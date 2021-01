Oroscopo 17 gennaio 2021: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di domenica 17 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Scorpione (trovare un compromesso) e Pesci (rinnovare la vostra vita).

Oroscopo del 17 gennaio, gli astri dicono allo Scorpione che si intravede la possibilità di un compromesso e al Pesci che vorrà rinnovare la sua vita.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 17 gennaio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): di buonumore, estroversi

Oroscopo Cancro 17 gennaio: umore

E’ una bella domenica, siete vi buonumore, estroversi e nella vostra vita potrebbe entrare qualche novità. Non solo: l’oroscopo annuncia che potreste rivedere il giudizio su una persona della vostra cerchia. In generale, siete disponibili ma tra le tante buone azioni, fate qualcosa soltanto per voi. Le persone care approveranno sicuramente!

Fare qualcosa per se stessi, rende felici. E quando si è felici, è probabile che si abbia voglia di fare qualcosa per gli altri. E’ una logica semplice ma vera.

Oroscopo Cancro 17 gennaio 2021: come va l’amore?

In coppia: con il partner guardate nella stessa direzione e condividete le stesse idee, i desideri.

Soli: è tempo di fare il punto di quanto accaduto in passato così da poter vivere il futuro che meritate.

Oroscopo 17 gennaio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): trovare un compromesso

Oroscopo Scorpione 17 gennaio: umore

Un conflitto che sembrava trovarsi in un vicolo cieco ora sembra far intravedere la possibilità di trovare un compromesso. La situazione non è superata ma c’è la sensazione che le cose stiano iniziando a cambiare. L’oroscopo dunque a voi consiglia di rilassarvi, lunedì può aspettare.

Per quanto riguarda la situazione domestica, probabile abbiate voglia di cambiare qualcosa all’interno dell’abitazione. Prima di fare di testa vostra, ascoltate anche il parere dei familiari.

Oroscopo Scorpione 17 gennaio: amore

In coppia: momenti magici, romantici, erotici. Avete intenzione di trascorrere la giornata tra le lenzuola?

Soli: in modalità seduzione, oggi non ce ne sarà per nessuno! Conquisterete in un batter di ciglia.

Oroscopo 17 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): rinnovare la vostra vita

Oroscopo Pesci 17 gennaio: umore

Con gli attuali passaggi astrali è un buon momento per rinnovare la vostra vita affinché rifletta i valori che per voi sono importanti. I pianeti vi spingono a esprimere le potenziali, se ci sono obbiettivi che finora non siete riusciti a raggiungere, vi impegnerete seriamente.

Al contempo l’oroscopo annuncia di non farvi influenzare da nessuno. Se l’istinto vi dice di diffidare seguitelo a occhi chiusi. Soprattutto se dovessero proporvi qualcosa che sembra troppo bella per essere vera. Evitate di concedere facilmente la vostra fiducia.

Oroscopo Pesci 17 gennaio: amore

In coppia: il minimo che si possa dire è che oggi avete tante idee piacevolmente piccantine…

Soli: determinati, in vena di conquistare e l’audacia sarà ripagata. Farete vostro un cuore!

