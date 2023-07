L’oroscopo del 18 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 18 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 18 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui i pezzi del puzzle sono al loro posto e tutto sembra andare a meraviglia. Qualsiasi cosa farete, penserete o immaginerete avrà buone ripercussioni, sarete soddisfatti di voi stessi e capirete che gli altri vi guardano con ammirazione. Una volta terminato il lavoro, uscite con gli amici, concedetevi un po’ di divertimento! Amore: in coppia, sulla relazione soffia un vento di novità, i pianeti annunciano un futuro. E’ una giornata d’azione, con la dolce metà prenderete nuove decisioni. Soli: cercate di andare oltre le apparenze e prendete il ​​tempo per approfondire la conoscenza con le persone: non vi annoierete.

Oroscopo 18 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna in Leone, cercate di essere più flessibili e di prendere le cose con maggiore leggerezza, seguite la corrente, fate qualcosa di diverso. Anche perché potrebbe accadere qualcosa di improvviso, in positivo, che non avete previsto: potrebbe trattarsi di un’offerta, un incontro o un’opportunità che apprezzerete molto! Amore: in coppia, l’intesa sarà ottima a patto che impegnerete le energie in conversazioni armoniose. Evitate di cedere alle discussioni se il partner mostra impazienza. Soli: non avete intenzione di lanciarvi alla cieca in una relazione dunque prenderete le distanze dai social network. Preferirete passeggiare o prendere un aperitivo, anche da soli/e.

Oroscopo 18 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Gli amici possono essere una miniera di informazioni e idee brillanti per cui è bene chiamarli, dare il via a conversazioni poiché potrebbe emergere qualcosa di positivo. Tenete presente che qualsiasi consiglio sarà prezioso. Qualcosa che scoprirete, inoltre, potrebbe cambiare la vostra prospettiva e far nascere il forte desiderio di andare oltre. Amore: in coppia, molto vicini al partner, cercate di soddisfare anche i più piccoli desideri. Se ci sono state delle tensioni riuscirete a chiarire. Soli: evitate di concentrarvi esclusivamente sulla vita amorosa. Cercare l’amore è una cosa, pensarci tutto il tempo è un’altra. Comportatevi come se non vi aspettaste nulla, rimarrete piacevolmente sorpresi.

Oroscopo 18 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Quando si tratta di vendere le vostre idee e contattare le persone giuste per concretizzare, Mercurio in Leone vi mette in posizione di vantaggio. Potreste entrare in società con un amico per dare il via a un progetto e in questo caso due teste sono meglio di una. E man man che andrete avanti vi motiverete a vicenda. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di stare da soli con il partner così da condividere qualche momento complice, tenero e sensuale. Sfruttate al meglio la serata. Soli: state cercando una relazione più profonda e più sincera. Sbarazzatevi dunque, il prima possibile, delle relazioni totalmente superficiali.

Oroscopo 18 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

I passaggi astrali odierni rappresentano un invito a seguire l’istinto. A volte prendere l’iniziativa impulsivamente può essere positivo. Se qualcuno vi offre un’opportunità che favorisce un progetto, dovete coglierla sul momento! Siete pronti per ottenere un grande successo e questa offerta potrebbe essere la svolta. Amore: in coppia, se nella relazione sono presenti delle tensioni oggi penserete che siete voi ad avere ragione, il che tenderà ad accentuare il conflitto. Soli: potreste avere una cotta per una persona. Il problema è che forse non ricambia. Il rischio disillusione è alto, vi sentite scoraggiati. L’incontro con l’anima gemella non è per oggi. Pazientate.

Oroscopo 18 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Leone sosta alle spalle del vostro segno e avrete voglia di rimanere dietro le quinte, stare per conto vostro. Ma amici e familiari probabilmente non vi lasceranno in pace e a quel punto sarete costretti a mettere dei limiti. Non dovrete sentirvi in colpa ma cercare di far capire in modo gentile che avete bisogno di tranquillità. Amore: in coppia, potreste avere difficoltà a individuare le aspettative del partner. Ma oggi ve le dirà chiaramente: un po’ di romanticismo, più tenerezza e di evadere dalle abitudini quotidiane. Soli: le occasioni di incontro non mancheranno e potreste conoscere una persona che farà di tutto per conquistarvi. Ma voi siete pronti a dare il via a una storia?

