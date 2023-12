L’oroscopo del 17 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 17 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 17 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una domenica in cui dovete cercare di condividere apertamente le vostre emozioni, ciò che provate. Ovviamente entro limiti ragionevoli: di certo non dovete parlare delle vostre speranze, dei sogni con la prima persona che incontrate per strada ma potete farlo con gli amici, i familiari e dire loro quanto vi fanno sentire bene. Comunicate ciò che provate veramente. A volte le cose che si ha paura di dire sono proprio quelle che devono essere dette il prima possibile. Amore: in coppia, fate qualcosa di diverso, pensate a qualcosa che sorprenda il partner: uscire dalla routine è una priorità! Soli: se l’amore segna il passo, è il momento di frequentare posti diversi, dove conoscere nuove persone. Mettetevi in gioco!

Oroscopo 17 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Più socievoli del solito è un buon momento per stringere nuove amicizie mollando un po’ di diffidenza. Organizzate un incontro, dunque, con persone che avete intenzione di conoscere meglio poiché sono sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Se invece deciderete di trascorrere la giornata in casa, sarete pronti a impegnare le energie per mettere ordine negli armadi, nei cassetti e a fare piazza pulita di ciò che non usate più o pensate sia ormai inutile. Amore: in coppia, il partner ascolterà con attenzione tutte le proposte e i progetti che farete. Parlate anche delle vostre aspettative, delle vostre speranze… Soli: colpo di fulmine che porterà a un cambiamento inaspettato. Guardate al futuro senza voltarvi indietro.

Oroscopo 17 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il benessere delle persone care è al centro della vostra attenzione ma è ora che vi concentriate maggiormente sui vostri bisogni, sulle vostre esigenze. Non dovete fare più di tanto per chi vi circonda: in questo momento pensate prima di tutto a voi. Lasciate che gli altri se la sbrighino per conto proprio. Non un atteggiamento egoista ma intelligente. Cos’è che vi rende insoddisfatti in questo periodo? Fate piccoli passi per risolvere la situazione e mettete voi stessi al primo posto! Amore: in coppia, la vostra mente sembra essere presa da pensieri che vi distraggono dal partner. E’ d’obbligo ritrovare l’ottimismo! Soli: siete attratti da una persona ma potrebbe essere solo una perdita di tempo. Tenete conto della realtà è per il vostro futuro!

Oroscopo 17 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Le emozioni forti dei giorni passati vi hanno stressato dunque oggi dovete fare un passo indietro. E’ il momento giusto per alleggerire il carico emotivo e dire addio alla rabbia, al rancore e all’astio tra voi e altre persone. Esaminare con distacco e tranquillità una situazione che al momento è poco chiara, consentirà di far emergere alcune intuizioni e di conseguenza prendere delle decisioni più sagge. La verità è che vi siete assunti troppe responsabilità ed è il momento di rilassarvi! Amore: in coppia, avvertite il bisogno di rompere la routine e spetta a voi fare ciò che occorre per ravvivare la relazione e riaccendere la fiamma. Soli: fantasticherete parecchio su una persona incontrata di recente e c’è la possibilità che darete il via a una relazione.

Oroscopo 17 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Marte in Sagittario vi dota di belle energie, siete entusiasti e al contempo il transito indica che è la giornata ideale se avete intenzione di dare nuovo slancio a vecchie amicizie, logorate dal tempo o dalla distanza, dalla vita, dal lavoro, dalle relazioni o dalla quotidianità. La Luna in Acquario vi rende molto socievoli mentre il pianeta rosso vi spingerà a prendere il toro per le corna, ovvero a telefonare alle persone che non vedete da molto tempo e di cui avvertite la mancanza. Amore: in coppia, con il partner date prova di dolcezza. A furia di criticare scatenerete delle tensioni. Soli: l’amore non è nel programma della giornata, gli affari di cuore non sono al top. Per oggi la cosa migliore è mettere in pausa la ricerca dell’anima gemella.

Oroscopo 17 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Avete abilità, competenze e talento ed è il momento di mettervi sotto i riflettori. L’importante è non ascoltare chi si erge a giudice e sembra criticare le vostre idee o il lavoro che svolgete con impegno. In caso contrario potreste essere spinti a rimanere nell’ombra anziché far risplendere le vostre qualità. Evitate dunque di offendervi e infischiatevene di ciò che dicono gli altri: quando vedranno ciò che siete in grado di fare, i risultati che otterrete, cambieranno la loro opinione. Amore: in coppia, circola passione, un pizzico di gelosia – vostra o del partner – e di tenerezza! Un mix che rende piccantina la serata. Soli: un incontro potrebbe sfociare in un flirt divertente, sarete attratti ma non è detto si trasformi in una storia importante.

