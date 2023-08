L’oroscopo del 19 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 19 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 19 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Avete più che mai il desiderio di progredire. Avrete modo di intervenire su ciò che deve essere aggiustato nel percorso verso il successo. La vostra energia, l’ottimismo oggi sono travolgenti: entrate in contatto con gli altri, cercate di stringere nuove amicizie. Nei prossimi giorni potrebbero infatti presentarsi nuove e improvvise opportunità: una in particolare potrebbe essere molto redditizia. Amore: in coppia, la giornata è un po’ pesante, non vi sentirete circondati da attenzioni come vorreste. Soli: può essere che vi facciate illusioni su una persona oppure che non vi facciate notare abbastanza. Rimane il fatto che non è giornata di conquiste.

Oroscopo 19 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste esservi impegnati al massimo per mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Oggi potrebbe esserci un tira e molla tra la famiglia e la carriera. Sarete inclini a trascorrere più tempo in casa, con le persone care e al contempo voler ampliare il percorso professionale. L’aspetto rappresenta una sfida: dovete trovare il tempo per entrambi i settori senza che l’uno prevalga sull’altro. Amore: in coppia, se volete trovare un ideale di vita a due, dovete dialogare, trovare un compromesso. Soli: è una giornata in cui potreste dare il via a una nuova storia d’amore oppure chiuderne una iniziata di recente.

Oroscopo 19 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Volendo potreste dare il via a ottime idee su cui vale la pena investire le energie. Potreste non vedere immediatamente i risultati ma quando li otterrete saranno splendidi! In ogni caso, per oggi, anche se la voglia è quella di eccellere, rallentate, non vi mettete sotto pressione. Inoltre, più lascerete alle spalle atteggiamenti non autentici e più sarete liberi di essere voi stessi, di imboccare percorsi più aderenti alla vostra personalità. Amore: in coppia, cercate di evitare la noia, l’instabilità: le peggiori nemiche di una relazione. Con il partner fate il punto, esprimete i desideri reciproci. Soli: una situazione che si sblocca oppure un nuovo incontro: in caso oggi sarete raggianti.

Oroscopo 19 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nel lavoro potrebbe presentarsi un’opportunità finanziaria. Ma soddisfa le vostre esigenze? Non è escluso che potreste decidere di aprire un’attività per conto vostro. Al contempo potrebbe esserci la possibilità di collaborare a un progetto da cui potreste trarre un ottimo profitto. Fate un elenco di pro e contro e poi decidete se vale o meno la pena di accettare. Amore: in coppia, di buonumore, empatici, gentili e comprensivi. Insieme al partner trascorrerete splendidi momenti. Soli: avete la sensazione che l’amore stia aspettando solo voi. E non sbagliate, con il fascino che avete farete conquiste!

Oroscopo 19 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Al vostro segno piace stare sotto i riflettori, soli al centro della scena. Nel lavoro oggi potreste essere notati, arriveranno complimenti, gratificazioni ma ciò avrà un prezzo. Potrebbe essere necessario condividere le luci della ribalta con un collega o riconoscerne il merito. E dividere il successo non vi piacerà, vorrete distinguervi in modo indipendente. Amore: in coppia, giornata ideale per vivere momenti di intimità lontani da tutto e farvi tenere, reciproche promesse. Soli: sprizzate gioia di vivere: sfruttatela per fare nuovi incontri e belle conquiste.

Oroscopo 19 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Nel lavoro, è arrivato il momento di mostrare grande sicurezza in voi stessi. Potreste aver avuto dei dubbi sulla vostra competenza, la posizione lavorativa o persino su come portare avanti le responsabilità. Ora la musica sta cambiando! Potreste scoprire che i vostri sforzi non sono passati inosservati e ricevere apprezzamento da colleghi e boss per la dedizione, l’abilità e la professionalità. Ve lo siete guadagnato! Amore: in coppia, l’atmosfera è all’insegna della passione e se volete passare una serata bollente, organizzate una serata romantica. Soli: il programma della giornata? Inviti e flirt, darete il via al gioco di seduzione con chiunque accenda il vostro interesse.

