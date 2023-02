L’oroscopo del 17 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 17 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 17 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il buon aspetto Mercurio-Giove siete dotati più del solito di sicurezza e coraggio. Grazie al supporto degli amici o all’arrivo di alcune informazioni, riuscirete a risolvere più facilmente i problemi. E’ un buon momento per ampliare la cerchia dei contatti professionali, parlare di lavoro con i colleghi o il boss oppure lanciare delle idee imprenditoriali! Amore: in coppia, è tempo di esprimervi! Se ci sono problemi in sospeso, cogliete l’occasione per parlarne: riuscirete a risolvere. Soli: attraenti ed eleganti e non passate inosservati. Riuscirete a conquistare a patto che prendiate in considerazione i comuni mortali…

Oroscopo 17 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

L’armonia Mercurio-Giove rappresenta un invito a fare dei piani riguardanti le finanze, gli affari e la risoluzione dei problemi. sono favorite le attività commerciali, le negoziazioni e la firma dei contratti. Con il pensiero positivo sarete in grado di fare un cambiamento nello status, nei risultati e nel progresso. In caso contrario, vi sentirete frustrati. Amore: in coppia, sfruttate i passaggi odierni per esprimere pienamente i vostri sentimenti, la passione! Soli: siete radiosi: dichiarate il vostro interesse alla persona che vi attrae e soprattutto, lasciatevi andare…

Oroscopo 17 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Non perdete tempo in conversazioni inutili e concentrate l’attenzione su quei piani che vi permettono di ampliare i vostri orizzonti e scatenano il vostro entusiasmo. È un buon momento per presentare le vostre idee, fare progetti e pensare in grande: chiunque, oggi, vi ascolterà con grande attenzione e potrebbe dare un sostegno! Amore: in coppia, avvertite il bisogno di rafforzare ancora di più la relazione. Un progetto a due vi permetterà di sentirvi entrambi realizzati! Soli: avete intenzione di far evolvere la vita affettiva e troverete il modo per fare un grande passo avanti. Giove prepara una dolce sorpresa.

Oroscopo 17 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

L’armonia Mercurio-Giove potrebbe essere d’aiuto a trovare un modo per aumentare le vostre entrate. Ciò potrebbe comportare l’assunzione di responsabilità extra nella professione, vedere se c’è la possibilità di una promozione o pensare a un secondo lavoro. Nelle finanze è tempo di dare il via a un cambiamento positivo. Amore: in coppia, è con tenerezza che esaminate il percorso fatto fino a oggi. Non è sempre stato facile, ma avete la netta impressione di aver instaurato insieme un rapporto appagante. Soli: siete spontanei e la vostra voglia di comunicare attira simpatia! Vi avvicinate a una persona che vi intimidiva. Siete sulla strada giusta per consolidare la relazione.

Oroscopo 17 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Il buon aspetto Mercurio-Giove vi rende molto comunicativi: sfruttate questo transito per avere conversazioni di lavoro stimolanti. La vostra capacità di mettere le cose in prospettiva può aprire porte precedentemente chiuse, non solo perché avete brillanti nuove idee, ma anche perché gli altri sono più disposti a considerare il vostro punto di vista. Amore: in coppia, nella relazione c’è allegria e gioia, non avete intenzione di affrontare alcun battibecco… Soli: rinuncerete all’idea di vivere storie senza futuro. Volete storie serie ma dovreste essere meno esigenti e selettivi.

Oroscopo 17 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il transito Mercurio-Giove vi dota di grande ottimismo, siete felici e inclini a condividere la gioia con chi vi circonda! Il transito vi rende motivati a risolvere i problemi e ci riuscirete con grande facilità. Al contempo è una giornata in cui – finalmente! – siete meno critici e più soddisfatti del vostro lavoro e delle molte cose che avete realizzato. Amore: in coppia, proteggerete e difenderete il partner da tutto e tutti! E chiuderete un occhio sui piccoli difetti… Soli: non resterete chiusi in casa e una persona riuscirà a conquistarvi! L’amore con la A maiuscola busserà forte e con insistenza alla porta del vostro cuore solitario.