Oroscopo 18 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Leone vi rende ottimisti, siete entusiasti riguardo ai vostri obbiettivi probabilmente siete sicuri che li raggiungerete. Questo atteggiamento positivo incide anche sulle relazioni personali: è una buona giornata per le amicizie e l’aiuto reciproco. Su un altro piano: una richiesta di finanziamento potrebbe avere successo. Amore: in coppia, moltiplicate i gesti di tenerezza e dolcezza, la relazione vi regala gioia. Il partner è felice, l’amore è al top. Soli: avvertite ancora di più il bisogno di essere amati, di avere accanto una persona e ciò vi motiverà a partire alla conquista dell’anima gemella.

Oroscopo 18 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna in Leone evitate di puntare al perfezionismo e di essere eccessivamente esigenti con voi stessi. Anche se, lavoro o vita personale, volete dare il meglio, offrire un’immagine perfetta, cercate di mantenere la solita riservatezza. Non passerete comunque inosservati, progetti e idee saranno ben accolti. Amore: in coppia, oggi non accettate alcun compromesso proposto dalla dolce metà e che avrà difficoltà a capirvi. Partite in quarta alla minima contrarietà. Rilassatevi! Soli: occhio a mettere su un piedistallo una persona che non conoscete bene. Rischiate una delusione.

Oroscopo 18 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ la giornata ideale per sviluppare una strategia che vi permetta di raggiungere velocemente il vostri obbiettivi. Ma prima di poter andare avanti forse dovrete risolvere un problema riguardante la casa o la famiglia: cercate di affrontarlo immediatamente poiché prima troverete la soluzione e prima sarete sulla strada del successo lavorativo. Amore: in coppia, atmosfera romantica, il partner farà di tutto per dimostrare l’amore e l’impegno nella relazione. E voi, ovviamente, ricambierete. Soli: i pianeti vogliono la vostra felicità: arriva l’amore. Un incontro romantico e inaspettato semina gioia nel vostro cuore.

Oroscopo 18 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Leone non avrete problemi a imporre il vostro punto di vista, tuttavia non esagerate e in qualsiasi circostanza, mantenete un atteggiamento diplomatico. Al contempo le novità entrano dalla porta principale a patto che prenderete l’iniziativa, parlerete dei vostri progetti, delle idee, delle vostre opinioni! Amore: in coppia, la relazione oggi è al centro delle vostre priorità. Non parlerete di progetti e ambizioni, ma sussurrerete parole di tenerezza e dolcezza. Soli: molto motivati a trovare l’amore che cambierà per sempre la vostra vita. Accettare un appuntamento potrebbe davvero far concretizzare questo sogno.

Oroscopo 18 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Mercurio in Leone indica che tra oggi e domani potreste ricevere una proposta di lavoro o di affari allettante. A meno che non siate voi a chiedere qualcosa o essere sul punto di negoziare un contratto. In questo caso, a patto che siate flessibili, con gli altri troverete un terreno d’intesa con estrema facilità. Amore: in coppia, se avete chiesto al partner più gesti d’affetto, più attenzioni oggi vi dimostrerà il suo attaccamento. Mostrate la vostra gioia. Soli: giornata favorevole ai nuovi incontri d’amore. Non è escluso che un/a ex torni a bussare alla vostra porta: dovrete scegliere se troncare il rapporto o mantenere i contatti.

Oroscopo 18 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Cercate di mantenere un equilibrio: troppa carne al fuoco oggi potrebbe esaurire le energie per cui è importante dare la priorità a obiettivi specifici. Nel corso della giornata, fortunatamente avrete la possibilità di mettere ordine anche se sarebbe saggio sviluppare un piano più organizzato per concretizzare le vostre ambizioni. Amore: in coppia, l’amore reciproco vi rende più forti, più orgoglioso di voi stessi e accentua la vostra autostima e quella del partner. Belle energie. Soli: è possibile che nasca una passione totale, magnifica. Fatevi belli, uscite con gli amici e Cupido farà il resto!