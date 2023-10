L’oroscopo del 18 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 18 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 18 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile) Se siete sovraccarichi di lavoro e vi sentite sotto pressione, ricordate il vecchio detto che recita “l’unione fa la forza”. Delegate dunque qualche collega disponibile – al momento giusto ricambierete – e in pochissimo tempo riprenderete il controllo ma non solo, entrare nella mentalità del lavoro di squadra vi spingerà a chiedere una mano più spesso, cosa che per il vostro segno è un fatto raro. Amore: in coppia, circolano tensioni, non sarete disposti a fare delle concessioni. Per oggi evitate conversazioni delicate o per lo meno esprimetevi con dolcezza e gentilezza. Soli: con la dissonanza Luna-Venere non è giornata favorevole all’incontro con il grande amore. Ma è solo rimandato. Oroscopo 18 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio) E’ il momento di far imboccare alle situazioni personali o di lavoro la direzione giusta, ovviamente quella che desiderate. Se perderete altro tempo a girare in tondo chiedendovi quali passi farete successivamente, in seguito ve ne pentirete. Il momento di agire è adesso! Sapete cosa volete, avete le energie e la determinazione che vi occorrono, dunque fate tutto il necessario per ottenerlo. Amore: in coppia, il vostro slancio verso il futuro pieno di buona volontà potrebbe però nuocervi se trascurerete alcuni dettagli. Rimanete attenti ai desideri e alle aspettative del partner. In caso contrario non è detto che vi seguirà… Soli: la giornata è propizia a una messa a punto. Prendete cura di voi, dell’immagine e siate aperti agli incontri. Alcuni saranno simpatici e originali. Oroscopo 18 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno) Potreste essere preoccupati per un problema e sta diventando un chiodo fisso, tuttavia questa estrema concentrazione vi permetterà di sintonizzarvi più facilmente sull’istinto. Potrebbe essere davvero utile in questa situazione in cui avete poca chiarezza mentale e vi stressa. Seguitelo dunque e scoprirete che qualunque cosa vi abbia tormentato, presto si risolverà spontaneamente. Amore: in coppia, con il partner, oggi non siete sulla stessa lunghezza d’onda, la comunicazione non è al top. Soli: lasciate il passato alle spalle, non lasciate che il ricordo di brutte esperienze o relazioni deludenti, avvelenino la giornata. Ogni storia d’amore è unica e la prossima potrebbe essere quella giusta. Per scoprirlo, ovviamente dovete provarci!

Oroscopo 18 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Concedetevi di ignorare il mondo esterno, rilassarvi e dedicarvi al dolce far niente, almeno per un po’. Spegnete il telefono e non navigate sui social, Se vi sentite sotto stress, leggete un buon libro oppure fate una passeggiata in un posto bello che vi restituisca un senso di pace e benessere. Prendere le distanze dal caos vi ricaricherà di belle energie e sarete più produttivi. Amore: in coppia, siete primi nella classifica delle unioni più solide dello zodiaco. Guardate al futuro tenendovi per mano. Soli: oggi siete irresistibili, grazie alla dolcezza e all’atteggiamento spontaneo. Se ne avete voglia, non vi rimane che dare il via alla conquista. Farete centro! Oroscopo 18 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto) Potreste avere intenzione di promuovere un’idea o un progetto ma non è detto che gli altri vi ascoltino. Gli aspetti astrali odierni indicano che le persone potrebbero essere indifferenti a ciò che direte o peggio, alzeranno un muro. Aspettate qualche giorno e ci sarà un cambiamento, saranno pronte ad ascoltare soprattutto se ciò che proporrete rappresenterà un vantaggio anche per loro. Amore: in coppia, il partner asseconderà il vostro desiderio di essere rassicurati. Passerete insieme bei momenti. Marte accentua la passione. Soli: occhio a tenta di incantarvi a suon di belle parole. Cercate di distinguere tra complimento e adulazione. C’è una differenza abissale!

Oroscopo 18 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se state cercando di ignorare l’atteggiamento privo di rispetto che una persona ha nei vostri confronti, preferite sorvolare per non creare problemi tenete presente che nel giro di qualche giorno, cambierete idea. Vi renderete conto che è qualcosa su cui non potete chiudere un occhio e che dovete prendere seriamente l’iniziativa per stroncare la situazione, prima che peggiori. Amore: in coppia, il partner si impegnerà a tutto campo affinché nella relazione non circoli la noia e voi apprezzerete la sua motivazione. E’ una giornata ricca di belle emozioni. Soli: la solitudine oggi vi pesa parecchio. Flirt e avventure senza futuro non vi soddisfano più. Ma, tranquilli, l’amore presto arriverà!

