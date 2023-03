L’oroscopo del 17 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 17 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 17 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Esprimervi, oggi è un po’ complicato. Lavoro o vita personale, potreste parlare senza riflettere e dire cose di cui pentirvi. Ma non solo, rischiate di inviare messaggi contradditori e gli altri potrebbero non capire. Se, dunque, dovete affrontare argomenti importanti, la cosa migliore è farlo con calma o persino rimandare. Amore: in coppia, la dissonanza Mercurio-Marte rischia di scatenare qualche lite. Non userete mezzi termini… Tiratevi su, non dovete scaricare il malumore sul partner. Soli: gli incontri non faranno parte della giornata, a meno che non siano stati programmati… Tuttavia, la comprensione e l’armonia probabilmente saranno assenti.

Oroscopo 17 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Se avete lavorato duramente per aumentare il vostro reddito ora raccoglierete i frutti. Sia chiaro: non dovrete impegnarvi ulteriormente, sarete in grado di rilassarvi e allontanare lo stress e la tensione che avete accumulato. Al contempo è un’ottima giornata per ampliare, anche online, i contatti di lavoro, parlare delle vostre idee e progetti. Amore: in coppia, sembra abbiate intenzione di coinvolgere il partner nei vostri desideri piccantini. In programma c’è una serata bollente. Soli: molto intraprendenti e sicuramente metterete a segno una conquista. Potrebbe esserci un invito a sorpresa.

Oroscopo 17 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

In mente potreste avere grandi progetti ma la presenza di Venere in Toro rappresenta un invito a procedere con calma, senza frenesia di andare avanti. Rallentare il ritmo vi permetterà di capire meglio alcuni aspetti e garantirvi una svolta positiva. Uscite, concedetevi un po’ di divertimento: di tanto in tanto fa un gran bene! Amore: in coppia, i pensieri negativi inquinano l’atmosfera. Evitate drammi, cercate di capire bene i fatti e poi andate avanti. Soli: denigrare l’ex partner non vi trasformerà in angeli. Uscite da questo schema dannoso e accettate la vostra parte di responsabilità.

Oroscopo 17 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Anche se doveste avere dei dubbi sulla vostra linea d’azione, non è il momento di esitare. La vostra incertezza potrebbe essere scatenata non da fatti concreti bensì da paure infondate. Guardate la realtà e non ciò che immaginate possa accadere. La verità vi renderà liberi di intraprendere! In generale, prendete decisioni basate sulla logica. Amore: in coppia, la vita a due vi piace. Non vi lamentate mai del quotidiano che condividete con il partner. Le decisioni vengono prese insieme. Soli: gli incontri sono favoriti, siete affascinanti, non avete difficoltà a comunicare. La vita è bella!

Oroscopo 17 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

I neuroni brillano, vedete dettagli che di recente potreste aver perso o che non erano disponibili. I transiti odierni favoriscono le conversazioni riguardanti i progetti, le idee e le questioni pratiche. Il vostro giudizio è lucido, anche nel settore finanze. E se avete bisogno di un aiuto, un consiglio è un ottimo momento per ottenerli. Amore: in coppia, il partner avrà molte attenzioni dunque evitate di chiedere ancora di più… Sappiate ricevere ciò che vi viene dato nel giusto valore e trascorrerete una serata da sogno. Soli: avrete solo l’imbarazzo della scelta. Tuttavia, fate attenzione alle avventure di una notte che spesso fanno più male che bene.

Oroscopo 17 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza Mercurio-Marte vi rende più critici del solito, lavoro o vita personale sarete molto esigenti e ciò comportare delle discussioni. Tenete sotto controllo le emozioni poiché in questo modo le conversazioni saranno molto costruttive e vi consentiranno di fare passi avanti in un progetto personale o professionale. Amore: in coppia, evitate di scatenare tensioni. Se volete mantenere l’intesa è indispensabile uno sforzo. Cercate di essere più affettuosi. Soli: se una persona vi attrae, potreste vedere segnali inesistenti. Per oggi, cercate di fare ampio uso della razionalità.

