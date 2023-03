L’oroscopo del 18 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 18 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 18 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto Mercurio-Plutone vi fa sentire sicuri delle vostre idee, delle percezioni. Potrebbero arrivare delle informazioni che saranno d’aiuto ad andare avanti in un progetto! Al contempo la dissonanza Luna in Acquario con Urano potrebbe spingervi a uscire da qualsiasi situazione che è diventata limitante e soffocante. Amore: in coppia, circolano belle energie! Volete trasformare un progetto in realtà? È ora di provarci! Il partner sostiene tutte le vostre idee. Soli: avete la possibilità di entrare in contatto con una persona che vi attrae. Il vostro ottimismo e la gioia di vivere vi permetteranno di conquistare il suo cuore.

Oroscopo 18 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Se con una persona ci sono dei problemi, la cosa migliore è non pensarci troppo. Rimuginare farà male solo a voi! Potreste anche decidere di contattarla e fare una chiacchierata. Con un po’ di pazienza, riuscirete a risolvere la questione. Non è escluso che avrete una conversazione con una persona influente utile a concretizzare un progetto. Amore: in coppia, riuscirete a capire la dolce metà senza che abbia bisogno di parlare. C’è una bellissima armonia. Soli: capirete al volo che una persona ha una cotta per voi. A questo punto non dovete far altro che prendere una decisione.

Oroscopo 18 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Acquario, vi rende ottimisti, pronti a stringere nuove amicizie. Al contempo il buon aspetto Mercurio-Plutone se state lavorando su un piano o studiando una strategia, la concentrazione al top può portare splendidi risultati. In ogni caso cercate di mollare inutili preoccupazioni o attaccamento al passato che vi bloccano. Amore: in coppia, nel vostro cuore c’è una musica molto sensuale. Avrete voglia di ascoltarla, condividerla con il partner così da rilassarvi insieme. Belle idee per organizzare una serata romantica. Soli: molto attratti da una persona rallenterete quando saprete che non è libera. La sua sincerità vi farà piacere ma, almeno in apparenza, non cederete alle sue avances. Chissà, è tutto da vedere…

Oroscopo 18 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il buon aspetto Mercurio-Plutone oggi potrebbe far emergere il leader che è in voi! Solitamente preferite lavorare dietro le quinte ma con questo transito potreste ritrovarvi a prendere il timone di una questione. Probabilmente la conoscete bene, avete abbastanza esperienza per fare imboccare alla situazione una direzione positiva. Amore: in coppia, circolano tensioni e un nulla è sufficiente a riaccendere il rancore. Visto che siete impulsivi occhio a dire cose di cui vi pentireste. Soli: vi siete innamorati, una persona vi ha promesso mari e monti ma oggi potreste avere la sensazione che stia giocando con i vostri sentimenti.

Oroscopo 18 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Luna-Urano se ritenete che una persona sia un po’ troppo ficcanaso per i vostri gusti, troverete delle scuse per evitarla. Il tempo libero è prezioso e l’ultima cosa che volete fare è condividerlo con qualcuno che vi irrita. Ma avete la possibilità di entrare in contatto con altri amici la cui compagnia è una boccata d’aria fresca. Amore: in coppia, la comprensione e la tolleranza reciproche sono fondamentali per la vita a due. Lasciate alle spalle le difficoltà e le incertezze. La vostra perseveranza ripaga. Soli: disponibili, non esitate ad aumentare la vostra presenza su una app di incontri e social network. Siete determinati a fare l’incontro che potrebbe cambiare la vostra vita.

Oroscopo 18 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il buon aspetto Mercurio-Plutone potreste scoprire qualcosa di cui non eravate a conoscenza e che vi permetterà di migliorare una relazione personale o di lavoro. Al contempo, potreste desiderare di lasciare una situazione alle spalle così da migliorare la vostra vita: il transito è eccellente per eliminare ciò che non va. Amore: in coppia, la Luna in Acquario vi spinge a essere più spontanei e a mostrare apertamente i sentimenti. Giornata di dichiarazioni d’amore! Soli: in programma c’è uno splendido incontro con una persona con i piedi per terra. Sarà amore per sempre!

