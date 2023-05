L’oroscopo del 17 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 17 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 17 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Molto concentrati sulla vostra vita sociale o il lavoro ma, forse, anche troppo. Questo atteggiamento è in conflitto con il bisogno di rilassarvi, semplificare e divertirvi. Potresti avvertire il bisogno di controllare tutto e tutti eccessivamente ma se ciò scatena troppa tensione interiore, la cosa più saggia sarebbe quella di fare un passo indietro! Amore: in coppia, determinati a concretizzare le vostre idee, nonostante i dubbi del partner. Giocherete la carta della passione e l’avrete vinta! Soli: se di recente c’è stato un incontro, i sentimenti per l’altro/a sono sempre più forti, anche se tenterete di combatterli.

Oroscopo 17 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Per oggi, se chi vi circonda è agitato, non è al meglio, cercate di seguire l’intuito e se avvertite delle tensioni prendete le distanze. Vi metterete al riparo dal rancore. Le persone infatti, potrebbero essere stressate e, probabilmente, a causa dell’aggressività, attaccarvi per un nulla. Se potete, svolgete le attività per conto vostro. Amore: in coppia, siete in apprensione per un progetto familiare: con il partner avete punti di vista diversi e trovare un compromesso potrebbe essere complicato. Soli: se siete attratti da una persona attualmente non disponibile, i pianeti vi invitano a prendere una decisione!

Oroscopo 17 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui potreste raggiungere un obiettivo su cui state lavorando da molto tempo. Eppure gli amici, i familiari non mostreranno entusiasmo come vi aspettavate. Probabilmente hanno subito qualche recente frustrazione e il vostro successo le sottolinea. Non prendetevela troppo, mettetevi nei loro panni. Amore: in coppia, emozioni altalenanti, l’umore varia in modo molto anarchico e a risentirne è la relazione. È meglio uscire e prendere una boccata d’aria fresca, tanto per schiarire le idee. Soli: siete irrequieti e spazio per l’amore oggi non ce n’è. Anche se avete fissato un appuntamento, non sarete disponibili

Oroscopo 17 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Anche nelle migliori amicizie a volte capita che ci sia un po’ di gelosia o risentimento ed ciò che potrebbe accadere oggi. E l’idea di farla pagare potrebbe fare capolino. Ma sarebbe un errore per cui qualunque sia il problema, lasciate perdere. Perdonate e dimenticate: è grazie a questo atteggiamento che la relazione si rafforzerà. Amore: in coppia, avvolgerete il partner in un bozzolo di dolcezza ma evitate di esagerare con il vostro bisogno di avere prove d’amore. Soli: con gli amici, a una festa o durante un’uscita, vi troverete di fronte a una persona con cui potrebbe iniziare una bellissima storia d’amore.

Oroscopo 17 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Siete molto ambizioni ma svolgere gli impegni di lavoro senza pensare troppo ai piani per il futuro, oggi vi farà sentire meglio. Non potete preoccuparvi di questioni che al momento sono fuori dal vostro controllo. Cercate di non esercitare troppa pressione su voi stessi e, anche nelle relazioni, cercate di trovare un compromesso. Amore: in coppia, i momenti di serenità e pace saranno messi tra parentesi, è una giornata in cui riemergono rancori ed è necessario risolverli. Soli: invierete dei messaggi a una persona che vi interessa e risponderà ma fate attenzione a non esagerare e chiedere di più.

Oroscopo 17 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il desiderio di progredire, fare passi avanti nella carriera oggi è più forte che mai e potreste persino fare un salto nel buio, pur non sapendo dove vi porterà. Forse siete stanchi della routine e avete voglia di abbattere alcune barriere così da arrivare più alto. La buona notizia è che a suon di perseveranza potreste riuscire! Amore: in coppia, con il partner guardate nella stessa direzione senza porvi troppe domande e senza affrontare i punti di vista diversi su cui non riuscite a trovare un compromesso. Ci penserete domani… Soli: incontro con una persona interessante, da prendere in considerazione. Proponete qualcosa, anche una semplice passeggiata, sarebbe già un buon inizio.

