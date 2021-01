Oroscopo 18 gennaio 2021: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di lunedì 18 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (preoccupati per il denaro) e Scorpione (spazio solo alle priorità).

Oroscopo del 18 gennaio, gli astri dicono al Cancro che il denaro è al centro delle sue preoccupazioni e allo Scorpione che per evitare lo stress deve dare spazio solo alle priorità.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 18 gennaio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): preoccupati per il denaro

Oroscopo Cancro 18 gennaio: umore

Tre pianeti in Acquario sostano nel vostro settore del denaro e domani arriverà il Sole nello stesso segno. Al centro delle vostre preoccupazioni ci saranno le finanze ma possiamo dire che la cosa riguarda un po’ tutti.

La Luna in Ariete, oggi vi rende un po’ elettrici e nervosi, i rapporti con chi vi circonda non sono distesi. L’oroscopo annuncia che potreste trovarvi di fronte ad alcuni ostacoli e sapere che la vostra cerchia è all’origine delle prove che attraversate vi farà cadere le braccia.

Oroscopo Cancro 18 gennaio 2021: come va l’amore?

In coppia: la dolcezza è nel programma della giornata. La vostra relazione è forte, in grado di superare qualsiasi ostacolo.

Soli: ultimamente un po’ diffidenti, oggi con una persona abbasserete la guardia e vi lascerete andare.

Oroscopo 18 gennaio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): dare spazio solo alle priorità

Oroscopo Scorpione 18 gennaio: umore

L’atmosfera planetaria non è di tutto riposo, vi sentite sotto pressione, avete la sensazione di dover fare mille cose contemporaneamente. Procedete con calma e organizzate meglio il tempo. Di sicuro vi metterete al riparo dallo stress e, oltretutto, non commetterete imprudenze.

Cercate di bilanciare responsabilità, obblighi, lavoro ma soprattutto date spazio solo a ciò che vi sembra prioritario. Rimandate ciò che non è urgente. Lasciate che ad agitarsi sia chi vi circonda. Voi, prendete saggiamente le distanze dal tumulto del mondo esterno.

Oroscopo Scorpione 18 gennaio: amore

In coppia: avete bisogno di sentirvi rassicurati e state pur certi che il partner vi darà prova del suo amore.

Soli: le opportunità sentimentali non mancheranno ma coglierle o meno dipenderà da voi.

Oroscopo 18 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): belle energie, determinati

Oroscopo Pesci 18 gennaio: umore

La Luna in Ariete vi dota di belle energie, siete dinamici, nel lavoro rimboccate le maniche e ottenete il successo. E’ un’ottima giornata per far progredire i progetti tuttavia per quanto riguarda le finanze, evitate di spendere in modo impulsivo.

Come detto, avete parecchie energie ma non trovando il modo di impegnarle rischiate che si trasformino in aggressività. L’oroscopo annuncia che praticare esercizio fisico è un buon modo di canalizzarle. Potreste, infine, aver voglia di chiamare un vecchio amico. E’ la giornata perfetta per riallacciare vecchi legami.

Oroscopo Pesci 18 gennaio: amore

In coppia: la temperatura è bollente, tra momenti teneri e “birichini” saprete come far perdere la testa al partner.

Soli: giornata favorevole agli incontri! Uscite, siate voi stessi e avrete la possibilità di conquistare.

Per tutti gli altri segni clicca qui.