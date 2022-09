Oroscopo 17 settembre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 17 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 17 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 17 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Gemelli vi spingerà a non reprimere le emozioni (positive o negative) e portarle allo scoperto. Il modo in cui le esprimerete sarà d’aiuto a ottenere una risposta positiva e in più a ritrovare l’equilibrio emotivo. Poiché la Luna è in dissonanza con Nettuno tuttavia attenervi ai fatti è fondamentale. Evitate di ingarbugliare la situazione. Amore: in coppia, evitate di porvi troppe domande e dare il via a discussioni interminabili che potrebbero destabilizzare il partner! Soli: non vi attrae nessuno e un incontro serio ancora non si verifica. Non dovete dubitare del vostro potere di seduzione ma solo pazientare.

Oroscopo 17 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un sabato in cui sarete particolarmente generosi e compassionevoli: per aiutare un amico o difendere una buona causa, sarete pronti a regalare il vostro tempo nonché del denaro. Sarete spinti a pensare che è vostro preciso dovere essere gentili e presenti. Attenzione a esagerare, a fare o dare più di quanto possiate veramente permettervi. Amore: in coppia, forse è presente qualche problema ma comunque dovete essere attenti alle esigenze del partner. Queste difficoltà rafforzeranno la relazione! Soli: nel vostro cuore c’è confusione, mancate di sicurezza. Moltiplicherete le uscite ma senza successo.

Oroscopo 17 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con il Sole e Nettuno: le questioni domestiche e i progetti riguardanti la carriera potrebbero scatenare forti emozioni. Potrebbero emergere dei ricordi che avranno un impatto sulle decisioni, soprattutto quelle importanti. Parlarne con chi vi fidate anziché tenere tutto per voi, sarà d’aiuto a chiarire le idee. Amore: in coppia, avete superato con successo alcune prove e la relazione è più forte che mai! Circola grande passione. Soli: attratti da due persone, prima di decidere definitivamente potreste esitare. Ma lo farete e tornerà la felicità!

Oroscopo 17 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Razionalità e intuito oggi potrebbero scontrarsi. La Luna è in dissonanza con Il Sole e Nettuno e riflettere troppo sulla vostra situazione di lavoro o personale o su una questione che vi preoccupa, potrebbe scatenare ancora più confusione. Rallentate il ritmo, rigenerate le energie e lasciate che le risposte alle vostre domande, arrivino a tempo debito. Amore: in coppia, se entrambi non sarete meno esigenti, ci saranno tensioni e battibecchi. Qualcuno dovrà cedere… Soli: potreste decidere di chiudere un flirt con una semplice telefonata. Vi sembrerà più che sufficiente.

Oroscopo 17 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Chi è che veramente vi supporta? Alcuni amici e contatti continueranno a far parte della vostra vita mentre altri li eliminerete gradualmente. Non si tratta di essere opportunisti: con la presenza di Marte in Gemelli capirete da chi potete imparare, chi migliorerà il vostro percorso professionali e chi aprirà la porta a nuove esperienze di lavoro! Amore: in coppia, sfruttate il fine settimana per distrarvi con il partner, dedicare delicate attenzioni. La serata sarà molto piacevole. Soli: prima di dare il via a una nuova storia, dovete guardare al futuro facendo tesoro degli errori del passato!

Oroscopo 17 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Sempre pronti a dare una mano con generosità, con la dissonanza della Luna al Sole e Nettuno, oggi dovreste riflettere se gli altri vi hanno sostenuto quando voi ne avete avuto bisogno. Avete l’opportunità di mettere le distanze tra voi e chi non abbia contribuito alla vostra felicità o abbia tentato di manipolarvi per ottenere ciò che voleva. Amore: in coppia, mancanza di comunicazione, incomprensioni e discussioni: la giornata sarà parecchio movimentata. Soli: sbandate e attacchi di gelosia scandiranno questo sabato. Di fronte a situazioni difficili, mantenete la calma. Rilassatevi!

