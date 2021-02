Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di mercoledì 17 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Scorpione (reazioni impulsive) e Pesci (bando alla timidezza).

Oroscopo del 17 febbraio, gli astri dicono allo Scorpione di evitare reazioni impulsive e al Pesci di mettere al bando la timidezza.

Oroscopo 17 febbraio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): evitare il braccio di ferro

Oroscopo Cancro 17 febbraio: umore

Se nella vostra vita c’è qualcosa che ha bisogno di essere rivisto è probabile che lo sappiate da un po’ di tempo ma ora è il momento di agire. Prima farete ciò che dovete e tanto prima la situazione inizierà a migliorare, vi sentirete meglio.

La dissonanza Saturno-Urano, infatti, vi consiglia di non aggrapparvi a ciò che ormai non va, è logorato. Al contempo, nella vita sociale potrebbero esserci delle rivalità e nascere delle tensioni. Evitate il braccio di ferro, l’atteggiamento “mi spezzo ma non mi piego”.

Oroscopo Cancro 17 febbraio 2021: come va l’amore?

In coppia: sono possibili piccole tensioni ma entrambi riuscirete ad appianare la situazione.

Soli: un incontro recente vi lascia perplessi, siete poco convinti. Non arrivate a conclusioni frettolose.

Oroscopo 17 febbraio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): dite no alle reazioni impulsive

Oroscopo Scorpione 17 febbraio: umore

La dissonanza Saturno-Urano potrebbe creare delle tensioni riguardo alla casa, la famiglia. Ma di fatto potrebbe farvi capire che in questi settori è probabile cambiare approccio. Ovunque e con chiunque, per oggi cercate di mantenere la calma.

Le emozioni che provate sono forti e nel lavoro potrebbero spingervi a dire cose di cui in seguito pentirvi. Se l’atmosfera dovesse diventare elettrica, l’oroscopo a voi consiglia di prendere le distanze, non cadete nella trappola delle reazioni impulsive.

Oroscopo Scorpione 17 febbraio: amore

In coppia: per oggi, evitate accuratamente argomenti che sapete sarebbero motivo di lite.

Soli: pensate che una persona giochi con i vostri sentimenti. E se invece non fosse così?

Oroscopo 17 febbraio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): bando alla timidezza

Oroscopo Pesci 17 febbraio: umore

Solitamente non parlate molto ma ora dovete cambiare musica. Oggi potreste avere una conversazione importante con un collega o un socio, in cui darete ottimi consigli e ciò dare il via a dei cambiamenti nell’ambiente di lavoro.

Più in generale, bando dunque alla timidezza, non abbiate timore di esprimervi poiché sarete pienamente compresi. La congiunzione Giove-Mercurio, annuncia l’oroscopo è favorevole alle azioni concrete. Ad esempio, concludere un accordo, trovare – se lo cercate – un impiego o dare il via a un progetto.

Oroscopo Pesci 17 febbraio: amore

In coppia: l’atmosfera non è serena, il partner potrebbe criticarvi. Evitate di chiudervi a riccio.

Soli: un po’ demotivati, oggi non avete voglia di incontri, di avventure. Ve ne starete tranquilli per conto vostro.