Oroscopo 19 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potreste essere spinti a esagerare: occhio dunque a promettere troppo o impegnare eccessivamente le energie. Al contempo, è un’ottima giornata per ampliare o approfondire le conoscenze professionali: colleghi, clienti… Una conversazione amichevole potrebbe portare a qualcosa di più, ad esempio collaborare con una persona a un progetto. Prima che le cose prendano il via potrebbe volerci un po’ ma nel frattempo la stima, l’apprezzamento reciproco terranno in piedi la relazione. Amore: in coppia, il partner potrebbe essere preoccupato. Nulla di drammatico ma voi saprete rassicurarlo/a. Soli: per oggi, meglio evitare incontri e appuntamenti romantici. Non è la giornata giusta. Terreno minato.

Oroscopo 19 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La famiglia sarà un sostegno, farà sviluppare la fiducia necessaria per raggiungere un obiettivo o dare il via a un cambiamento lavorativo. Vi sentirete circondati d’affetto e pronti a fare il primo passo. In ogni caso, non dovete impegnare le energie esclusivamente nella professione ma, seppure sia difficile, dedicare tempo e attenzioni alle persone care. Dovreste trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata. Amore: in coppia, la necessità è quella di mettere a punto alcune questioni. Il dialogo sarà chiarificatore. Soli: giornata ideale per appianare eventuali tensioni interiori. Se necessario, state un po’ per conto vostro.

Oroscopo 19 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Siete soddisfatti del vostro lavoro? Potreste avere il desiderio di sperimentare qualcosa di nuovo. Anziché rivoluzionare tutto, cercate di capire se è possibile raggiungere un compromesso. Se gli obiettivi o i progetti a lungo termine non sono bloccati o non progrediscono come da voi sperato forse è arrivato il momento di rivedere le vostre aspettative e capire meglio se avete tempo ed energia per realizzarli. Amore: in coppia, in caso di discussione, è inutile alzare la voce più dell’altro/a. Cercate invece di appianare le tensioni. Soli: potrebbe esserci un incontro interessante sul posto di lavoro o attraverso il lavoro. Moltiplicate contatti e spostamenti.

Oroscopo 19 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potrebbe esserci un viaggio del tutto inatteso oppure accendere il desiderio di ampliare un progetto o un’attività che stanno già andando molto bene. Una persona potrebbe convincervi che siete sulla strada giusta e che vi state muovendo al meglio. E nelle prossime settimane lo toccherete con mano: a parlare saranno i risultati! Raccoglierete i frutti delle vostre iniziative. Amore: in coppia, vi sarà facile convincere il partner per ottenere ciò che desiderate. Soli: è il momento giusto per osare, lanciarvi e dichiarare i vostri sentimenti. Non avrete delusioni.

Oroscopo 19 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Le tensioni si allenteranno e avrete la sensazione che le cose si stiano sistemando. Potrebbero arrivare importanti cambiamenti e persino sconvolgimenti, nel settore della casa e dalla famiglia. Nei prossimi mesi, finalmente tornerete a respirare. Per oggi, siete molto concentrati sulle relazioni professionali, su negoziazioni e accordi. E fate bene: siete a una svolta e qualsiasi risultato sarà vantaggioso. Amore: in coppia, grande tenerezza, oggi parlate poco ma esprimete l’amore attraverso dolci attenzioni. Soli: l’atmosfera della giornata non è ideale per gli affari di cuore. Rimandate eventuali appuntamenti, tenendo presente che il tempo è vostro alleato.

Oroscopo 19 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se avete dato tanto agli altri, al punto che avete poche energie – o poco tempo – da dedicare a voi stessi, è tempo di ristabilire un equilibrio. Cercate, ad esempio, di stabilire dei limiti sia a voi stessi che alle persone che circondano. Si tratta solo di trovare il giusto compromesso. Anche perché in molti e spesso, si approfittano della vostra disponibilità. Amore: in coppia, con il partner vivrete una giornata da sogno. Le parole saranno inutili, vi capirete con un solo sguardo! Soli: affascinanti, magnetici! La vostra aria misteriosa vi metterà in grado di conquistare più di un cuore.