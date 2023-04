L’oroscopo del 17 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 17 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 17 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

La congiunzione Luna-Nettuno in Pesci potrebbe spingervi a riflettere, soprattutto se state cercando delle soluzioni creative. L’immaginazione è al top e potrebbero emergere alcune idee brillanti ma cosa dovreste seguire, l’intuito o la razionalità? Un mix tra i due può essere può essere perfetto per prendere una decisione coraggiosa. Amore: in coppia, siete intenzionati a migliorare la relazione e la dolce metà accoglierà favorevolmente le vostre proposte, alcune forse, anche pazzerelle. Soli: oggi siete in modalità conquista e determinati a uscire dalla solitudine. In ogni caso se l’avete deciso…

Oroscopo 17 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un lunedì in cui potete fare affidamento sui vostri contatti: se avete bisogno di una raccomandazione o di referenze non abbiate timore di chiedere, mettetevi in gioco. Al contempo con la congiunzione Luna-Nettuno l’immaginazione è scatenata ma fate attenzione a prevedere delle situazioni in modo sbagliato. Rischiate di preoccuparvi inutilmente! Amore: in coppia, siete consapevoli che modificare alcune dinamiche non è un compito facile. Ma riuscirete a fare comunque dei progressi. Soli: non dovete interpretare la riservatezza degli altri come un segno di disinteresse. Ognuno ha il proprio modo di agire, dunque se chi vi attrae ma non risponde agli sms potrebbe essere solo molto impegnato.

Oroscopo 17 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ probabile che qualcosa su cui avete lavorato parecchio oggi si rivelerà un successo oppure all’interno dell’azienda potreste essere scelti per una nuova posizione o, ancora, avere un ruolo di rilievo in un progetto. Rimane il fatto che oggi vi troverete sotto i riflettori e non potrete che essere orgogliosi di voi stessi e dei risultati ottenuti. Amore: in coppia, l’unione è la forza della vostra relazione. Se oggi doveste discutere, grazie al reciproco amore andrete oltre! Soli: una persona sarà esitante quanto voi e sempre come voi indossa la maschera di chi è forte. Ma i momenti di silenzio non saranno imbarazzanti. Per evitare di annoiarvi, abbrevierete l’incontro e prenderete un altro appuntamento

Oroscopo 17 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Oggi sarete molto concentrati nel lavoro ma soprattutto sulle finanze. Potreste studiare un budget più equilibrato o investire del denaro in una vostra idea: riuscirete nella missione. E’ un lunedì in cui avete le idee chiare, la vostra emotività si stabilizza e vi permette di comprendere meglio i vostri desideri, la vostra situazione attuale. Amore: in coppia, se vivete insieme da poco non esiterete a scombussolare le piccole abitudini del partner. Sarete molto franchi ma ascolterete le sue osservazioni. Troverai insieme dei compromessi. Soli: sarete molto diretti con una persona che vi corteggia. Se nel corso di un incontro qualcosa dovesse andare storto non chiuderete un occhio. Avete ragione, risparmierete tempo prezioso.

Oroscopo 17 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Alcune informazioni potrebbero trasformarsi in un guadagno! Potreste, ad esempio, venire a conoscenza di una nuova società ed essere uno dei primi investitori. O forse ciò che ascolterete vi dà un’idea per un nuovo prodotto che metterete sul mercato ma in entrambi i casi il successo arriverà solo se metterete a frutto le vostre capacità. Amore: in coppia, più concilianti e tolleranti con il partner, il che renderà più dolce la relazione, soprattutto se circolano tensioni. Soli: potreste incontrare una persona che vi incuriosirà per il suo senso dell’umorismo e il suo singolare carisma. Probabile che vorrete approfondire la conoscenza.

Oroscopo 17 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un lunedì in cui in qualsiasi momento potreste ricevere ottime notizie: rispondete al telefono e controllate le mail! Potrebbero ad esempio dirvi che avete portato a termine con successo un progetto di lavoro o personale oppure che avete raggiunto un obbiettivo importante. Il che accentuerà la vostra autostima, la sicurezza. Amore: in coppia, splendidi e appaganti momenti con il partner. Alcune sorprese ravviveranno piacevolmente la giornata: teneri sms o un’uscita romantica? Soli: i passaggi odierni annunciano un incontro importante. Potrebbe trattarsi del grande amore!

