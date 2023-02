L’oroscopo del 18 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 18 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 18 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il Sole entra in Pesci, alle spalle del vostro segno: le prossime quattro settimane offrono l’opportunità di riflettere sui vostri piani e sulla situazione attuale. Sfruttate questo transito per risolvere le questioni in sospeso e trovare una soluzione su quei problemi che si trascinano da tempo. Se una situazione non funziona più, ora lo vedrete chiaramente. Amore: in coppia, la relazione deve trovare un nuovo equilibrio, in modo che entrambi possiate sentirvi appagati. Soli; prima di tutto dovete volere bene a voi stessi e poi cercare di capire i vostri bisogni, ciò che desiderate dal vero amore.

Oroscopo 18 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

L’arrivo del Sole in Pesci rende la vostra vita sociale più vivace, sarete spinti a uscire di più con gli amici, stringere nuove relazioni con persone che hanno i vostri stessi interessi. Nel corso del transito anche i progetti, gli obbiettivi da raggiungere saranno una priorità e non è escluso un colpo di fortuna che riempirà di gioia il vostro cuore! Amore: in coppia, come far durare l’amore in un quotidiano ripetitivo e a volte pesante? Questa giornata vi chiede di pensarci e trovare delle soluzioni! Soli; l’amicizia può portare a una storia romantica. Amarsi, con questi transiti, significa prima di tutto andare d’accordo, rispettare la libertà reciproca, avere una cerchia di amicizie. Sperimentate questa ricetta.

Oroscopo 18 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Sole in Pesci sosta nel vostro settore della carriera, della reputazione: punterete l’attenzione sul lavoro, sulle prestazioni e sulla responsabilità. Vi troverete sotto i riflettori e sarete spinti a mostrare le vostre capacità e il talento: la motivazione per raggiungere il successo ora è forte! Sarete orgogliosi di quanto farete! Amore: in coppia, avete voglia di fare un nuovo passo nella relazione. Sognate la passione, e ci sarà, soprattutto stasera… Soli: è un buon momento per incontrare e conoscere persone nuove. Uscite, mettetevi al centro della scena, il potere di seduzione è al top!

Oroscopo 18 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con il Sole in Pesci guarderete le situazioni da affrontare in modo totalmente diverso, ovvero con maggiore leggerezza: siete stanchi di regole, routine e informazioni noiose. Il transito accende il desiderio di ampliare gli orizzonti a livello mentale e potreste scoprire argomenti entusiasmanti che sarete spinti ad approfondire. Amore: in coppia, la vostra visione della relazione e del futuro è più che positiva. Vi permette di fare con il partner tanti progetti tra cui, forse, quello di avere un bebè. Soli: nella rubrica farete una rigorosa selezione dei contatti. Vi liberate di quelli assolutamente inutili.

Oroscopo 18 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Riguardo a un problema difficile da risolvere, non dovete ignorare le vostre emozioni. E’ un’opportunità per avere campo libero lasciando andare tutto ciò che rappresenta un ostacolo. Ma dovete essere molto sinceri con voi stessi, soprattutto se siete sotto pressione. Un nuovo inizio può darvi energia e una nuova prospettiva di vita. Amore: in coppia, la relazione oggi è la vostra priorità. Siete determinati a superare le piccole preoccupazioni del quotidiano. Il clima astrale è favorevole alle conversazioni con il partner. Soli: potreste incontrare una persona che vuole impegnarsi seriamente. Il che vi farà riflettere su cosa voi desiderate. .

Oroscopo 18 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Sole in Pesci, sosta nel vostro settore delle relazioni. Cercate di seguire l’intuito, soprattutto se avete dei dubbi su alcuni atteggiamenti di chi vi circonda o pensate che voglia dirigere la vostra vita! Su un altro piano: il buon aspetto odierno Luna-Giove a voi consiglia di cogliere al volo un’opportunità di lavoro, potrebbe valerne la pena. Amore: in coppia, i sentimenti sono forti, le vostre emozioni ancora di più, il vostro attaccamento al partner ritrova slancio. Soli: aprite gli occhi! Dietro la maschera dell’amicizia si nasconde l’amore che desiderate da tempo.

