L’oroscopo del 19 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 19 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 19 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

La congiunzione Luna-Giove nel vostro segno vi regala buonumore, ottimismo e vi rende dinamici. Siete pronti a correre dei rischi e andare oltre i soliti limiti. E’ probabile siate sul punto di prendere decisioni importanti ma per oggi concentratevi sulle piccole cose e sfruttate al massimo i momenti fortunati e gli incontri divertenti. Amore: in coppia, fatevi travolgere dall’amore, dalla passione senza porvi domande inutili. Prendete qualche iniziativa piccantina. Soli: uscite di casa e guardatevi intorno, potreste avere belle sorprese! C’è la possibilità di incontrare una persona affascinante e originale!

Oroscopo 19 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

La congiunzione Luna-Giove in Ariete accentua il vostro intuito: se, dunque, avete intenzione di prendere un’iniziativa qualsiasi o di contattare una persona oppure recarvi in un posto in particolare, andate avanti. Mercurio nel vostro segno sta rallentando prima di entrare in moto retrogrado, il 21 aprile, aspettatevi l’inaspettato. Amore: in coppia, In coppia non reagite più allo stesso modo ai conflitti o ai problemi esterni, insieme sapete come reagire con distacco e sicurezza. Soli: non siete più critici nei confronti delle coppie che frequentate. Avete capito che non si può giudicare dall’esterno. Vi sentite pronti a fare il grande passo. Un incontro inatteso cambierà la vostra vita.

Oroscopo 19 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se arriva l’invito a un evento, valutate la possibilità di partecipare poiché potrebbe arrivare un’opportunità che accenderà la vostra curiosità. Con Venere nel vostro segno siete molto convincenti e la capacità di “vendervi” è al massimo. Che vogliate ampliare il giro d’affari o stringere nuove relazioni farne buon uso vi farà ottenere ciò che desiderate. Amore: in coppia, progetti con il partner ma non solo nell’eros, quando entrerete in azione, dimostrerete grande immaginazione. Soli: in caso di incontro, evitate di fare progetti: la vita a volte li manda in frantumi. Avrete tutto il tempo per vedere come andrà a finire…

Oroscopo 19 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

In questo momento siete molto concentrati sui vostri obiettivi, il lavoro o la carriera e la congiunzione odierna Luna-Giove vi spinge a pensare in grande poiché individuerete delle possibilità che in precedenza non avete notato. Se una situazione vi entusiasma sarete pronti a eliminare il vecchio e accogliere il nuovo. Amore: in coppia, circola agitazione, il barometro dell’amore non è sul bello/stabile e potrebbero esserci dei disaccordi. Diciamo che oggi la relazione è motivo di insoddisfazione. Soli: non siete dell’umore giusto per rispondere agli sms o alle mail. Oggi decidete di stare per conto vostro. La ricerca dell’anima gemella è rimandata!

Oroscopo 19 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

La congiunzione Luna-Giove in Ariete accende il desiderio di progredire nel lavoro, potreste sentire che è il momento di entrare in azione e cercare nuove opportunità, nuove avventure! Non è escluso che abbiate voglia di imparare qualcosa di inedito oppure trovare nuove possibilità di viaggiare che vi permettano di migliorare. Amore: in coppia, avete belle energie, quelle giuste per dare nuovo slancio alla relazione, vivere nuove emozioni! Oggi è felicità con la F maiuscola. Soli: se avete un appuntamento evitate di porvi trilioni di domande e fate leva sull’ottimismo! Recatevi all’incontro con fiducia e buonumore!

Oroscopo 19 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Anche se potreste pensare di concretizzare un’idea a frenarvi potrebbero essere dei dubbi. Siete spinti a prendere l’iniziativa ma non avete nessuna garanzia che avrà successo. Ma con il Sole e Giove in Ariete dovete muovervi! Pensando troppo vi ritroverete bloccati. Provate con coraggio e vedete come andrà! Amore: in coppia, è possibile che il partner senza volerlo vi offenda. Se sapete che in questo momento è preoccupato per qualcosa, chiudete un occhio, date un bacio e chiudete la questione. Soli: una persona potrebbe rimandare un appuntamento o non rispondere a un sms. Sarete dispiaciuti, è ovvio, ma non dovete farne un dramma.