Oroscopo 18 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se avete intenzione di introdurre dei cambiamenti in casa, con il buon aspetto Mercurio-Plutone farete tabula rasa. E’ un ottimo momento per eliminare oggetti non necessari, sgombrare, riordinare per guadagnare nuovo spazio: sarete infatti molto accurati. Al contempo, potreste anche decidere di fare un acquisto impulsivo. Amore: in coppia, nella relazione c’è un’atmosfera gentile e conciliante. Quella ideale se ultimamente avete litigato… Soli: un incontro sarà decisivo. Scatterà immediatamente l’attrazione e ovviamente continuerete la conversazione lontano dai curiosi.

Oroscopo 18 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

L’armonia tra Mercurio e Plutone vi dota di una dose extra di intuito che vi mette in grado di risolvere i problemi e sviluppare idee brillanti. E’ inoltre il momento ideale per parlare con un amico dei progetti che avete a cuore e come avete intenzione di procedere per concretizzarli. Vi darà un ottimo consiglio che potreste seguire. Amore: in coppia, gli astri vi spingono a prendere delle decisioni. Nella relazione è tempo di cambiare alcune cose. Prenderete il toro per le corna! Soli: in caso d’incontro cercate di approfondire la conoscenza. La prima impressione non è detto sia quella giusta. Prudenza.

Oroscopo 18 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il buon aspetto Luna-Giove rappresenta un invito a esprimere la vostra creatività. Potreste, ad esempio, riprendere un hobby che un tempo vi appassionava e provare ancora lo stesso piacere! Questo transito indica inoltre che un’uscita divertente potrebbe portare a un’esperienza nuova e interessante. Amore: in coppia, splendida intesa, gli slanci d’amore di tenerezza si moltiplicano. Il legame è forte, sentite di aver trovato l’anima gemella. Soli: giornata favorevole agli incontri. Tuttavia, occhio a idealizzare alcune persone. Dovete solo fare un po’ di attenzione.

Oroscopo 18 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui sarete un po’ nervosi e in posizione di difesa: avrete la sensazione che tutti, sebbene mossi da buone intenzioni, si impiccino troppo nel vostro lavoro. Avete ragione a mantenere alcune cose private nei confronti di chi sembra voler ficcare il naso. La nota positiva: una conversazione potrebbe essere molto gratificante. Amore: in coppia, gli astri vi vogliono felici, di buon umore e ottimisti! Lasciatevi andare all’amore. Godetevi questa giornata insieme, senza farvi troppe domande. Soli: se volete concludere una storia d’amore, eliminate il nervosismo. Date priorità al dialogo, l’intelligenza seduce!

Oroscopo 18 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto Mercurio-Plutone, i prossimi giorni offrono la possibilità di concludere positivamente una questione che da tempo rappresenta un problema. Con questo transito siete inoltre molto realistici, sapete bene ciò che dovete cambiare, lasciare alle spalle o modificare così da poter progredire nella direzione da voi desiderata. Amore: in coppia, riguardo a un progetto, il partner vi seguirà, vi incoraggerà con amore, sa che avete le capacità per portarlo a termine con successo. Soli: grazie al fascino farete una strage di cuori! A corteggiarvi saranno parecchie persone: dovrete solo scegliere.

Oroscopo 18 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il transito di Mercurio-Plutone per il vostro segno rappresenta un’opportunità per ottenere una maggiore comprensione di voi stessi, degli altri e della vostra situazione. Potreste ottenere inoltre una informazione importante d’aiuto a prendere una decisione, in generale a fare chiarezza su una questione. Amore: in coppia, la relazione per voi non ha più segreti. Conoscete perfettamente i desideri, le intenzioni e le aspettative del partner. Tra di voi, è folle amore! Soli: Venere fa riprendere slancio alla vostra vita amorosa! Potrebbe esserci uno splendido incontro o, se avete in ballo un flirt si trasformerà in una storia importante.