Oroscopo 17 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con Marte in Gemelli, alcune opportunità potrebbero sembrare un po’ fuori dalla vostra portata ma è davvero così? E’ una giornata in cui dovete inseguire un vostro sogno, un obbiettivo. Non dovete permettere che la paura di fallire prenda in sopravvento. Una volta fatto il primo passo vi renderete conto che potete gestire tutto alla grande. Amore: in coppia, l’atmosfera del giorno vi spinge a offrire al partner una pausa a due mirata alla dolcezza della vita. Soli: avete voglia di scrivere o ri-scrivere una bellissima storia d’amore. Alcuni potrebbero contattare una vecchia conquista per ricordare i bei tempi. Altri preferiranno la novità…

Oroscopo 17 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se l’atteggiamento di una persona vi lascia dubbiosi potreste essere impazienti di chiarire. Ma invece di reagire in modo eccessivo rischiando di compromettere la relazione cercate di rimanere distaccati. Ciò vi permetterà di vedere la situazione per quello che è realmente e non come è nella vostra immaginazione. Amore: in coppia, siete nervosi, irritabili e ciao ciao dialogo sereno. E la gelosia andrebbe accuratamente evitata. Soli: tensioni interiori e la voglia di relax avrà la precedenza su un possibile appuntamento romantico. Andrà meglio domani.

Oroscopo 17 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Riguardo a una situazione la cosa migliore è seguire il vostro istinto, soprattutto se una persona vi dà dei consigli confusi. Con la dissonanza Mercurio-Marte rischiate di seguirli! Se si tratti di qualcosa che per voi è importante, non lasciatevi influenzare da chi vi circonda. Sapete ciò che volete dunque concentratevi su questo. Amore: in coppia, la giornata sarà piacevole. Saprete come tenere conto delle osservazioni del partner e lui (lei) ve ne sarà grato. Soli: la tendenza odierna è quella di prendere i sogni per realtà. Fate attenzione, soprattutto, nel caso di un incontro virtuale.

Oroscopo 17 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I transiti odierni fanno arrivare quella stabilità di cui avete bisogno, la vostra vita sta diventando un po’ più tranquilla e confortevole. Per oggi dedicate particolare attenzione alle notizie e alle idee degli altri: potrebbero permettervi di sviluppare un progetto significativo. Dalle conversazioni che avete oggi possono derivare cose meravigliose. Amore: in coppia, il dialogo è dolce, piacevole e stranamente sognate a occhi aperti, il che agli occhi del partner vi rende affascinanti. Soli: è possibile una storia con una persona più grande d’età, con più esperienza. Il che vi darà grande sicurezza emotiva e materiale.

Oroscopo 17 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Le questioni di denaro e di tipo pratico oggi sono sotto i riflettori e al riguardo potrebbero arrivare buone notizie. Ma non solo, in un progetto potrebbe esserci una svolta oppure vi faranno una proposta di lavoro, o di affari, positiva sul piano finanziario. Di sicuro, chiuderete alcune porte e ne aprirete altre che vi permetteranno di ottenere il successo. Amore: in coppia, è una giornata perfetta per dare nuovo slancio alla relazione, avete la consapevolezza che il reciproco amore vi rende più forti! Soli: evitate di nascondere la dolcezza dietro una maschera di freddezza. La spontaneità vi farà conquistare una persona sensibile.

Oroscopo 17 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se una persona sembra intromettersi un po’ troppo nelle vostre situazioni è probabile che vi arrabbierete. Con la dissonanza Mercurio-Marte la questione potrebbe peggiorare e avrete difficoltà ad avere una conversazione e a trovare una soluzione. La cosa migliore è quella di stabilire dei confini con fermezza! Amore: in coppia, molto romantici come sempre ma probabilmente dal partner vi aspettate molto. Avete la sensazione che i suoi sforzi non siano sufficienti ad appagarvi. Soli: aspettative alte ma dovreste invece essere più comprensivi con chi vi corteggia. Ne avete tutto da guadagnare.