Oroscopo 17 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Seguite senza esitare il vostro piano d’azione anche se provate dei dubbi. Infatti potrebbero essere scatenati non da informazioni ma dai vostri timori. I passaggi odierni scatenano emozioni fuorvianti e dunque dovete andare oltre. Attenervi ai fatti accentuerà la sicurezza e la speranza che in qualsiasi circostanza avrete successo. Amore: in coppia, voglia di apportare alcuni cambiamenti nella relazione, di spezzare la routine. E con il partner uscirete dalla zona di comfort: l’effetto sarà rivitalizzante! Soli: quando due cuori solitari si incontrano scatta il sorriso e anche di più se ci sono delle affinità. In compagnia dell’altro/a il tempo volerà.

Oroscopo 17 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Potrebbe ripresentarsi un’opportunità di lavoro o personale che pensavate persa per sempre e, ciliegina sulla torta, questa volta l’offerta potrebbe essere ancor più vantaggiosa. Potreste pensare che svanirà come la prima volta ma non così: fate tutto ciò che dovete per mostrare interesse e l’opportunità sarà finalmente vostra! Amore: in coppia, cercate di abbattere i limiti che vi siete imposti per rassicurarvi. Concedete a voi stessi e al partner più libertà. L’apprezzerete. Soli: uscite dalle solite abitudini! Vi fanno chiudere e alterano la visione degli altri e di una relazione. Vanno abolite.

Oroscopo 17 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Sagittario è in splendido aspetto con Giove in Ariete: indica che potrebbe arrivare un’offerta imperdibile, che sarà difficile rifiutare. Se avete la possibilità di farla vostra tenete presente che si svilupperà anche quando Giove entrerà in Toro (a maggio). Di sicuro vi impegnerà molto e forse a scapito della vita personale. Amore: in coppia, il lavoro richiede tutta la vostra attenzione e dedicherete poco tempo alla dolce metà. Ma il partner sarà pronto a tirare su il morale! Soli: non è una giornata favorevole agli incontri né a dichiarare il vostro amore. Rimandate…

Oroscopo 17 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste sognare, andare con la mente su posti lontani e su opportunità che vi sembrano un po’ fuori portata. Ma lo sono davvero? I passaggi odierni rappresentano un invito a lanciarvi e a trasformare il realtà un vostro sogno. Non permettete che il timore di fallire vi blocchi poiché una volta dato il via fare enormi passi avanti. Amore: in coppia, prendete per il verso sbagliato i consigli del partner. Cercate di essere più elastici, la dolce metà vuole solo la vostra felicità. Soli: tra dubbi, titubanze e malumore, oggi c’è poco spazio per la l’amore. Vorrete riflettere sulla vostra situazione e la giornata si presta.

Oroscopo 17 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Un amico nei vostri confronti potrebbe avere un atteggiamento bizzarro: ciò che vi dice è esattamente il contrario di ciò che fa e vi chiederete quale sia la ragione. Potreste immaginare milioni di motivi e non sempre positivi, ma la cosa migliore è parlarne: in questo modo chiarirete la questione molto facilmente. Amore: in coppia, giornata dedicata all’amore, alla sensualità e all’eros. Complicità, fusione totale. Soli: farete una strage di cuori, avrete solo l’imbarazzo della scelta! Deciderete di vivere bei momenti con una persona ma senza pensare al futuro.

Oroscopo 17 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Più che mai prendete seriamente le responsabilità e gli impegni di lavoro, pensate di dover dimostrare di essere all’altezza della situazione e rischiate di mettervi sotto pressione. Cercate di rallentare il ritmo! Non dovete farvi mangiare dallo stress per soddisfare le aspettative del boss. Pensate anche alla vita personale. Amore: in coppia, generosità, grande comprensione nei confronti del partner ma non esagerate… Pensate anche ai vostri desideri. Soli: darete il via a un flirt ma fate attenzione: il vostro altruismo è noto ma non dovete accettare tutto.

Oroscopo 17 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna che entra in Sagittario, sul posto di lavoro oggi sarete più schietti e diretti, anche se solitamente non è così. Riguardo a qualsiasi questione direte le cose come stanno e i colleghi apprezzeranno o detesteranno la vostra franchezza. Nel secondo caso, non abbiate timore di esprimere comunque ciò che pensate! Amore: in coppia, potrebbe essere che nella relazione ci sia qualche turbolenza. Disaccordi o rimproveri forse saranno all’ordine del giorno. Soli: la giornata non è favorevole agli incontri il che potrebbe portare a qualche delusione o frustrazione. Presto le cose miglioreranno.

Oroscopo 17 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

In giornata la Luna esce dal vostro segno ed entra in Sagittario. Riguardo al denaro avrete un atteggiamento più accomodante, diciamo spensierato. Anziché risparmiare sarete spinti a lanciarvi negli acquisti, a spendere per concedervi qualche gratificazione. E di tanto in tanto fa bene, risolleva il morale! Amore: in coppia, voglia di amare, di essere amati e farete di tutto per attirare l’attenzione della dolce metà. La serata sarà bollente. Soli: i pianeti accentuano il vostro fascino, il sex appeal e hanno un notevole impatto sulle persone. Uscite e osate: tornerete a casa in dolce compagnia.

Oroscopo 17 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna nel vostro segno oggi brillerete, vi troverete sotto i riflettori. Attirerete positivamente l’attenzione del boss, colleghi e clienti, dunque sfruttatela a vostro vantaggio. Programmate ad esempio incontri importanti, anche online, perché accadranno solo cose vantaggiose, di sicuro ne uscirete vincenti. Amore: in coppia, è un periodo di cambiamento o di messa a punto che sarà benefico. Nella relazione, ripartirete da zero! Soli: rifletterete sul passato e su cosa volete per il futuro. Vi permetterà di voltare pagina.

Oroscopo 17 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se state negoziando, il documento che state per firmare richiede attenzione ai dettagli e potrebbero nascere dei malintesi. Cercate di chiarire immediatamente! Per quanto riguarda le questioni familiari, in una situazione complicata potreste essere voi a infondere fiducia, grazie alla capacità di prendere le cose con calma. Amore: in coppia, nella relazione c’è complicità. È una giornata ideale per condividere i desideri con il partner che vi ascolterà con amore e tenerezza. Soli: con chi vi attrae non esitate a esprimere i vostri sentimenti. Saranno accolti con grande gioia!

Oroscopo 17 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Nel corso della giornata la Luna entra in Sagittario, il che significa che le tensioni svaniranno, tornerà l’energia e al contempo il buonumore. Il transito rappresenta un’opportunità per essere autoindulgenti e per fare qualcosa che vi regala benessere. Cose anche semplici: uscire, passeggiare, incontrare un amico caro. Amore: in coppia, provate il desiderio di maggiore libertà, di indipendenza ed è probabile deciderete il programma della giornata da soli. Il partner non avrà nulla di ridire. Soli: i nuovi incontri non vi interessano, il vostro status non vi dispiace affatto.

Oroscopo 17 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna in Sagittario, nel lavoro arriveranno complimenti, elogi: accettateli senza tirarvi indietro poiché li meritate ampiamente. Potreste ricevere un riconoscimento per i risultati ottenuti qualche tempo fa oppure di recente. Divertitevi, crogiolatevi sotto la luce dei riflettori per quanto di buono avete realizzato! Amore: in coppia, non che vogliate mollare tutto ma avete bisogno di respirare… Probabilmente vorrete ritagliare più tempo per voi stessi, da soli. È pur vero che a volte fa bene. Soli: avete la possibilità vedere i lati positivi della vostra situazione e l’amore non è una priorità.