Oroscopo 17 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza Sole-Nettuno siete meno motivati del solito per cui evitate di sovraccaricarvi di compiti. Questo fine settimana rappresenta un buon momento per prendere cura di voi stessi, coccolarvi e quando possibile, rilassarvi. Questo aspetto accende inoltre la creatività: se dunque volete voglia di praticare un hobby potrebbe essere molto gratificante. Amore: in coppia, è presente un buon equilibrio che solleverà il morale di entrambi e porterà dolcezza nelle conversazioni! Soli: un incontro si trasforma da crisalide in farfalla! Potrebbe trattarsi di un amico o un collega: imboccherete la strada della felicità.

Oroscopo 17 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il buon aspetto (oggi e domani) Sole-Plutone indica che la vostra di volontà, la determinazione sono al massimo e nulla può fermarvi. Se avete intenzione di raggiungere un obiettivo di qualsiasi tipo impegnerete tutte le energie! Meno facili le relazioni: a causa di un comportamento che ritenete imperdonabile, allontanerete una persona. Evitate decisioni drastiche! Amore: in coppia, potrebbe esserci qualche turbolenza. Dopo alcuni alti e bassi, riscoprirete la gioia di condividere un’attività, una serata e tubare innamorati. Soli: fascino al top e una persona che vi corteggia si innamorerà. Storia romantica e piena di passione.

Oroscopo 17 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Una persona potrebbe essere molto convincente e voler coivolgervi in un suo progetto. Potreste giustamente chiedervi quale sarà il vostro vantaggio riguardo al guadagno. La cosa migliore è parlarne apertamente così da avere chiarezza. Se pensate di meritare qualcosa in più per il vostro impegno, chiedete pure senza esitare! E’ giusto così. Amore: in coppia, l’accordo c’è, ma il lavoro può limitare il tempo libero. Prendete le cose con umorismo. Dolci momenti di complicità rafforzano i sentimenti. Soli: un sms vi sorprenderà piacevolmente. Non resisterete alla proposta che vi farà la persona. Occhio in ogni caso a cedere alle lusinghe.

Oroscopo 17 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Anche se è il fine settimana, potreste non avere il tempo libero che vorreste: l’elenco di cose da fare oggi potrebbe essere lungo ma anziché entrare in ansia sfruttate le vibrazioni della Luna in Gemelli per dedicarvi solo ai compiti più importanti così da avere la coscienza tranquilla. Stasera rilassatevi in compagnia degli amici o dedicate attenzioni alla famiglia. Amore: in coppia, il partner vi sembrerà puntiglioso ma è sempre utile mettere i puntini sulle i prima di promettere o assumere delle responsabilità. Soli: cercherete un’idea originale per sorprendere chi vi attrae e farete colpo! Conquisterete il suo cuore.

Oroscopo 17 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il vostro segno guarda sempre al futuro ma con la dissonanza della Luna a Sole e Nettuno, potreste sentirvi bloccati. In questo momento il raggiungimento degli obiettivi è lento e ciò potrebbe indurvi a dubitare delle vostre capacità. Stop! Evitate i pensieri negativi che rischiano di minare la vostra autostima o ignorate eventuali critiche che rischiano di rallentare il vostro progresso. Amore: in coppia, oggi siete un po’ pessimisti: potreste avere la sensazione che il partner sia distratto/a, poco disponibile. Soli: è un sabato in cui non sapete bene nemmeno voi cosa volete… Anche se non è facile, pensate positivo!

Oroscopo 17 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza della Luna a Sole e Nettuno, in casa l’atmosfera potrebbe essere un po’ agitata e voi siete più emotivi del solito. State alla larga dalle discussioni, non mischiatevi in quelle degli altri. Un atteggiamento razionale sarà d’aiuto a mantenere la calma e, pur dando prova di fermezza, eviterete di reagire in modo eccessivo. Amore: in coppia, avrete difficoltà a esprimere i vostri sentimenti e il partner potrebbe fraintendere il vostro atteggiamento. Soli: vi ponete mille domande che alla fine non portano da nessuna parte. Pazienza, negli affari di cuore oggi è una giornata no.