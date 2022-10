L’oroscopo del 18 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 18 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 18 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il buon aspetto Venere-Marte cercate di capire chi o cosa desiderate di più e attuate un piano per trasformare queste fantasie in realtà (rimanendo con i piedi per terra). Al contempo, affascinanti, attenti e comprensivi come siete, se dovete gestire una trattativa o avere una conversazione importante, avete la possibilità concreta di di ottenere ciò che volete. Amore: in coppia, il vostro entusiasmo, la passione nei confronti del partner vi rende irresistibili! E’ una splendida giornata d’amore. Soli: è uno dei giorni migliori dell’anno per un incontro d’amore o per uscire con una persona che vi attrae. Siete magnetici e romantici!

Oroscopo 18 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un martedì in cui puntare all’armonia, trascorrere ogni giornata in un modo che vi faccia sentire contenti e soddisfatti, anziché stressati perché vi sentite sotto pressione. Al contempo potreste anche chiedervi se ricevete una retribuzione adeguata al vostro valore professionale. Sarete spinti a muovervi così da apportare dei cambiamenti positivi. Amore: in coppia, l’amore e la reciproca attrazione sono più forti del solito! Approfittate dei piaceri che vi offre il cielo astrale. Soli: fate colpo grazie alla vostra sicurezza, il senso dell’umorismo e l’ottimismo. Potere di seduzione al top, ne farete buon uso.

Oroscopo 18 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Più sarete attivi, ad esempio praticando un po’ di esercizio fisico, più oggi vi sentirete bene. Se dovete portare a termine dei compiti difficili con il buon aspetto tra Sole, Venere e Marte avrete il coraggio e la sicurezza per superare le sfide e dirigervi verso il successo. L’importante è che evitiate di entrare in conflitto con chi vi circonda. Amore: in coppia, siete dell’umore giusto per vivere una giornata all’insegna del romanticismo, eros e amore, conditi da risate complici. Soli: non sprecate le vibrazioni planetarie odierne. La giornata è favorevole agli incontri e a nuove storie d’amore!

Oroscopo 18 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

“Te l’avevo detto!” potrebbe essere la frase che ripeterete nel corso della giornata. Evitate di dirlo a chi vi circonda, anche se avete visto con lungimiranza le conseguenze di un’azione e avete dato un saggio consiglio. Conseguenze che per gli altri non saranno piacevoli. Usate invece l’intuito così da trovare una soluzione prima che la situazione sfugga loro di mano! Amore: è una giornata diversa, in positivo, sia sul fronte dei progetti che della complicità. Non accadeva da tempo…Soli: i pianeti vi rendono più coraggiosi e determinati. Ciò garantisce che se volete conquistare una persona prendere l’iniziativa ora vi sarà più facile!

Oroscopo 18 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

I passaggi odierni vi dotano di grande fascino: sfruttatelo per concludere affari, lanciare idee e chiedere ciò che desiderate. Tuttavia, la giornata non dovrebbe essere tutta incentrata sugli affari e sul lavoro: i buoni aspetti indicano che dovete coltivare le amicizie e pensare anche a un po’ di divertimento. Sarete le star di qualsiasi incontro! Amore: in coppia, è una giornata ricca di imprevisti positivi, sarà diversa dalle solite. Il partner forse vi ha preparato una sorpresa e ne sarete felici. Soli: mettete fine alla solitudine che dura da troppo tempo e partite con coraggio alla conquista dell’amore!

Oroscopo 18 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il forte impegno sul posto di lavoro darà i suoi frutti ma cercate di non esagerare. Avete già parecchie responsabilità e la fatica mentale è notevole, dunque non fatevi carico di altro e dite con fermezza un “no” a chi tenterà di accollarvi ulteriore lavoro. Non potete gestire tutto e dovete mettervi al riparo dallo stress. Amore: in coppia, se con il partner di recente ci sono state delle tensioni sarete in grado di appianarle. Il che vi permetterà di risvegliare l’eros! Soli: uscite, accettate gli inviti: in programma c’è un incontro piccantino con una persona speciale!