Oroscopo 18 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Sole in Pesci per quattro settimane punta i riflettori sul vostro stile di vita, il lavoro e offre la possibilità di fare il punto sulle vostre abitudini e la routine. Potreste sfruttare meglio le giornate? E se sì, come lo fareste? Date un’occhiata alle priorità e partite da lì. Con questo transito fate attenzione alla tendenza a preoccuparvi, ad agitarvi e a pensare troppo. Amore: in coppia, deciderete di condividere momenti più intimi con il partner. Anche se significa mettere da parte la famiglia e/o gli amici, la relazione viene prima di tutto! Soli: a poco a poco dimenticate ricordi dolorosi. I passaggi astrali vi spingono a ripartire da zero. Avete la forza e l’energia per chiudere con il passato.

Oroscopo 18 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il transito del Sole in Pesci nelle prossime quattro settimane per voi sarà più che mai importante mostrare la creatività, il talento! Potreste riscoprire un hobby o un interesse che avevate mollato. E’ un transito che crea un’atmosfera leggera, vi sentirete liberi. Sarete meno cauti e avrete più facilità a esprimere le vostre idee e opinioni. Amore: in coppia, con la Luna in Acquario, il partner potrebbe prendere una decisione senza chiedere la vostra opinione. Evitate di inalberarvi: in fondo l’avete permesso voi… Soli: potrebbe tornare un/a ex ma prima di ricominciare dovrete parlare seriamente delle reciproche esigenze e del vostro futuro insieme.

Oroscopo 18 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Per quattro settimane il Sole in Pesci sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia. Un lato di voi avrà voglia di riposare di più, prendervi – se ne avete la possibilità – dei giorni di ferie per assaporare il comfort del dolce nido. Al contempo, l’intuito sarà molto forte, dunque cercate di prestare attenzione a ciò che vi suggerirà. Amore: in coppia, se il vostro lavoro è motivo di problemi nella relazione, intervenite creando un equilibrio: non lasciate accumulare tensioni inutili. Soli: l’amore a prima vista bussa alla porta della vostra vita amorosa. Cupido scocca la freccia e vi ritroverete entrambi innamorati!

Oroscopo 18 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

L’entrata del Sole in Pesci stuzzica la vostra curiosità, stringerete nuove relazioni e inoltre sarete spinti a rafforzare i rapporti con i familiari e gli amici: le conversazioni saranno molto affettuose. Le prossime quattro settimane sono perfette se desiderate acquisire nuove competenze o dare il via un’attività online. Amore: in coppia, pronti a fare belle dichiarazioni d’amore e belle promesse. Smetterete di parlare di ciò vi divide e sarete concentrati su ciò che vi unisce! Soli: un incontro sarà stimolante, le conversazioni leggere e interessanti. Darete il via a una storia e non sarà un fuoco di paglia.

Oroscopo 18 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il Sole in Pesci per quattro settimane sosta nel vostro settore delle finanze: è un’ottima opportunità per fare il punto della situazione e capire come gestire meglio il denaro. Con questo transito potreste avere l’impulso a spendere più del solito per oggetti che sul momento vi attirano ma che in seguito potrebbero rivelarsi inutili! Amore: in coppia, avete la possibilità di aprire un nuovo e splendido capitolo nella relazione ma dovrete tenere sotto controllo la tendenza a essere molto esigenti. Soli: nuovi amici, nuovi incontri e nuove storie d’amore. Aprite la mente e il cuore a queste novità. Fanno parte del vostro futuro.

Oroscopo 18 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Sole entra nel vostro segno: torneranno l’energia e la sicurezza in voi stessi, lascerete alle spalle eventuali dubbi! Il transito vi spingerà a concentrarvi su attività e persone che ti fanno sentire veramente bene. Siete in grado più del solito di prendere delle decisioni e apportare quei cambiamenti che migliorano notevolmente la vostra vita. Amore: in coppia, stupenda atmosfera, siete entrambi aperti al mondo e ricettivi! Avete voglia di sperimentare, accogliere novità che daranno nuovo slancio alla relazione. Il vostro è un amore che non ha paura di niente! Soli: giornata favorevole a una dichiarazioni d’amore! Se una persona vi attrae non esitate!