Oroscopo 17 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una domenica in cui vi fate carico, come sempre accade, di parecchie responsabilità ma al contempo avvertite il bisogno di spazio, di libertà, di autenticità. E’ evidente che non potete ribaltare completamente la situazione ed eludere gli impegni, cercate dunque di capire cosa potete cambiare e muovetevi in questa direzione. Pur essendo comprensivi nei confronti di chi vi circonda così da evitare scontri, evitate di indossare maschere, siate voi stessi e difendete le le vostre idee! Amore: in coppia, sempre attenti nei confronti del partner vi aspettate come ricompensa delle prove d’amore che invece potrebbero non arrivare.. Soli: non è la giornata ideale per andare in cerca dell’anima gemella. Rimandate la caccia.

Oroscopo 17 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se avete intenzione di lanciarvi nelle spese, i passaggi odierni indicano che non è la domenica giusta per dedicarvi allo shopping natalizio. Il motivo è semplice: una volta tornati a casa, potreste essere pentiti degli acquisti. Non è tutto oro quello che luccica e anche se costoso, un regalo per una persona cara, potrebbe rivelarsi quello sbagliato. Rimandate, per oggi, lo shopping e tra qualche giorno potrete mettere mano al portafoglio sapendo di fare le scelte giuste. Amore: in coppia, non ignorate le opinioni del partner. Anche se può sembrare indulgente, ciò non significa che approvi il vostro comportamento un po’ troppo esigente. Soli: la tendenza è quella di parlare solo di voi, il che potrebbe allontanare chi vi corteggia.

Oroscopo 17 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Un po’ di malumore e stanchezza potrebbero accompagnarvi per tutta la giornata. Le emozioni sono altalenanti e forse avete bisogno di rilassarvi: oggi dovrebbe essere la vostra priorità. E se ciò non fosse possibile, stasera cercate di andare a dormire presto. Nel giro di un giorno o due sarete pronti a ripartire con il consueto slancio e portare a termine qualsiasi compito. Non è escluso che sul fronte denaro oggi facciate qualche piccola follia: non sarà per voi ma per le persone care. Amore: in coppia, per oggi potrebbe essere difficile mantenere l’intesa con il partner. Sarete entrambi troppo testardi per prendere in considerazione un compromesso. Soli: le emozioni sono forti e fareste bene a sfruttarle per capire cosa desiderate.

Oroscopo 17 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Essere più razionali del solito oggi sarà d’aiuto a superare facilmente questa giornata. Esaminate in modo obbiettivo i vari problemi che state affrontando in questo momento e cercate di capire se vanno o meno risolti. Guardandoli con distacco, eliminando paure ed emozioni negative, potreste accorgervi che alcune cose si sistemeranno da sole e non avete motivo di preoccuparvi. Andando al cuore delle questioni vi risparmierete parecchio stress e del tempo prezioso. Amore: in coppia, con il partner è difficile capirvi, non siete sulla stessa lunghezza d’onda. per oggi, rimandate conversazioni importanti. Soli: un incontro potrebbe accendere forti emozioni ma al contempo destabilizzarvi, dare una scossa alle vostre certezze.

Oroscopo 17 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi odierni puntano i riflettori sulla necessità di un cambiamento stimolante che introduca una ventata di rinnovamento, una nuova energia nella vostra vita. Potrebbe essere il momento giusto per stabilire un equilibrio diverso tra lavoro e vita privata oppure cambiare direzione professionale e pensare anche a un’attività da svolgere in casa. Di qualunque cosa si tratti, oggi penserete al futuro e ciò che deciderete di intraprenderete sarà motivo di entusiasmo. Amore: in coppia, con il partner parlerete dei reciproci sogni, di ciò che potreste realizzare insieme nel giro di breve tempo e pianificherete un progetto importante. Soli: siete determinati a conquistare il cuore di una persona. Il senso dell’umorismo sarà la carta vincente per affascinarla.

Oroscopo 17 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Avete spirito di iniziativa e coraggio, dunque essere schietti può essere liberatorio. Dire direttamente ciò che avete a cuore, senza preoccuparvi di come reagirà chi vi circonda o per timore di offendere, sarà liberatorio. Esprimervi pensando a ciò che gli altri vogliono sentire o per ottenere le risposte che voi desiderate, dovete ammettere che è estenuante. Dite dunque semplicemente la vostra verità. Lasciate che l’altro/a reagisca come meglio crede. Amore: in coppia, se nella relazione circola un po’ di noia, l’eros si è addormentato, darete una bella scossa grazie alla fantasia. Soli; finito il tempo in cui nessuno sembrava interessante. In programma c’è un incontro e scatterà una reciproca attrazione.