Oroscopo 18 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I buoni aspetti della giornata vi spingono a dare la priorità al lavoro, agli affari e non dovete sentirvi in colpa se dedicherete loro una particolare attenzione. Fate bene, le belle vibrazioni tra Sole, Venere e Marte non dureranno all’infinito e attualmente sono d’aiuto a fare concreti passi avanti nel raggiungimento dei vostri obbiettivi! Amore: in coppia, passione al top! Ri-scoprirete l’ardore e la sensualità dei primi giorni… Con il partner aprirete la porta alla felicità. Soli: pronti a vivere un’avventura romantica e passionale travolgente con una persona diversa da quelle che solitamente scegliete?

Oroscopo 18 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un ottimo martedì per dare il via a una trasformazione ed essere più comprensivi e meno rigidi nei vostri confronti. Cercate di volervi più bene, coccolatevi e capire dove devono essere apportati dei cambiamenti. Sia chiaro senza rimproverarvi per aver stretto relazioni o scelto delle situazioni che si sono rivelate negative. Amore: in coppia, approfittate di questa giornata per dare nuovo slancio alla relazione. Uscite mano nella mano come una giovane coppia e scambiatevi baci appassionati! Soli: i passaggi odierni favoriscono gli incontri all’insegna della passione. Stasera non tornerete a casa da soli!

Oroscopo 18 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Accettare di partecipare a un evento, potrebbe offrirvi la possibilità di stringere nuovi contatti e al contempo far arrivare delle opportunità di lavoro. Che ciò avvenga online o nella vita reale, sarà utile inoltre a scambiare consigli. In ogni caso, sul posto di lavoro se dovete affrontare argomenti spinosi fate leva sul vostro lato diplomatico. Amore: in coppia, circola grande passione, avete voglia di vivere una serata all’insegna dell’eros. Il partner vi seguirà… Soli: fascino magnetico, la possibilità di prendere l’iniziativa ed esprimere i vostri desideri sensuali più profondi. Decidete cosa e chi volete e conquistate!

Oroscopo 18 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Pronti a entrare in azione, dinamici e otterrete il successo in tutto ciò che farete! Sfruttate i passaggi odierni per sbrigare impegni, liquidare le responsabilità poiché avete splendide energie e la motivazione è al top! Conversazioni e trattative andranno a buon fine e troverete un accordo positivo per voi e il vostro interlocutore. Amore: in coppia, ritagliate del tempo per vivere momenti intensi con il partner, esprimete l’amore, la passione, il desiderio! Soli: siete dotati di un perfetto equilibrio tra sicurezza, eleganza e magnetismo: potete attrarre e conquistare chiunque desiderate!

Oroscopo 18 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I pianeti inviano belle vibrazioni per cui è possibile che concluderete un accordo o firmerete un contratto – con vostra soddisfazione – e finalmente potrete rilassarvi mentalmente. Le vostre idee, le opinioni saranno ben accolte, apprezzate e nessuno vi metterà i bastoni tra le ruote. Il che rafforzerà la sicurezza in voi stessi! Amore: in coppia, organizzerete una serata all’insegna del romanticismo e della sensualità. Insieme al partner vivrete dei momenti magici! Soli: lanciate un invito alla persona che vi attrae, proponete una passeggiata o un caffè. Potrebbe iniziare una meravigliosa storia d’amore.

Oroscopo 17 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il vostro lato generoso ed empatico oggi è accentuato e sarete pronti ad aiutare le persone a risolvere qualche problema. Ne sarete orgogliosi. In ogni caso, cercate di capire se date una mano a chi vi circonda solo per eludere le vostre responsabilità. Fate dunque quanto dovete poiché in caso contrario in seguito rischiate di pagarne il prezzo. Organizzatevi! Amore: in coppia, ciao ciao preoccupazioni oggi con il partner sarà una festa d’amore e di passione! Soli: avete belle energie, vi divertite in buona compagnia ma occhi aperti: un/a partner ideale è dietro l’angolo e per un cuore romantico come il vostro è un’ottima notizia!