Oroscopo 18 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Ascoltate, se arrivano, i commenti e i consigli di una persona di cui vi fidate. Saranno d’aiuto a vedere il quadro generale di una vostra situazione e a capire che siete sul punto di raggiungere un obbiettivo. Anche se ancora non ci credete, siete molto vicini alla realizzazione. E quando finalmente taglierete il traguardo saprete esattamente dove andare, cosa fare e con chi festeggiare! Amore: in coppia, siete pronti a compiere gli sforzi necessari affinché vi unisca una migliore armonia. Tuttavia, non mettete da parte i vostri desideri e bisogni. E’ importante. Soli: per conquistare non volete seguire uno schema. E avete ragione: la vostra personalità unica è la migliore alleata.

Oroscopo 18 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna in Sagittario è il momento di fare passi avanti, concreti progressi verso un obbiettivo di lavoro o personale che avete a cuore. Per portare a termine la vostra “missione” aggiungiamo che è necessaria un’assoluta concentrazione, eliminare dunque qualsiasi distrazione e rimboccare le maniche ma grazie ai passaggi odierni siete dotati di un’eccezionale forza di volontà. Amore: in coppia, nella relazione più che la passione circola tenerezza. È il momento di favi coccolare dal partner. Approfittate di questa dolce giornata per riscoprire la sensualità. Soli: fascino irresistibile e oggi sono favoriti i nuovi incontri. In ogni caso cautela non premete l’acceleratore. Cercate di approfondire la conoscenza di una persona.

Oroscopo 18 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il boss o i superiori o i clienti si rendono effettivamente conto della portata delle vostre capacità e competenze? Non fate affidamento sulla fortuna e assicuratevi di ottenere il riconoscimento che ampiamente meritate. Sarà di grande aiuto non muovervi per conto vostro ma unire le forze con un’altra persona, sostenervi ovvero che ciascuno faccia pubblicità e promuova le abilità dell’altro! Amore: in coppia, un nulla, una parola secondo voi fuori posto, potrebbe farvi inalberare. Cercate di non esagerare! Non potete pensare di imporre le vostre idee. Soli: un po’ nervosi, non avete intenzione di lanciarvi in una relazione o in un flirt. Oggi avete voglia di stare per conto vostro.

Oroscopo 18 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Anche se per voi potrebbe non essere facile, con la dissonanza Luna-Venere è importante parlare chiaramente dei limiti che intendete stabilire nella vita personale o sul posto di lavoro. Alzare dei muri, mostrare freddezza e distacco, tenetelo presente, non è la stessa cosa! Quando gli altri capiranno le vostre esigenze, che probabilmente sono le loro, in vostra presenza saranno più rilassati. Amore: in coppia, favorire il compromesso è l’atteggiamento migliore per vivere una relazione appagante per entrambi! Soli: Venere in Vergine favorisce i nuovi incontri, fa arrivare l’amore ma voi dovete metterci del vostro: uscire e superare eventuali limiti e/o le paure.

Oroscopo 18 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se state pensando di stringere un accordo o firmare un contratto, la cosa migliore sarebbe quella di chiedere il parere di un’altra persona. Con l’odierna dissonanza Luna-Venere, non dovete fidarvi dell’istinto. Potete rimandare la decisione verso il fine settimana? Sarete totalmente lucidi, pronti ad affrontare qualsiasi situazione e combattere per ottenere ciò che desiderate. La vittoria sarà vostra. Amore: in coppia, con il partner c’è armonia, intesa e tenerezza. Le conversazioni saranno all’insegna della dolcezza, della sincerità e dell’amore profondo. Soli: che si tratti di un’amicizia affettuosa o di un amore appassionato, accogliete con curiosità e gioia ogni legame che oggi nascerà.

Oroscopo 18 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Avete dei dubbi, delle preoccupazioni su un piano d’azione? Esaminate tutto con attenzione e svaniranno. Con la dissonanza Luna-Venere a bloccarvi potrebbe essere il timore di uscire dalla vostra zona di comfort. Ma finché non vi darete una mossa sarà difficile che possiate dare il via a un cambiamento. Amore: in coppia, la dissonanza Luna-Venere potrebbe scatenare dei piccoli problemi nella relazione ma voi saprete come aggirare abilmente le tensioni. Soli: l’umore non è al top, non avete voglia di incontri e tanto meno di delusioni. Il programma? Una serata tranquilla a casa (con l’invito a non rimuginare sul passato).