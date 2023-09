L’oroscopo del 17 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 17 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 17 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto Sole-Urano potrebbe farvi imboccare un percorso che brilla di promesse. Potrebbe riguardare un lavoro, un progetto o una relazione, che in ogni caso rappresenteranno un grande passo avanti. Al contempo, la soluzione ai problemi ora arriva facilmente, apparentemente all’improvviso, anche se forse ci avevate pensato già in passato. Amore: in coppia, rischiate di vedere problemi dove non ce ne sono per cui, rilassatevi! Rimuginare è inutile. Soli: e se finalmente aveste il coraggio di esprimere i vostri sentimenti alla persona che vi attrae? Fatelo domani.

Oroscopo 17 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Se avete la sensazione di poter raggiungere i vostri obbiettivi, è il momento di entrare in azione e concretizzare, ad esempio, un’idea imprenditoriale brillante. Con il buon aspetto Sole-Urano non dovete sprecare questa ottima occasione per dare il via a qualcosa che in futuro potrebbe trasformarsi in un’attività di successo e redditizia. Amore: in coppia, lasciate alle spalle la routine poiché nella relazione c’è aria di rinnovamento. In programma c’è passione, sensualità. Soli: potreste essere attratti da una persona molto intrigante. Questo incontro potrebbe sconvolgere la vostra vita!

Oroscopo 17 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con il buon aspetto Sole-Urano può esserci un piacevole cambio di ritmo grazie alle splendide energie. Potreste prendere in considerazione nuovi modi per migliorare la vostra vita domestica, che vi permetteranno di raggiungere i vostri obbiettivi di lavoro. In ogni caso cercate di godere anche della compagnia delle persone care. Amore: in coppia, protettivi, generosi nei confronti del partner, oggi insieme aprirete la porta alla felicità a due! Soli: la solitudine, tranquilli, non vi accompagnerà ancora per lungo tempo. In vista ci sono numerose conquiste!

Oroscopo 17 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il buon aspetto Sole-Urano annuncia che le interazioni nella vita sociale accenderanno il vostro entusiasmo. Le opportunità possono arrivare da o tramite amici, gruppi, riunioni e comunicazioni. Partecipare agli eventi, dunque, potrebbe aprire alcune porte che vi permetteranno anche di vivere belle esperienze. Amore: in coppia, la comunicazione non è al top e voi desiderate parlare di un progetto a due. Il partner vuole essere sicuro di fare la scelta giusta. Soli: non volete più perdere tempo con chi vi corteggia e porrete domande precise. Ma è la strategia giusta?

Oroscopo 17 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Grazie al buon aspetto Sole-Urano avrete la possibilità di risolvere una questione delicata riguardante il lavoro o la vita personale. Al contempo, più del solito siete aperti al cambiamento poiché la vostra intenzione è di progredire: sfruttate dunque al massimo questo aspetto che andrà avanti per tutto il mese prossimo. Amore: in coppia, giornata all’insegna del vero amore! Siete felici, innamorati e in totale sintonia con il partner. Soli: tenete gli occhi ben aperti, oggi potrebbe esserci un incontro romantico decisivo che riempirà di gioia il vostro cuore!

Oroscopo 17 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Con persone o situazioni che hanno messo a dura prova la vostra pazienza, oggi rischiate di esplodere. Prima di tagliare i ponti tenete sotto controllo le emozioni poiché è facile che partiate in quarta per cose di poco conto. Al contempo, nel lavoro dovete mostrare il vostro potenziale e mollare i blocchi che vi impediscono di progredire. Amore: in coppia, nei confronti del partner siete sospettosi e osservate con attenzione il suo atteggiamento. Finché non avete prove, state calmi. Soli: vi sentite esclusi e anche un po’ arrabbiati con tutti. Andrà meglio domani.

Oroscopo 17 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La vita sociale può essere piacevolmente movimentata, con Sole e Urano in buon aspetto potrebbero arrivare delle opportunità di lavoro o di affari legate alle amicizie o a nuovi contatti. E’ inoltre il momento ideale per cambiare la routine, dare il via a qualcosa di nuovo, ad esempio un hobby, che da tempo suscita la vostra curiosità. Amore: in coppia, non siete dell’umore giusto per chiudere un occhio su alcune questioni. E invece dovreste: dar prova di testardaggine è inutile. Soli: determinati a mettere le carte in tavola per chiarire un flirt. Metterete uno stop alle chiacchiere inutili e andrete dritti al punto.

Oroscopo 17 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il buon aspetto Sole-Urano vi permette di sviluppare idee o metodi innovativi. Un certo distacco emotivo è d’aiuto a superare i limiti e a smettere di rimuginare su determinate questioni del passato, di tipo pratico o riguardanti la salute. Altra buona notizia: potrebbero esserci nuovi progressi nel lavoro o in un progetto anche personale. Amore: in coppia, dolci momenti di complicità, il dialogo è al top ma l’eros sembra essersi addormentato tra le braccia di Morfeo. Soli: in attesa che arrivi il vero amore, sfruttate i lati positivi del vostro status. La libertà per voi conta molto.

Oroscopo 17 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Avete intenzione di trovare un migliore equilibrio e mettere ordine nella vostra vita. Il buon aspetto Sole-Urano vi spingerà a cercare tutto ciò che vi regala benessere e vi permette di allontanarvi della routine. Siete dell’umore giusto per imparare un argomento nuovo, insegnare, viaggiare o capire meglio una questione. Amore: in coppia, l’atmosfera è un po’ tesa e la mancanza di comunicazione può avere un impatto negativo sull’accordo e la complicità. Soli: siete molto esigenti, date troppa importanza ai dettagli e con questo atteggiamento vi perdete la possibilità di fare nuovi incontri.

Oroscopo 17 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto Sole-Urano indica l’arrivo di opportunità per sistemare alcune questioni legate al denaro. Sempre sul fronte finanze, potrebbero esserci piacevoli sorprese, buone notizie collegate alla casa e alla famiglia. Ad esempio, l’entrata di una somma che vi permetterà, al riguardo, di risolvere eventuali problemi. Amore: in coppia, in programma ci sono grandi cambiamenti: insieme al partner. prenderete decisioni necessarie e importanti, forse riguardanti l’abitazione. Soli: in vista c’è una svolta affettiva. Un incontro può essere inaspettato, improvviso o del tutto folle, ma arriverà come per magia!

Oroscopo 17 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se state aspettando una risposta, che venga esaudita una vostra richiesta, avrete un responso entro mercoledì prossimo. In ogni caso, se necessario, tornate alla carica oppure provate a contattare la persona con cui avete parlato ad agosto. Per quanto riguarda le nuove conoscenze cercate di capire bene di chi potete fidarvi. Amore: in coppia, un malinteso può creare un disaccordo seppure temporaneo. Cercate in ogni caso di calmare le acque. Soli: ma volete veramente una storia stabile? Volendo, oggi ne avrete la possibilità ma sembra che vi divertirete a flirtare senza voglia di impegnarvi.