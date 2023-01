L’oroscopo del 18 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 18 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 18 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Che si tratti di un’ambizione di lavoro o di un obiettivo personale, nei prossimi giorni volterete finalmente pagina. avrete la possibilità di dare il via a un nuovo inizio. Con Mercurio in Capricorno che riprende il moto diretto, ritardi e attese svaniranno, arriveranno le notizie che aspettate e nel giro di poco tempo vedrete i risultati. Amore: in coppia, forse il partner vi ha deluso e state sulla difensiva. Non durerà molto, la dolce metà per farsi perdonare sta preparando una sorpresa e funzionerà. Soli: un amico/a potrebbe farvi gli occhi dolci e non capirete cosa stia accadendo ma poi sarete coinvolti nel gioco di seduzione. Sarà l’inizio di una storia d’amore?

Oroscopo 18 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio in Capricorno torna in moto diretto e siete pronti a fare progressi nel lavoro, cosa che per qualche mese è stato impossibile. Al contempo non dovete sentirvi in colpa se avete intenzione di mollare una situazione che per molto tempo, troppo ha rappresentato un peso. E’ ora di liberarvi dalla tensione che ha causato. Amore: in coppia, per risvegliare l’eros, cercate di introdurre qualche novità nei preliminari o nelle iniziative. Il desiderio è importante. Soli: il vostro atteggiamento simpatico e socievole attira molti complimenti. L’amore può arrivare in qualsiasi momento.

Oroscopo 18 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Le questioni finanziarie e alcune dinamiche complesse sul lavoro nelle ultime settimane potrebbero essere state difficili da affrontare. Ma da oggi saprete come gestire con sicurezza situazioni di denaro e relazioni professionali, in poche parole riprenderete in mano le redini della situazione e sarete pronti a prendere decisioni importanti. Amore: in coppia, più spontanei, mostrerete il vostro amore. Vivrete momenti di tenerezza accompagnati da un pizzico di follia. La dolce metà potrebbe piacevolmente sorprendervi. Soli: si risveglia la voglia di conquistare e la parlantina farà il resto. Attraverso le amicizie potreste avere un incontro: l’altro/a cadrà tra le vostre braccia ma siate chiari sulle vostre intenzioni.

Oroscopo 18 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Lavoro o vita privata oggi avvertirete il peso delle responsabilità, dei tanti impegni e sentirvi stressati. Tenete presente che la vostra tendenza odierna è quella di esagerare per cui la cosa migliore è guardare le cose con distacco, non dare troppa importanza ai dettagli così da avere una visione realistica. Amore: in coppia, metterete in discussione alcuni aspetti della relazione per i quali pensate di aver avuto parecchia pazienza. Prendete tempo, valutate i pro e i contro per capire come parlarne con il partner. Soli: Un po’ di nervosismo e impazienza e non è l’ideale per un incontro o un appuntamento. Se volete fare una buona impressione, calmatevi o rinunciate. Rischiate infatti di dire cose che non dovreste…

Oroscopo 18 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Mercurio in Capricorno entra in moto diretto: toccherete con mano che nel lavoro il vostro impegno non è stato vano e da oggi inizierete a vedere i risultati. Presto volerete in alto, raggiungerete la vetta! In ogni caso per quanto riguarda un progetto o un’idea, rilassatevi e lasciate che la situazione si snodi passo dopo passo. Amore: in coppia, è una giornata tutt’altro che noiosa! Vivete la vita al massimo e volete che la dolce metà faccia lo stesso. Tutto vi interessa, tutto vi motiva: un’uscita romantica a due? Soli: in modalità seduzione, farete di tutto per far funzionare il vostro fascino. Potete conquistare chi volete! Scegliete con saggezza.

Oroscopo 18 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un mercoledì in cui potreste avere difficoltà a distogliere la mente da qualcosa o qualcuno che forse è motivo di preoccupazione. Tenete presente che a far accadere le cose non è il pensiero ma l’azione. Per cui anziché avere in mente un chiodo fisso, prendere l’iniziativa vi permetterà di eliminare l’ansia. Vi sentirete meglio. Amore: in coppia, la dolce metà potrebbe essere giù di corda e con dolcezza ma con fermezza direte che siete disponibili a parlare dei suoi problemi ma non a tollerare il suo malumore. Soli: il vostro obiettivo è trovare l’amore e oggi potrebbe accadere. Fate solo attenzione a lanciarvi in una nuova storia a occhi chiusi!

