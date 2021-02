Oroscopo di giovedì 18 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Scorpione (un periodo luminoso) e Pesci (determinati e intraprendenti).

Oroscopo 18 febbraio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): l’atmosfera è più leggera

Oroscopo Cancro 18 febbraio: umore

Dopo settimane di inquietudine, con l’arrivo del Sole in Pesci avete bisogno di una tregua. Potreste anche essere alle prese con una situazione chiave ma l’atmosfera decisamente più leggera vi consentirà di avere una nuova visione. Con questo transito potrete finalmente rilassarvi e distrarvi e cosa importante, i problemi di tipo finanziario inizieranno a sistemarsi.

E’ il momento, annuncia l’oroscopo, per sviluppare nuove idee per il futuro così da ottenere una prospettiva più ampia della vostra vita. Ma non solo: andare oltre i soliti limiti, la routine per sperimentare e imparare cose inedite.

Oroscopo Cancro 18 febbraio 2021: come va l’amore?

In coppia: un po’ lunatici, oggi un momento vi mettete sulla difensiva e un altro siete gioiosi. Atteggiamento che irriterà il partner. Andrà meglio domani.

Soli: con lo stato d’animo che avete, è meglio evitare gli incontri. Qualsiasi conversazione andrebbe a finire male.

Oroscopo 18 febbraio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): un periodo luminoso

Oroscopo Scorpione 18 febbraio: umore

Per il vostro segno, il mese scorso non è stato facile. Ma ora l’entrata del Sole in Pesci promette un periodo luminoso, più creativo che vi consentirà di trovare il vostro posto sotto i riflettori. Le prossime 4 settimane hanno un grande potenziale, per voi sarà importante esprimervi e condividere il vostro talento che, non c’è dubbio, sarà riconosciuto.

Potreste trarre molta soddisfazione dalla scoperta di un hobby o ritrovare un in interesse che un tempo vi piaceva.

Oroscopo Scorpione 18 febbraio: amore

In coppia: anziché sottolineare i difetti del partner perché non riflettere sulle sue qualità?

Soli: una persona vi attrae, vi lancia dei segnali che non vedete e siete disfattisti. Pensate di non piacere. Cercate di conoscerla meglio.

Oroscopo 18 febbraio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): determinati e intraprendenti

Oroscopo Pesci 18 febbraio: umore

Buon compleanno, Pesci! Il Sole oggi entra nel vostro segno e nelle prossime 4 settimane sarete spinti a concentrarvi su quelle cose che vi regalano energia. Seguire qualsiasi spinta intuitiva può portare inoltre a nuove scoperte o a imboccare la direzione giusta per voi.

L’oroscopo annuncia che siete più decisi, reattivi, intraprendenti ed è il momento di brillare! Potrete fare dei cambiamenti che miglioreranno davvero la vostra vita. E non è escluso che decidiate di cambiare immagine, adottare un nuovo look.

Oroscopo Pesci 18 febbraio: amore

In coppia: ottimismo e buonumore oggi vanno di pari passo. Ottima intesa e chiarirete una situazione che sembrava spinosa.

Soli: di buonumore, per conquistare non dovrete fare nessuno sforzo. Sono gli altri che vi vengono incontro, avete l’effetto calamita!