Oroscopo 17 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi odierni potrebbero spingervi a mollare qualcosa per ottenere altro che desiderate. Se lo volete davvero, non dovete lasciare nulla di intentato. Ma fate attenzione poiché potreste accettare più di quanto siate in grado di gestire, soprattutto se si tratta di una buona opportunità. Esaminate con attenzione e solo dopo date il via. Amore: in coppia, siete poco accomodanti ma evitate di creare un’atmosfera sgradevole. Cercate di darvi una calmata! Soli: il potere di seduzione c’è tutto ma il nervosismo prende il sopravvento e per un incontro o appuntamento non è l’ideale! Per oggi, cambiate il programma.

Oroscopo 17 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Potreste toccare con mano che riguardo a una situazione avete molta influenza. L’idea di manipolare le cose per ottenere il risultato desiderato può essere allettante ma in seguito avere un effetto boomerang. Lasciate invece che tutto si snodi in modo naturale e il risultato potrebbe essere migliore del previsto. Amore: in coppia, stroncherete sul nascere una conversazione animata, scegliendo il silenzio, convinti sia la mossa migliore. Ma il partner non mollerà. Soli: farete di tutto per conquistare una persona conosciuta online e fisserete un appuntamento. Ma all’ultimo minuto, non vorrete più incontrarla e non avrete più sue notizie.

Oroscopo 17 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con i passaggi attuali potreste essere entusiasti per un progetto ricco di promesse. Potrebbe forse portare il vostro lavoro o la vostra attività a fare progressi e penserete ai successivi sviluppo positivi. Se avete le idee chiare, con una buona strategia, tutto andrà alla grande. In caso contrario, fate un passo dopo l’altro. Amore: in coppia, nonostante i reciproci piccoli periodi di dubbio, le cose si stanno muovendo nella giusta direzione. Oggi il partner vuole solo una cosa: offrirvi la felicità. Vi lascerete andare, la giornata sarà dolce. Soli: le relazioni poco interessanti sono un ricordo del passato. Darete il via a un nuova storia pian piano per capire cosa accadrà.

Oroscopo 17 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La giornata vi sembrerà estremamente stressante. In effetti, lavoro o vita personale, intorno a voi potrebbero esserci delle tensioni e avrete difficoltà a concentrarvi. Anziché disperdere le energie esplodendo e uscendo dai gangheri, dedicatevi totalmente ai compiti che dovete svolgere senza tenere conto degli altri. Amore: in coppia, il partner vi stupirà: riuscirà a battervi con le vostre stesse armi. Ma avete abbastanza senso dell’umorismo e la lezione vi divertirà. Soli: avrete voglia di richiamare un ex. Ma poi vi starete bene? Ponetevi la domanda e non agite per capriccio.

Oroscopo 17 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Una conversazione con un amico o un collega potrebbe spingervi a prendere una decisione a cui pensate da tempo e che cambierà la vostra vita. Anche se vi sentite pronti a fare un grande balzo in avanti, un cambiamento radicale, riflettete attentamente sulle conseguenze. Per raggiungere il vostro obbiettivo la cosa migliore è fare un passo dopo l’altro. Amore: un po’ nervosi forse a causa del lavoro ma evitate di prendervela con la dolce metà. Rimanete in silenzio oppure uscite: l’importante è che vi darete una calmata. Soli: se state aspettando un sms o una telefonata da chi vi attrae, bando all’orgoglio e fate il primo passo!

Oroscopo 17 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

A causa di una spesa, tra voi e un familiare o socio, potrebbe esserci una certa tensione. Voi potreste ritenere che al momento sia meglio rimandare mentre l’altro la penserà in modo contrario. Non è la giornata giusta per trovare un accordo poiché nessuno cederà. Aspettate un paio di giorni quando sarete entrambi meno nervosi. Amore: in coppia, troverete improvvisamente un’idea per trovare un accordo su una questione spinosa che ha scatenato una discussione. L’idea vi sembrerà splendida, al partner un po’ meno ma visto che vi ama, accetterà. Soli: una selezione nella lista di persone che vi corteggiano vi permetterà di spazzare via il passato e avviarvi verso una nuova avventura. Spererete che duri poiché di flirt non ne potete più.