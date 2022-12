L’oroscopo del 18 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 18 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 18 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se di recente avete trattenuto la rabbia e lasciato che crescesse la frustrazione, oggi emergerà in modo potente. Tuttavia evitate che sia questa energia a guidare le vostre scelte o il vostro atteggiamento. Alla base potrebbero esserci delle tensioni legate al lavoro, agli obbiettivi futuri ma occhio, a come vi esprimerete. Amore: in coppia, l’atmosfera sarà tesa e una minima scintilla potrebbe provocare un’esplosione. Cercate di essere un po’ più gentili, parlate con dolcezza. Soli: potrebbe esserci un incontro ma prima di iniziare una conversazione, fate leva sulla pazienza.

Oroscopo 18 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

In questo momento siete spinti ad appagare i vostri bisogni e desideri materiali ma oggi potreste volere di più, molto di più. di quanto possiate realisticamente ottenere. Se, inoltre, dovessero arrivare delle critiche prima di mettervi in posizione di difesa o reagire con veemenza, riflettete sul fatto che potrebbero essere costruttive. Amore: in coppia, per gioco il partner vorrà testare i vostri limiti e vi provocherà. Vi arrabbierete e al contempo sarete contenti. Sarete entrambi vincitori! Soli: più che di coccole avete voglia di passione! Andrete dritti al punto e troverete chi vi farà girare la testa.

Oroscopo 18 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La vita sociale è brillante, qualsiasi uscita sarà divertente! Marte nel vostro segno in questi giorni vi rende più audaci e vi spinge a realizzare qualcosa di inedito ma fate attenzione a quale porta aprirete, dove vi dirigerete… La cosa migliore è moderare gli impulsi anche se lasciarvi andare vi sembrerà molto allettante. Amore: in coppia, In coppia, risparmiate alla dolce metà la vostra incostanza: non ha nessuna voglia di starvi dietro. Puntate all’armonia! Soli: non è affatto escluso un incontro romantico e potrebbe essere interessante. Lanciatevi!

Oroscopo 18 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potrebbero nascere delle tensioni per delle dinamiche di potere con alcuni colleghi e avrete difficoltà a mantenere il controllo. Evitate di aggiungere benzina sul fuoco, soprattutto perché con i passaggi astrali odierni siete poco obiettivi. Prima di reagire verbalmente e scatenare il finimondo, dovete essere sicuri di ciò che state dicendo. Amore: in coppia, soffia il vento di una rinnovata passione. La relazione è solo magico piacere! Soli: colpo di fulmine! Uno splendido incontro provocherà nel vostro cuore uno tsunami di emozioni. La felicità in amore è a portata di mano.

Oroscopo 18 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La domenica potrebbe iniziare in modo un po’ teso, che si tratti di una conversazione o di una decisione, potreste essere costretti a essere estremamente sinceri con una persona o, meglio ancora, a vuotare il sacco. Una volta risolta la questione, forse un po’ complicata, potrete rilassarvi, uscire e distrarvi. Amore: in coppia, la dolce metà potrebbe pianificare la giornata senza consultarvi ma sa che accogliete con piacere le sue idee. L’atmosfera è positiva! Soli: nella vita affettiva si risveglia! Un’uscita con gli amici potrebbe aprire la porta a una relazione romantica.

Oroscopo 18 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui rilassarvi, pensare prima di tutto ai vostri bisogni. Evitate dunque di mettervi sotto pressione per accontentare chi vi circonda, farvi in quattro per dare una mano e impegnate le energie e il tempo nella cura di voi stessi. E’ il momento di pensare meno alle esigenze degli altri e di più alle vostre! Amore: in coppia, alcune parole del partner potrebbero ferirvi e sarete spinti a reagire. Ma non è per caso che siete troppo permalosi? Soli: evitate di interpretare negativamente alcuni commenti di chi vi corteggia. Oggi non siete molto obbiettivi.

