L’oroscopo del 17 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 17 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 17 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile) La vostra tendenza odierna è quella di osservare, nelle relazioni, ciò che non funziona, probabilmente nell’equilibrio dare/avere, anziché sui lati positivi. La cosa migliore è stare un po’ per conto vostro così da evitare chi o cosa è motivo di irritazione. Va detto che esaminare gli aspetti problematici delle relazioni di lavoro o personali può essere utile ma esagerare diventare controproducente. Amore: in coppia, passione e sentimenti intensi! E’ il momento perfetto per approfondire l’intesa con il partner. Se ci sono stati dei conflitti, poco a poco torna l’equilibrio; avete capito come risolvere i problemi. Soli: se vi piacciono le avventure di una notte, probabilmente cercherete. e troverete, qualcuno con cui trascorrere una serata passionale. Oroscopo 17 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio) E’ buon momento per dare il via a un dialogo costruttivo con i colleghi o con le persone care, così da assicurarvi di essere tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Senza per questo avere aspettative eccessivamente alte. Una conversazione, inoltre, potrebbe essere d’aiuto ad apprezzare alcune possibilità che non avevate preso in considerazione e ciò aprire la porta su orizzonti nuovi ed entusiasmanti. Amore: in coppia, prenderete in considerazione tutti i consigli che vi offrirà il partner. Saggia decisione: in due, le cose procedono più velocemente. Soli: a livello sentimentale state facendo passi da gigante. Avete imparato dai vostri errori del passato e, inoltre, il parere degli amici cari è fondamentale, ne fate tesoro! Oroscopo 17 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno) Rimboccate le maniche poiché è la giornata ideale per eliminare con grande facilità quei compiti e responsabilità che richiedono la vostra assoluta concentrazione. Prendete le distanze da tutto ciò che può essere motivo di distrazione – social media compresi – e potrebbero farvi perdere tempo prezioso e costringervi, in seguito, a farvi prendere qualche rischiosa scorciatoia. Amore: in coppia, passione e desiderio al top e un pizzico di mistero ravviva la vita a due. Non abbiate timore di esplorare nuove sfaccettature della relazione. Soli:per avere nuovi e inaspettati incontri dovete uscire dalla vostra zona di comfort. Lanciatevi nella conquista, apritevi a nuove esperienze! La vita è piena di sorprese e stasera il destino potrebbe sorridervi.

Oroscopo 17 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Alcune persone oggi potrebbero aver bisogno del vostro aiuto e voi sarete presenti. Siete generosi e disposti più del solito a offrire il vostro tempo, i consigli o eventualmente del denaro se ovviamente siete nella posizione di poterlo fare senza che vi crei problemi. Che si tratti di amici o familiari, oggi sembra che siate la sola persona in grado di placare la loro ansia o l’agitazione. Amore: in coppia, potreste avvertire il bisogno di stare da soli ma la passione prende il sopravvento, ravviva la relazione! Insieme state bene e si vede! Soli: in passato avete sempre dato la priorità al benessere del partner ma ora agirete diversamente. Se inizierete una nuova relazione romantica non commetterete più gli stessi errori. Oroscopo 17 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto) I passaggi astrali odierni vi rendono irrequieti al punto che potreste avere difficoltà ad adattarvi al solito quotidiano. Evitate che queste energie prendano il sopravvento. Nel lavoro, per evitare conflitti con i colleghi, praticate l’arte della pazienza e dell’ascolto. Potrebbero esserci degli eventi imprevisti per cui la cosa più semplice, oggi, sarà quella di prendere le cose così come vengono. Amore: in coppia, avrete voglia di dare una scossa alle abitudini e forse mettere in discussione qualcosa nella relazione. Fate attenzione a non oltrepassare i limiti. Soli: le emozioni sono mutevoli e il vostro atteggiamento sconcerta: non è il modo migliore per conquistare un cuore. Cosa nel vostro comportamento impedisce di avere una relazione appagante?

Oroscopo 17 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Buon umore e splendide energie, la vita sociale è al centro di questo martedì ed è piacevolmente movimentata, di sicuro tra uscite e incontri, nel vostro territorio non circolerà la noia. Ma non solo divertimento: non è escluso che un contatto, anche online, apra la porta a un’opportunità professionale che varrà la pena di cogliere al volo, soprattutto se da tempo siete in cerca di un impiego. Amore: in coppia, teneri e attenti nei confronti del partner, pronti a esprimere con più sincerità di sempre i sentimenti. Soli: Venere nel vostro segno accentua il fascino, avete voglia di flirtare e conoscere nuove persone. E un incontro farà battere forte il cuore!

