si è un po’ spenta, oggi sarete nuovamente affascinati e intrigati dal partner. Vi dimostrerà tutto il suo amore, vi farà una piccola sorpresa. Soli: se siete tentati di lanciarvi in una relazione clandestina fate attenzione. Prima di decidere riflettete così da evitare delusioni.

Oroscopo 16 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui potreste fare una selezione tra le persone da frequentare e ne eliminerete alcune. E’ giusto decidere di privilegiare la compagnia di chi vi fa sentire rilassati. Al contempo una situazione potrebbe essere arrivata a un punto critico e voi non essere sicuri come affrontarla. L’istinto, state pur certi, vi aiuterà a risolvere. Ne uscirete vincenti nonostante tutte le riserve che avete. Amore: in coppia, emozioni intense: addio freddezza e benvenuta passione! Siete pronti per una serata all’insegna dell’eros? Soli: se siete attratti da una persona che fa parte della vostra cerchia, prendete il coraggio a due mani e fatevi avanti. L’altro/a apprezzerà la vostra sincerità.