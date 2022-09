Oroscopo 16 settembre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 16 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 16 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 16 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Venere-Marte riflettete prima di parlare così da evitare scontri con i colleghi. Con l’opposizione Sole-Nettuno potrebbero infatti uscire allo scoperto dei nemici nascosti: alcuni colleghi, probabilmente invidiosi o semplicemente permalosi, mostreranno il vero volto soprattutto se cercherete di dare una mano o un consiglio. Amore: in coppia, potreste scoprire di non dedicare abbastanza tempo al partner e farete in modo di recuperare. Soli: vi chiederete perché non riuscite a trovare l’anima gemella. Ma oggi vi direte che è meglio da soli che male accompagnati…

Oroscopo 16 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La vostra forza interiore oggi sarà messa alla prova: con la dissonanza Venere-Marte avete difficoltà a tenere sotto controllo le emozioni, siete vulnerabili. Potreste addirittura avere la sensazione di fallimento, peraltro del tutto infondata. Di qualunque cosa si tratti, una sfida compresa, ricordate quanto avete realizzato fino a oggi e andate avanti! Amore: in coppia, privilegiate un dialogo aperto e sincero. Per mantenere l’armonia andate oltre i punti di vista diversi. Soli: voglia di flirt divertenti, senza problemi. Per oggi non avete intenzione di vivere relazioni impegnative.

Oroscopo 16 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza Venere-Marte oggi potrebbe rendervi più emotivi o irritabili. Cercate di non prendere decisioni impulsive che potrebbero andare contro i vostri interessi. La serata, per fortuna, sarà un ottimo momento per stare in compagnia di quelle persone che offrono il loro sostegno, tirano su il morale anche attraverso qualche sana risata! Amore: in coppia, farete progetti per consolidare la relazione. La serata si annuncia molto intima, sensuale e complice. Soli: uscite! Avete la possibilità di incontrare l’anima gemella oppure di passare una bella serata ricca di conversazioni interessanti.

Oroscopo 16 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Siete un po’ agitati riguardo ai vostri progetti ma esaminando la situazione con calma sarà d’aiuto a valutarne l’affidabilità. Aggiungendo lucidità e audacia, avrete la possibilità di andare avanti senza compromettere le possibilità di successo. Non è facile da applicare ma è sempre meglio che procedere alla cieca e oltretutto vi eviterete delle delusioni. Amore: in coppia, direte stop alla gelosia, vi sentite rassicurati. E’ tornata alla grande la complicità! Soli: per oggi anziché andare in cerca a tutti i costi dell’anima gemella e commettere errori, preferirete stare per conto vostro. Ma il destino riserva delle sorprese…

Oroscopo 16 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

In programma questo venerdì c’è una piacevole sorpresa: una persona, forse un amico, potrebbe restituire una somma che avete prestato tempo fa oppure qualcuno vi farà un regalo come segno di gratitudine per un aiuto che avete dato. Non è escluso, inoltre, che arrivino buone notizie riguardanti un’opportunità di lavoro o le finanze. Amore: in coppia la complicità è forte e vi permette di dare vita ad alcuni progetti. Ad esempio un (nuovo) nido d’amore… Soli: per trovare il vero amore, uscite, accettate gli inviti! L’imprevisto porterà nuove, piacevoli conoscenze. Di fronte a un nuovo amore non abbiate fretta…

Oroscopo 16 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Sole-Nettuno evitate di credere ciecamente a tutto ciò che vi diranno: le parole di alcune persone potrebbero essere molto lontane dalla realtà. Potrebbero fuorviare, confondere, farvi scambiare lucciole per lanterne: la cosa migliore è rimandare qualsiasi importante conversazione personale o di lavoro. Aspettate un paio di giorni. Amore: se siete in coppia da un po’ di tempo, vorrete dare nuovo slancio alla relazione, riscoprire la passione e i sentimenti del vostro inizio! Soli: vi sentirete apprezzati, persino ammirati da una persona incontrata di recente. Sarete piacevolmente incuriositi.