Oroscopo 17 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Per oggi, evitate di parlare delle questioni personali, soprattutto con le persone che conoscete da poco tempo. Se qualcuno dovesse fare una domanda sulla vita personale, date una risposta generica e vaga: stabilite dei confini netti senza per questo diventare ostili. Al contempo, una questione riguardante il denaro potrebbe richiedere la vostra attenzione per cui evitate di spendere. Amore: in coppia, nella relazione l’atmosfera è rassicurante e confortevole. Le piccole attenzioni nei confronti della dolce metà rendono il rapporto più dolce e pieno di sensualità. Soli: pronti senza esitare a sollecitare il desiderio di una persona che vi corteggia e ciò permettervi di dare velocemente il via a una storia passionale!

Oroscopo 17 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il buon aspetto della Luna nel vostro segno con Nettuno vi rende molto comprensivi, pronti a perdonare soprattutto se di recente avete avuto una discussione. Oggi, infatti, sarete pronti a sistemare la situazione con gentilezza, cercherete di capire le motivazioni dell’altro. Al contempo, una persona che incontrerete in un contesto insolito potrebbe diventare un caro amico. Amore: in coppia, non reprimete i sentimenti, esprimeteli con passione e sincerità. Assecondate il desiderio del partner e per ravvivare la fiamma non esitate a prendere l’iniziativa! Soli: i passaggi odierni decuplicano il desiderio e il potere di seduzione: il che avrà un notevole impatto su chi vi corteggia. Sfruttate il momento, uscite, osate, conquistate!

Oroscopo 17 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

È un ottimo momento per ottenere ciò che desiderate, la fortuna è al vostro fianco. Che si tratti, ad esempio, di ottenere un colloquio di lavoro o parlare con il boss di una promozione, dovete prendere l’iniziativa poiché la situazione volgerà a vostro favore. L’intuito, infine, vi consente di mantenere relazioni più chiare, Amore: in coppia, giornata luminosa e piena di passione. Tuttavia per mantenere l’armonia potreste dover cambiare qualcosa, per far evolvere la relazione dovete rinnovare le reciproche aspirazioni, Soli: con un atteggiamento elegante e sottile, potete conquistare chi vi attrae. Evitate di ricorrere a lunghi discorsi o a strategie complicate: se eloquente e intrigante sarà sufficiente un solo sguardo!

Oroscopo 17 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Entrare di nuovo in contatto con una persona del passato potrebbe essere importante per il vostro futuro, più di quanto pensiate. Riprendere il legame con qualcuno con cui avete lavorato, ad esempio, o era un compagno di scuola si rivelerà prezioso per la carriera. Fissate dunque un incontro, fate rinascere l’amicizia e questa volta, fate in modo che non esca più dalla vostra vita. Amore: in coppia, un cambiamento è nell’aria e potrebbe dare una scossa alla relazione. E’ un’opportunità per parlare di argomenti delicati e rafforzare il legame. Siate aperti al dialogo; potrebbe risvegliare una piacevole fiamma sensuale. Soli: aprite il cuore e i sensi a nuovi incontri e a nuove esperienze. È la giornata perfetta per uscire dal guscio e tentare la fortuna.

Oroscopo 17 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Anche se Marte in Scorpione segnala ritardi e ostacoli, tenete presente che sono solo temporanei e riuscirete, dunque, a ottenere ciò che avete a cuore, a raggiungere i vostri obbiettivi o realizzare i progetti. E’ una giornata in cui siete nervosi, più agitati che produttivi: cercate di mantenere in equilibrio il vostro stato d’animo altalenante nonché faticoso per voi e per chi vi circonda. Amore: in coppia, l’orgoglio vi mette i paraocchi e non pensate alla sensibilità del partner. Evitate di offendervi per cose di poco conto e il vostro rapporto andrà avanti in modo più tranquillo. Soli: non siete molto loquaci e di per sé non è un problema ma compensate con qualche sguardo o gesto eloquente. Si può ammirare una statua ma è difficile innamorarsene.

Oroscopo 17 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potrebbe nascere una collaborazione di lavoro o una splendida amicizia. Tuttavia con i passaggi odierni sarete impazienti di ottenere dei risultati ed essere tentati di premere l’acceleratore. Sarebbe un errore: meglio, al contrario, permettere a entrambe le situazioni di snodarsi in modo naturale, senza pressioni, in questo modo avrete dei risultati superiori alle vostre aspettative. Amore: in coppia, mantenere l’armonia è una vostra priorità: accettate di mettere qualcosa in discussione, affrontate con coraggio la realtà e la relazione ne uscirà rafforzata. Ne vale dunque, sicuramente la pena. Soli: giornata favorevole agli incontri, agli sguardi intriganti… Il fascino al top vi rende più avventurosi e più sicuri voi stessi. Non esiterete a partire alla conquista dell’anima gemella.