Oroscopo 18 settembre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 18 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 18 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 18 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Più emotivi e sensibili del solito e ciò potrebbe scatenare problemi di comunicazione esagerati. Se doveste avere una discussione con una persona a cui volete bene, cercate di affrontare la situazione nel modo più diplomatico possibile. Fate del vostro meglio per essere comprensivi, capire la posizione dell’altro/a. Amore: in coppia, proponete un’uscita, date la priorità ai momenti non programmati. L’eros deve essere reinventato. E’ così che riaccenderete la fiamma della passione! Soli: potreste essere attratti da due persone e non sapere cosa fare. Una pausa vi permetterà di evitare un errore…

Oroscopo 18 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una domenica in cui sarete pronti a dare buoni consigli e lo farete con chi vi circonda. Il punto è che qualcuno non ne avrà bisogno e ve lo farà notare. Il che vi farà arrabbiare. Fate dunque una selezione, offrite un consiglio solo a chi sapete che ne farà buon uso. D’altra parte dovete ammettere che non apprezzate che vi diano dei consigli! Amore: in coppia, avvertite il bisogno di ricevere più attenzioni dal partner. Lo direte ma in modo poco gentile e rischiate di ottenere il contrario. Soli: se avete dato il via a un flirt penserete che l’altro/a non vi capisca… Ne siete sicuri?

Oroscopo 18 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Sfruttate questa domenica per offrirvi piccoli piaceri così da gratificarvi e rilassarvi, dimenticare il lavoro, la casa o altre faccende domestiche e divertirvi Ancora meglio se coinvolgerete amici cari o familiari. In ogni caso, fate attenzione a mettere mano al portafoglio, spendere eccessivamente se non potete permettervelo e ne siete consapevoli. Amore: in coppia, parlando in modo poco chiaro rischiate di scatenare alcuni malintesi o incomprensioni! Soli: per oggi evitate di inviare dei messaggi. Potrebbero essere male interpretati e portare a nulla. Pesate il più possibile le parole.

Oroscopo 18 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Fino a martedì la Luna sosterà nel vostro segno e sarà in dissonanza con altri pianeti: potreste avere sbalzi d’umore, chiudervi a riccio soprattutto se le responsabilità di lavoro hanno sottratto del tempo alla cura di voi stessi. Prima che inizi un’altra settimana lavorativa date la priorità alle vostra esigenze così da eliminare lo stress. Amore: in coppia, alcune domande riguardanti il lavoro prenderanno il sopravvento e non avrete voglia in sorridere e interagire con il partner. Soli: anche se la solitudine vi pesa, ne avete abbastanza dell’insistenza dei tuoi amici, che vogliono regolarmente farvi conoscere altre persone. Oroscopo 18 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Cancro sosta alle spalle del vostro segno: il desiderio odierno è quello di godere di pace e tranquillità, anche rimanendo un po’ per conto vostro. Sfruttate questo transito per far lavorare la creatività, l’immaginazione e trovare nuove idee. Non è tuttavia il momento di parlarne: troverebbero tutti i difetti possibili. Rimandate al prossimo fine settimana. Amore: in coppia, cercate di godere dei bei momenti, apritevi alle cose belle della vita. L’eros è al top! Soli: avete le carte in regola per conquistare e trascorrere una serata romantica. E’ arrivato il vostro turno!

Oroscopo 18 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

L’aria profuma di cambiamenti riguardanti il lavoro: inizialmente potrebbero sembrare destabilizzanti ma nel prossimo futuro toccherete con mano che sono stati positivi. Ovvero comportare un aumento di stipendio o una promozione, un trasferimento, un nuovo lavoro o persino una nuova carriera. Accogliete tutto con gioia, seguite la corrente! Amore: in coppia, giornata romantica e ricca di passione! Vi lascerete travolgere dalle emozioni e al partner piacerà… Soli: in programma c’è un amore appassionato, perderete la testa e vivrete momenti straordinari!