Oroscopo 19 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La congiunzione Luna-Giove in Ariete vi spinge a voler scovare contratti e collaborazioni che vi permetteranno di migliorare il vostro status. E’ un’energia incredibilmente indipendente dunque sarete inclini a cercare accordi che vi permettano di muovervi da soli. E’ un nuovo capitolo che dovete vivere con fiducia ed entusiasmo! Amore: in coppia, atmosfera magica che profuma d’amore e di passione. Più che mai, la relazione sarà fonte di intenso piacere. Soli: la persona che avete incontrato di recente vi dirà che state occupando sempre più spazio nella sua vita, vi pensa continuamente. Quanto è bello l’amore…

Oroscopo 19 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la congiunzione Luna-Giove in Ariete, avete belle energie, siete pronti a lavorare sodo e svolgerete gli impegni velocemente così da poter godere di un po’ di tempo solo per voi! E’ un’ottima giornata per concedervi qualche libertà e mettervi al primo posto, pensare al vostro benessere, fare qualcosa che vi faccia sentire al top! Amore: in coppia, alcuni cambiamenti improvvisi potrebbero destabilizzare il partner. Nulla di grave, sia chiaro, si tratta di piccoli aggiustamenti dunque, rassicurate la dolce metà. Soli: un po’ diffidenti nei confronti di una persona che vi corteggia, sarete molto cauti. Evitate di esagerare, potreste perderla.

Oroscopo 19 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Sentite che presto ci sarà un cambiamento positivo e che avrete la possibilità di ampliare alla grande i vostri orizzonti e non sbagliate! Per oggi tuttavia puntate esperienze più piccole ma ugualmente divertenti, come una corsa o un giro in bicicletta in un posto che vi piace, un pasto con un buon amico o un evento sociale divertente. Amore: in coppia, c’è una bella energia, complicità e buon umore sono nel programma per questa giornata ricca di forti emozioni e decisioni costruttive. Soli: siete pronti ad andare alla ricerca dell’anima gemella. Oggi niente e nessuno vi fermerà! E avete ragione.

Oroscopo 19 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Le questioni personali oggi hanno la precedenza, qualunque cosa stia accadendo in casa o in famiglia avrà la priorità. Il che potrebbe rendere difficile concentrarvi sul lavoro. La cosa migliore sarebbe quella di prendere una giornata libera ma se non è possibile svolgete i compiti per conto vostro così da evitare lo stress. Amore: in coppia, il partner vi offre la sicurezza di cui avete bisogno e riuscirete a controllare meglio le emozioni. Il che non impedisce che possiate confidarvi… Soli: se riuscirete a tener conto delle aspettative degli altri anziché concentrarvi sui vostri desideri, potreste fare un incontro molto promettente!

Oroscopo 19 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Giove in Ariete vi dota di belle energie, siete determinati, combattivi e ciò vi mette in grado di risolvere i problemi di tipo pratico. Trovare la soluzione vi farà provare grande soddisfazione. Ma è una giornata in cui anche la comunicazione è al top: grazie ad alcuni contatti di lavoro, anche online, potrebbero arrivare nuove opportunità! Amore: in coppia, più che mai oggi vi renderete conto che il partner è davvero la vostra anima gemella: vi sostiene, vi ama, vi conforta, vi offre tanta tenerezza. Non dimenticate di ricambiare! Soli: potreste dare il via a una storia importante, che andrà avanti nel tempo, con una persona che fa parte del vostro lavoro.

Oroscopo 19 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la congiunzione Luna-Giove in Ariete, le finanze sono al centro della vostra attenzione. Sebbene sia un transito positivo che vi fa sentire sicuri di poter guadagnare di più, potreste spendere per cose frivole e pensare poco a risparmiare. Con questo transito prima di lanciarvi negli acquisti, controllate attentamente il budget. Amore: in coppia, è il momento di rafforzare la relazione, fare progetti per stabilizzarla. Ed è quello che stava aspettando da tempo il partner. Soli: con una persona, siete stanchi di giocare al gatto e al topo e volete esprimere ciò che provate. In questo caso, fatelo senza esitare.