Oroscopo 18 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se una questione familiare scatena forti emozioni anziché parlarne con i diretti interessati potreste confidarvi con un amico. Una chiacchierata sincera vi permetterà di avere una visione chiara della situazione. Quando vi sentirete pronti tornerete a casa sicuri di cosa dovete fare e avrete le energie giuste per iniziare. Amore: in coppia, piccole tensioni rallentano il vostro ritmo. Se c’è stato un disaccordo su un progetto in comune dite a voi stessi che capita a tutti, non trasformatelo in un dramma. Soli: Venere fa arrivare l’incontro con l’anima gemella oppure approfondirete una conoscenza recente. In questo caso, inizialmente non potrete incontrarvi e dovrete accontentarvi di conversazioni online o telefonate.

Oroscopo 18 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Una conversazione potrebbe sembrare urgente ma tenete presente che potrebbe prendere una piega accesa. Se vorrete ottenere a tutti i costi un determinato risultato e punterete i piedi, potreste avere l’effetto opposto. Con Mercurio che riprende il moto diretto, la cosa migliore è muovervi tra un giorno o due. Amore: in coppia, concentratevi sull’essenziale, ponetevi le domande giuste sui sentimenti che provate. Il partner da voi si aspetta solo una cosa: che parliate sinceramente, senza timore. Soli: una felice coincidenza vi trasporta in un altro mondo, quello dell’amore. E di sicuro vi innamorerete (ricambiati).

Oroscopo 18 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna nel vostro segno vi dota di buonumore, gentilezza, simpatia. Fatene ampio uso per ottenere ciò che desiderate! Potrebbe trattarsi di una conferma di qualcosa che avete chiesto o di una somma di denaro che aspettate da tempo. Con Mercurio in moto diretto le situazioni, anche finanziarie, finalmente inizieranno ad accelerare. Amore: in coppia, oggi vedete la vita in rosa, siete ottimisti e vedete solo i lati positivi della relazione! E l’eros è al top. Soli: la vostra vita amorosa al momento non è il massimo ma dovete essere pazienti poiché l’amore arriverà. Non fatevi bloccare dalle delusioni: ogni giornata riserva delle opportunità romantiche!

Oroscopo 18 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Alcuni cambiamenti riguardanti il lavoro potrebbero incidere positivamente sulle finanze. Potrebbe trattarsi di un aumento di stipendio o di una promozione che aspettate da tempo oppure della proposta di un secondo lavoro forse in un settore creativo. Qualunque cosa farete tenete presente che sarà fonte di gratificazione! Amore: in coppia, vedere gioia e benessere negli occhi del partner è una ricompensa. La sua felicità contribuisce alla vostra, l’ avete notato? Soli: il vostro status presto cambierà: aprite gli occhi e uscite poiché i passaggi astrali favoriscono i nuovi incontri. Dovete solo crederci!

Oroscopo 18 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi astrali odierni sono positivi e puntano i riflettori sui vostri progetti di lavoro o di affari su cui state impegnando le energie da lungo tempo. Di sicuro, con Mercurio in Capricorno che riprende il moto diretto, ritardi e blocchi svaniranno, le cose andranno nel verso da voi desiderato e ciò vi farà sentire felici! Amore: in coppia, avrete splendide idee – anche piccantine – per movimentare piacevolmente la relazione. Sperando che la dolce metà sia sulla vostra stessa lunghezza d’onda… Soli: siete pronti a trovare la persona giusta per voi. E la fortuna giocherà un ruolo non indifferente.

Oroscopo 18 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se avete chiuso in un cassetto un obiettivo o un progetto, con Mercurio in Capricorno in moto diretto sarete pronti a riprenderlo in mano e andare avanti con entusiasmo. Forse è stata una pausa utile che vi ha permesso di sviluppare nuove idee. Se si tratta di qualcosa di importante impegnerete le energie per realizzarlo velocemente. Amore: in coppia, sarete un po’ freddi e distanti, cosa che il partner non mancherà di rimproverarvi. Anziché tenere dentro il rancore parlatene con calma. Soli: rimanere sulla difensiva perché non vi fidate degli altri non risolverà la vostra situazione amorosa.