Oroscopo 18 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Amici o familiari, oggi tutti come sempre conteranno su di voi ma, a sorpresa, avrete il coraggio di dire loro che avete bisogno di riposo e che devono sbrigarsela da soli. Per il vostro segno non è facile, temete di offenderli ma stavolta vi farete rispettare. Bene così, altrimenti le relazioni non sono equilibrate ma frustranti. Amore: in coppia, riuscirete a evitare conversazioni spinose. Capirete che è meglio non raccogliere le provocazioni del partner. Soli: la vostra naturale empatia vi spinge ad andare d’accordo con tutti, ma la minima mancanza scatenerà il gelo…

Oroscopo 18 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I vostri pensieri oggi possono essere fonte di ispirazione oppure trasformarsi in una voce che critica ogni mossa che fate. Il buon aspetto Sole-Plutone indica che vorreste mettere uno stop alla girandola di pensieri così da trovare pace mentale. Impegnare le energie – ne avete a bizzeffe – in progetto creativo sarà d’aiuto a rilassarvi mentalmente. Amore: in coppia, una frase mal interpretata o una situazione valutata in modo sbagliato, potrebbero creare delle frizioni. Parlate sinceramente e chiedete al partner di fare altrettanto. Soli: dopo un periodo complicato, avete difficoltà a recuperare sicurezza. Presto tornerete in pista!

Oroscopo 18 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Cancro potreste avere la sensazione che nessuno vi ascolti oppure che le persone contraddicono ciò che dite. Diciamo che siete iper emotivi e rischiate di prendere tutto di traverso. Questo transito è forte, aumenta la ricettività a tutto ciò che è motivo di turbamento ma, attenzione, accentua anche la vostra immaginazione… Amore: in coppia, con il partner avete punti di vista diversi, soprattutto riguardanti il denaro e l’atmosfera potrebbe diventare. pesante. Soli: prima di iniziare una nuova storia è necessario fare un bilancio. Avete bisogno di mettere ordine nei pensieri ed eventualmente liberarvi da un ricordo del passato.

Oroscopo 18 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Solitamente al vostro segno piace assumere il ruolo di leader responsabili ma oggi potrebbe pesarvi. Avrete la sensazione di trascurare le vostre esigenze per soddisfare quelle dei familiari oppure potreste pensare che nel lavoro approfittino della vostra disponibilità. Perché provare rancore? Iniziate a chiedere anche voi! Amore: in coppia, prenderete molto sul serio la vita amorosa, penserete a come arricchirla e renderla il più appagante possibile. Soli: la vita affettiva è effervescente! Il Sole rafforza il vostro carisma e Marte il sex-appeal. Catturate tutti gli sguardi!

Oroscopo 18 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Rifletterete parecchio su una situazione che vi preoccupa ma visto che avete le idee un po’ confuse, dovete evitare di prendere delle decisioni impulsive: potrebbero farvi cacciare in qualche guaio. Per oggi rilassatevi, ricaricate le batterie e ritagliate un po’ di tempo per mettere ordine nella corrispondenza, nei documenti o più semplicemente in casa. Amore: in coppia, più protettivi del solito con il partner, nella vostra vita la sua presenza è fondamentale! Grande complicità. Soli: negli affari di cuore avete via libera per flirtare dolcemente con una persona e nel giro di breve tempo incontrarvi di nuovo…

Oroscopo 18 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Cancro accentua la creatività ma al contempo è in dissonanza con Mercurio e Giove: potrebbe scatenare un po’ di insicurezza riguardo la qualità del vostro lavoro ed è un peccato. Dovreste invece mostrare il vostro lato geniale! Fortunatamente, in serata avrete il sostegno e l’incoraggiamento delle persone care. Amore: in coppia, parlerete di un progetto che avevate chiuso in cassetto. Guardare al futuro cementerà la relazione e il reciproco impegno. Soli: avete la possibilità di dare il via a una storia ma dovete uscire, altrimenti ve la farete scappare!