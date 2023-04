L’oroscopo del 18 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 18 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 18 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste provare incertezza sulla possibilità di realizzare un progetto o raggiungere un obiettivo ma un amico potrebbe percepire il vostro disagio e dare un suggerimento utile. Al contempo, potreste provare frustrazione poiché le persone care non vi danno una mano riguardo un progetto familiare e potreste essere costretti a fare tutto da soli. Amore: in coppia, vi ponete troppe domande, vi mettete in posizione di difesa. Cercate di mantenere alto il buonumore, tenete sotto controllo le emozioni negative e fidatevi della dolce metà. Soli: attraenti, sensuali più del solito! Con questo fascino, osate e avvicinatevi a chi vi piace. Bando all’esitazione e al timore…

Oroscopo 18 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui potreste avere difficoltà a rilassarvi mentalmente, forse siete stanchi, un po’ stressati o nervosi per l’atmosfera che circola sul posto di lavoro. Il rischio è che parliate in modo diretto, infischiandovene se gli altri si offendono. Non è escluso che per gratificarvi deciderete di concedervi un acquisto o un peccato di gola… Amore: in coppia, è una giornata tranquilla, un po’ di routine, certo, ma sufficiente a favorire la pace del cuore e la serenità in casa. Soli: cercate di rilassarvi! E’ una giornata in cui potrebbero aprirsi alcune porte che fino a ieri erano chiuse, ovvero conquisterete!

Oroscopo 18 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

L’atmosfera è amichevole, affermare il vostro punto di vista – eventualmente per convincere qualcuno, è un ottimo modo per stringere delle buone alleanze di lavoro sulla base della sincerità. In ogni caso, cercate di esprimervi con chiarezza e a suon di diplomazia. Parlando velocemente potreste creare confusione o malintesi. Amore: in coppia, qualche battibecco con il partner ed ecco che non vi sentirete amati. Per una volta, fate il primo passo e sarete contenti di averlo fatto. Soli: evitate sacrifici inutili. Anche negli affari di cuore deve esserci il dare/avere. Per cui esaminate attentamente il comportamento di chi vi corteggia.

Oroscopo 18 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste sentire che sta per accadere qualcosa che avrà un impatto sulla carriera, le ambizioni o essere voi a decidere che desiderate un cambiamento importante. Rimane il fatto che siete un po’ nervosi e per rilassarvi vi concederete una lunga passeggiata nel verde, così da riflettere con calma sul da farsi. Amore: in coppia, l’atteggiamento del partner vi fa provare alti e bassi. A volte avete l’impressione di stabilità, a volte tutto sembra messo in discussione. Ma affronterete il problema e i dubbi svaniranno! Soli: l’amore, oggi non è al centro dei vostri interessi oggi. Per combattere la noia, la solitudine, uscirete con gli amici: le idee non vi mancano.

Oroscopo 18 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Mantenere l’ottimismo vi permetterà di ottenere belle soddisfazioni! Avete buone idee, dunque parlatene fiduciosi, prendete l’iniziativa, entrate in azione con sicurezza e andate avanti nella direzione desiderata. Sul fronte finanze una buona opportunità può cambiare tutto ma dovete essere pronti ad acchiapparla al volo! Amore: in coppia, costretti a destreggiarvi tra i vostri desideri e quelli del partner ma parlando con calma troverete un compromesso che porterà pace e serenità. Soli: il fascino c’è tutto ma non il desiderio di accettare un invito. Rimanderete e fate bene, oggi non pensate all’amore…

Oroscopo 18 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un buon momento per condividere un messaggio importante o per mostrare il vostro talento. Non passerete inosservati e ciò potrebbe avere un impatto positivo sulla vostra reputazione. In generale vi esprimerete con determinazione vorrete far capire ad alcune persone che è meglio evitare di manipolarvi o mentirvi! Amore: in coppia, un progetto di lavoro del partner potrebbe essere rimandato per l’ennesima volta e lo vedrete scoraggiato. Per tirare su di morale la dolce metà organizzerete un’uscita con gli amici. Soli: un/a ex potrebbe tempestarvi di messaggi ma non avete nessuna intenzione di riprendere una relazione malsana. La solitudine vi pesa ma è sempre meglio di quello che avete passato.