Oroscopo 17 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con il buon aspetto Mercurio-Giove oggi avete un fascino irresistibile e fareste bene a sfruttarlo nei contatti di lavoro o per raggiungere gli obbiettivi personali che per voi sono importanti. Al contempo, potrebbe arrivare un’offerta interessante, sia in termini di immagine che di denaro. Mostrate, infine, l’affetto che provate per le persone care. Amore: in coppia, mostrerete generosamente il vostro attaccamento al partner. Bei momenti di tenerezza e intimità e un pizzico di follia… Soli: si profila un bellissimo incontro e in vena di conquista, deciderete di giocare le vostre carte vincenti!

Oroscopo 17 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Cercate di essere un po’ più ottimisti! I passaggi odierni parlano dei vostri stati d’animo, delle vostre capacità, delle possibilità: rappresentano un invito a lanciarvi in qualcosa di nuovo tenendo conto, al contempo, del “vecchio”. Siete in una fase di rinascita, sulla strada giusta e lo noterete da sabato, quando il Sole entrerà in Pesci. Amore: in coppia, grande desiderio, grande passione! E più darete, più riceverete! Top. Soli: se da tempo vi attrae in segreto una persona speciale, oggi toccherete con mano che l’interesse è reciproco. Potrete esprimere apertamente la passione e proverete entrambi una grande gioia!

Oroscopo 17 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il buon aspetto Mercurio-Giove vi spinge a trovare qualcosa di positivo in cui impegnare la vostra energia. Se vi sentite delusi, il transito rappresenta un invito a prenderla con calma. C’è l’altra probabilità che si verifichi un evento che vi regalerà uno stato d’animo migliore. Potrebbe trattarsi di qualcosa che desiderate da tempo. Amore: in coppia, se ultimamente c’è stata freddezza oggi ritroverete l’intesa. Introdurre qualche novità darà nuovo slancio alla relazione. Soli: la giornata è favorevole agli incontri, soprattutto online. Se non siete ancora iscritti a un’app di appuntamenti è una buona giornata per iniziare.

Oroscopo 17 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

L’armonia Mercurio-Giove è positiva per le vostre finanze! Il transito potrebbe coincidere con buone notizie che vi fanno sentire rassicurati riguardo alle questioni di denaro, beni materiali o proprietà. Al contempo anche i rapporti con le persone care sono all’insegna della tenerezza, della comprensione e della generosità. Amore: in coppia, siete orgogliosi di avere il partner al vostro fianco! Oggi rinnoverete la fiducia e il vostro amore per sempre per la persona amata. Soli: potere di seduzione al top e gli incontri romantici si moltiplicano! C’è da scommettere che Cupido scoccherà la freccia e scegliere il partner giusto!

Oroscopo 16 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto Mercurio-Giove siete ottimisti e più comunicativi del solito! Potreste ricevere un riconoscimento per il lavoro svolto o buone notizie riguardanti un affare! La motivazione per concretizzare i vostri progetti attualmente è altissima, siete pronti a tutto e avrete la possibilità di riuscire anche grazie ai vostri contatti! Amore: in coppia, è una splendida giornata, condita da dolci e complici conversazioni. Nessun malinteso, nessuna ambiguità: volete giocare la carta della sincerità e funzionerà perfettamente. Soli: un incontro inaspettato segna l’inizio del rinnovamento nella vostra vita sentimentale. Uscite, dunque, o registratevi su un’app di incontri!

Oroscopo 17 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Riguardo a una questione personale che vi preoccupa, potreste essere spinti a rimuginare senza sosta ma senza vedere il quadro generale. Tenete presente che nel momento in cui smetterete di riflettere e sposterete l’attenzione su altro, guarderete la situazione in modo più positivo e riuscirete a risolvere rapidamente. Amore: in coppia, sarete disposti ad ascoltare determinate spiegazioni del partner: ciò fugherà i dubbi e i sentimenti saranno ancora più forti. Soli: sfruttate questa giornata per conquistare. Toccherete con mano che il vostro potere di seduzione è al top.