Oroscopo 17 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il vostro lato ottimista vi mette in grado di motivare i colleghi e oggi potrebbero essere riconosciute le qualità di leader e l’atteggiamento positivo. Non è esclusa una promozione o un bonus o che vi affideranno nuove e importanti responsabilità. L’impegno vi ha portato al successo e avrete parecchio da festeggiare! Amore: in coppia, il partner vi farà molti complimenti davanti agli amici, vi elogerà, dirà che siete la dolce metà ideale! Lo guarderete con amore… Soli: la determinazione e il sorriso irresistibile vi faranno conquistare una persona libera e disponibile a livello sentimentale. Sarete attratti l’uno dall’altro.

Oroscopo 17 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Evitate di lanciarvi in conversazioni inconcludenti, che non portano a nulla: oggi le attirate ma dovete scappare a gambe levate! Al contempo, un amico potrebbero darvi una mano per risolvere una questione: accettate l’aiuto senza sentirvi in colpa o fare domande inutili. Quando ne avrà bisogno ricambierete il gesto di solidarietà. Amore: in coppia, il dialogo non è al top, avete la sensazione che il partner non sia sincero. Se circolano tensioni, cercate di trovare rapidamente un compromesso. Soli: con una persona che vi corteggia dovrete scegliere tra libertà e impegno ma oggi avete la tendenza a eludere conversazioni importanti.

Oroscopo 17 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Avete splendide energie, siete ottimisti e probabilmente ad avere questo stato d’animo contribuirà l’arrivo di alcune buone notizie ma potreste decidere di utilizzare la visione positiva per avviare un’attività, dare il via a un progetto o concedervi qualcosa di rilassante. Fate bene poiché presto potreste essere molto impegnato. Amore: in coppia, trovate un equilibrio. Se di recente ci sono state delle tensioni avete la possibilità di ricominciare da capo tenendo conto dei reciproci errori. Tra di voi l’atmosfera è dolce. Soli: potreste vivere momenti intensi con una persona che vi piace davvero. Non rovinate tutto ponendovi delle domande sul futuro. Lascia che la situazione evolva senza fare progetti.

Oroscopo 17 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Sole sta per spostarsi in Toro, il che vi permetterà di progredire ma al contempo di accettare voi stessi così come siete. Cosa che non accade spesso poiché pensate che la mancanza di umiltà, essere soddisfatti di se stessi, sia solo una prova di vanità. E’ un errore! Oggi potrebbe inoltre arrivare un’entrata di denaro. Amore: in coppia, direte ciao ciao alla routine, cambierete qualche abitudine e introdurrete un tocco di originalità nella relazione. Soli: il senso dell’umorismo accentua il fascino e, anche online, conquisterete! E’ probabile che appagherete qualche fantasia…

Oroscopo 17 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Nettuno in Pesci sosta nel vostro settore delle finanze e accentua il vostro intuito. Nel caso si presentasse un’opportunità che ritenete interessante o vantaggiosa, vi permetterà di individuare immediatamente i punti deboli, negoziare con astuzia e ottenere una vittoria. Il che vi permetterà di migliorare la vostra situazione. Amore: in coppia, la comunicazione è al top! Qualunque sia l’argomento della conversazione, riuscirete a parlare e a trovare dei compromessi senza scatenare tensioni o litigi. Soli: state pensando di voler vivere una storia d’amore seria, impegnativa. E oggi potreste incontrare la persona giusta pronta ad assecondare il vostro desiderio.

Oroscopo 17 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la congiunzione Luna-Nettuno nel vostro segno, è una giornata in cui l’immaginazione vi permetterà di sviluppare splendide idee e, inoltre, sarete molto empatici con chi vi circonda. Al contempo potrebbe arrivare un bonus imprevisto o una somma extra: visto che di recente potreste aver speso parecchio acquistate con saggezza. Amore: in coppia, comunicate con la dolce metà in un’atmosfera equilibrata e coccolosa. Avete bisogno della reciproca presenza, i sentimenti sono autentici. Soli: potreste pensare di riconquistare un/a ex o riprendere una relazione recentemente interrotta. Lo farete puntando sul vostro fascino!