Oroscopo 18 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La dissonanza della Luna nel vostro segno con Plutone riguardo a una determinata situazione, potrebbe spingervi a dire le cose come stanno. Non è il momento, infatti, di scendere a compromessi o edulcorare la verità, poiché la persona con cui avrete a che fare potrà replicare, dare delle risposte, solo se sarete molto sinceri. Amore: in coppia, a voi piacciono le sorprese, soprattutto quando a farle è la dolce metà! Ed è possibile che oggi ne abbia preparata una per voi! In ogni caso, sorridete un po’ di più… Soli: Venere sta organizzando un incontro romantico attraverso gli amici. Chissà, potrebbe trattarsi dell’anima gemella. Tra voi due scatterà immediatamente un’attrazione.

Oroscopo 18 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi odierni rappresentano un invito a riflettere sulla vostra situazione ma, sia chiaro, in modo positivo! Per oggi rimanete dietro le quinte, prendete le distanze da persone che rappresentano solo una preoccupazione, stabilite dei confini anche se ciò dovesse comportare, da parte loro, alcune reazioni poco piacevoli. Amore: in coppia, qualche disaccordo ma niente di preoccupante soprattutto se accetterete alcuni conflitti sono necessari per l’evoluzione della relazione. Soli: non è la giornata ideale per avere incontri romantici ma a volerlo siete voi! E se avete un appuntamento lo rimanderete.

Oroscopo 18 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una domenica in cui darete il meglio di voi stessi per vedere sorridenti e appagate le persone care. Vi farete in quattro e state pur certi che ricambieranno la vostra generosità e il vostro affetto! Il Sole nel vostro segno, ancora per qualche giorno, vi mette in grado di mostrare il lato luminoso della vostra personalità! Amore: in coppia, è tempo di appianare le diversità di vedute, di esprimere i reciproci desideri e di guardare insieme nella stessa direzione. Soli: se di recente avete dato il via a una storia, vi sentirete rassicurati e direte all’altro/a che è il momento di fare dei passi avanti.

Oroscopo 17 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Bilancia parla di equilibrio nei rapporti con chi vi circonda eppure eppure non avrete voglia di essere gentili con tutti. Se qualcuno vi darà sui nervi, probabilmente lo farete vedere. Ed è giusto: se è da un po’ che scatena questo stato d’animo sarete pronti a prendere le distanze. Il che potrebbe essere la giusta decisione. Amore: in coppia, potete rafforzare la complicità grazie a un hobby o un’attività da praticare insieme. Sfruttate tutto ciò che vi fa sentire più vicini! Soli: gli incontri non mancano ma non saranno entusiasmanti.. Alcune persone cercano solo l’amicizia, altre un’amicizia romantica… Benvenuta ambiguità!

Oroscopo 18 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi astrali odierni rendono l’atmosfera un po’ pesante ma non per il vostro segno! Avete voglia di esplorare nuovi territori, di viaggiare ma non solo: oggi trovate la soluzione a qualsiasi problema, anche riguardante le persone care. Avete l’innata capacità di cercare delle risposte dove nessuno si aspetta di trovarle! Amore: in coppia, sfrutterete al massimo questa giornata, al partner proporrete un’uscita originale, di fare qualcosa di inedito e sarà d’accordo! Soli: è una giornata fortunata in cui potreste avere uno splendido incontro! Nella vita affettiva c’è aria di rinnovamento!

Oroscopo 18 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una domenica in cui avrete una visione chiara di una situazione che vi ha disorientato o di un’abitudine o di un atteggiamento malsani. Se è così, fate qualcosa al riguardo. Non risolvendo, rischiate di mettere le cose in secondo piano, rimandare, e non cambierà nulla. Liberatevene il prima possibile e vi sentirete leggeri! Amore: in coppia, da alcune piacevoli conversazioni emergeranno delle prospettive abbastanza sorprendenti. Realizzerete alcuni sogni a due… Soli: è del tutto possibile l’incontro con il Grande Amore! Nella vita affettiva c’è una splendida schiarita.