Oroscopo 16 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La dissonanza Venere-Nettuno rappresenta un invito a organizzare il lavoro. C’è un po’ disordine! Forse fate più del dovuto e ora rischiate di crollare per lo stress. E’ nel vostro interesse stabilire dei limiti. A parte questo, oggi potreste avere una visione più chiara di quali relazioni sul posto di lavoro sono positive e quali invece negative. Amore: in coppia, qualche imprevisto ma, tranquilli, sarà piacevole! Il partner ha in serbo per voi una bella sorpresa! Soli: uscite e mettetevi al centro della scena! Un incontro sorprendente con persona affascinante potrebbe cambiare la vostra vita.

Oroscopo 16 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il denaro potrebbe essere motivo di un’arrabbiatura: una somma che aspettate ormai è in notevole ritardo oppure ciò che vi daranno non corrisponderà a quanto avevate pattuito. Sarete costretti a battere il pugno sul tavolo… Sul posto di lavoro, il boss potrebbe prendere delle decisioni che giudicherete arbitrarie e che scateneranno tensioni. Amore: in coppia, per mantenere l’armonia date prova di comprensione e tolleranza reciproca. Ci riuscirete poiché non ci sono veri problemi. Soli: stop all’indecisione! Cercate di avere più fiducia nel vostro potere di seduzione, sorridete e conquisterete!

Oroscopo 16 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se vi state chiedendo perché i progetti e i piani impiegano così tanto tempo a realizzarsi, la risposta è nel fatto che Saturno, Giove, insieme ad altri pianeti, sono in moto retrogrado. Ciò comporta ritardi e che accordi e trattative si trascinano oltre il tempo previsto. Non c’è molto che al riguardo ora potete fare, solo essere molto pazienti. Amore: in coppia, sono possibili delle tensioni, il partner vi sembra distante. Per fortuna in serata andrete oltre il rancore e calmerete le acque. Soli: potreste essere perplessi riguardo a un incontro recente. Per oggi non saltate alle conclusioni.

Oroscopo 16 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La dissonanza Sole-Nettuno può farvi sentire sotto tono dunque per oggi non impegnate troppe energie. Semplificate il programma della giornata e se avete bisogno di riposare, fatelo. Non è la giornata ideale per affrontare questioni complesse o impegnarvi nei progetti. Le cose potrebbero non essere così chiare come sembrano, dunque siate molto vigili. Amore: in coppia, Venere riaccende la fiamma dell’amore e Marte vi rende più appassionati! Prenderete decisioni importanti. Soli: emozioni forti, si sta preparando un grande cambiamento! Un incontro inaspettato sconvolgerà la vostra vita. E’ in arrivo la felicità!

Oroscopo 16 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Qualunque cosa accada, oggi sarete i/le più forti. La vostra energia e la volontà sono decuplicate da potenti motivazioni o dalla difesa di una causa. In entrambi i casi sarete ammirati per il vostro coraggio e la forza morale! I passaggi odierni sono favorevoli anche per prendere decisioni importanti. Se, inoltre, avete un progetto in cottura è una buona giornata per portarlo avanti. Amore: In coppia, sembra che abbiate programmato una serata romantica a sorpresa. Insieme parlerete di ciò che avete più a cuore: di progetti per il futuro. Soli: desiderate vedere volti nuovi, scoprire posti nuovi. È giornata di incontri. L’amore vi aspetta.

Oroscopo 16 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Le incomprensioni potrebbero rovinare questo venerdì: per quanto possiate essere attenti a parlare chiaramente, lavoro o vita privata una persona potrebbe interpretare nel verso sbagliato ciò che direte. Inoltre, fareste bene prendere con le pinze tutto ciò che ascolterete: le informazioni non saranno sempre del tutto affidabili. Amore: in coppia, se siete in disaccordo oggi avete l’opportunità di parlare con calma e trovare dei compromessi. Soli: contatterete senza esitare la persona che vi attrae. Parlerete, andrà tutto bene poiché l’altro/a prova le vostre stesse sensazioni.