Oroscopo 18 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi odierni scatenano emozioni forti. lavoro o vita privata avrete la sensazione che le persone nei vostri confronti siano un po’ aggressive. E probabilmente non sbagliate ma in questo caso non dovete tacere poiché tenere tutto dentro non fa bene alla salute e dire invece francamente ciò che pensate! Amore: in coppia, siete in una fase di rinnovamento e la vostra immaginazione farà miracoli. Siete molto motivati a rafforzare la relazione! Soli: state attraversando un momento difficile ma determinati a trovare delle soluzioni per uscire da questa atmosfera un po’ pesante. Bravi!

Oroscopo 18 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Un’entrata di denaro potrebbe piacevolmente sorprendervi. Potrebbe trattarsi di un rimborso di cui non eravate a conoscenza, ad esempio avete pagato qualcosa più di quanto avreste dovuto. Nel lavoro, avete il desiderio di progredire, di cambiare e sicuramente rifletterete: in seguito potreste dare il via a un nuovo inizio! Amore: in coppia, circola tenerezza. tanto amore e oggi parlerete con complicità dei vostri desideri e delle aspettative. Presto, inoltre, concretizzerete un progetto a due! Soli: se il ricordo di un/a ex ancora vi tormenta. prima di lanciarvi tra le braccia di un’altra persona assicuratevi di aver voltato pagina. Ma ne siete consapevoli…

Oroscopo 18 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste rimanere coinvolti in un problema riguardante una persona cara ma risolvere al posto suo ma sarebbe un errore. Facendolo non darete alla persona la possibilità di crescere attraverso questa esperienza. Motivatela invece a fare del suo meglio e lasciate che se la sbrighi da sola, poiché ciò darà maggiore sicurezza. Amore: in coppia, se stavate aspettando che il partner cambiasse atteggiamento, oggi accadrà. Ha recepito il messaggio. Nella relazione c’è una bella evoluzione. Soli: potreste ricevere notizie da una persona che avete amato in passato. A voi decidere se continuare o meno a sentirvi. Ma in entrambi i casi, andrà tutto bene.

Oroscopo 18 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Non esiste solo il lavoro e la vita domestica, familiare, le questioni personali in questo momento potrebbero essere la vostra priorità numero uno. Potreste avere difficoltà a trovare un equilibrio lavoro-vita privata soprattutto se siete sovraccarichi di impegni ma rimandando quelli meno urgenti sicuramente ce la farete. Amore: in coppia, dal partner vi aspettate gesti concreti, le parole non vi bastano più e forse avete ragione. Dare il via a un dialogo potrebbe essere la cosa migliore. Soli: anche voi, da chi vi corteggia non volete solo parole ma segnali di attenzione e di interesse più concreti. Ed è giusto così.

Oroscopo 18 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Sul posto di lavoro potrebbero nascere dei disaccordi a causa di alcune questioni, voi e altre persone alzare il tono della voce e creare in questo modo un’atmosfera carica di tensione. Con una risata o cambiando velocemente l’argomento di conversazione, renderete il clima più leggero e vi metterete al riparo dallo stress! Amore: in coppia, giornata romantica ma al contempo molto passionale! Il programma della sera si annuncia bollente, con grande gioia del partner. Soli: nuovi incontri, persone che vi corteggiano! Le opportunità che si presentano oggi portano a cambiamenti inaspettati. Non guardate al passato ma al futuro!

Oroscopo 18 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La soluzione a un problema personale potrebbe essere più semplice di quanto pensate. Vi sembra complicato perché non riuscite a vedere una via d’uscita. Riflettere potrebbe far arrivare la soluzione. Forse dovrete ancora lavorarci un po’ ma sapere che siete sulla strada giusta vi regalerà tranquillità e renderà piacevole la giornata. Amore: in coppia, passione e ancora passione, esprimete i vostri sentimenti, l’eros vi porterà a vivere momenti indimenticabili! Soli; il magnetismo vi rende particolarmente attraenti. Oggi sarete notati ovunque e corteggiati. Tendete la mano, è la giornata ideale!