L’oroscopo del 19 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 19 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 19 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Pesci è una giornata in cui avvertirete il bisogno di eludere le responsabilità o di evitare di prendere decisioni: vorreste trovarvi in qualsiasi posto tranne quello in cui dovete essere presenti. Ebbene, per oggi e per quanto vi è possibile fatelo. Il mondo non finirà se non rispettate una scadenza (a patto ovviamente che non sia importante). Per cui allentate la pressione e prendete cura di voi stessi! Amore: in coppia, avete una maggiore percezione dei vostri bisogni e di quelli della dolce metà. Una messa a punto, se necessario, sarà fatta con grande gentilezza e rispetto reciproco. Soli: flirt all’insegna della leggerezza, seguirete la voce del cuore e non la ragione.

Oroscopo 19 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La congiunzione Luna-Nettuno in Pesci è d’aiuto a lasciare alle spalle le tensioni e a rilassarvi interiormente. Tuttavia non è escluso che se una relazione di lavoro è arrivata a una fase cruciale, potrebbe essere necessario affrontare alcune questioni serie e capire che strada imboccherà il rapporto. Sapere quali sono i limiti presenti in qualsiasi relazione è fondamentale, prima che la situazione prenda una brutta piega. Amore: in coppia, l’amore non è in secondo piano, consoliderete il legame con il partner e guarderete al futuro con serenità. Soli: un flirt inizialmente solo divertente potrebbe trasformarsi in una storia seria. E una giornata favorevole a una ripresa splendida nella vita affettiva.

Oroscopo 19 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la congiunzione Luna-Nettuno in Pesci, piedi per terra! E’ un martedì utile a valutare se l’impegno che state mettendo nel lavoro vi sta offrendo risultati soddisfacenti. Se i conti non tornano, come si suol dire, correggere il tiro vi permetterà di ottenere un miglioramento. Non dovete rivoluzionare tutto ma investire le energie su un unico obbiettivo e in questo modo farete passi da gigante. Amore: in coppia, l’atmosfera è agitata, rischiate di agire al contrario di come desiderate o di non saper gestire le emozioni. Rilassatevi: domani andrà meglio. Soli: in caso di incontro o di un primo appuntamento, potrebbe trattarsi di un fuoco di paglia ma, seppure momentaneamente, vi farà sentire su di giri!

Oroscopo 19 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Giornata molto positiva, in particolare nella comunicazione e nelle relazioni. Gli amici potrebbero proporvi dei progetti soddisfacenti ma in generale i contatti saranno fonte di entusiasmo o ispirare una nuova idea. Siete particolarmente ricettivi, intuitivi e la Luna in Pesci può rappresentare un punto di svolta: se vi sentite pronti a imboccare un percorso diverso, la decisione presa ora vi porterà al successo. Amore: in coppia, se nella relazione tutto procede bene potreste essere spinti entrambi a sperimentare sul fronte eros. In caso contrario, la situazione potrebbe peggiorare. Soli: negli affari di cuore, anche online, nella vita sociale e nelle amicizie preparatevi a qualche sorpresa (positiva).

Oroscopo 19 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Pesci al vostro segno parla di trasformazione: rappresenta un invito a esaminare con attenzione la vostra situazione finanziaria ed eventualmente apportare qualche modifica. La realizzazione di un budget affinato comporterà un miglioramento oltre a un senso di stabilità e sicurezza. Ma cambiare qualcosa nella vostra vita può riguardare anche delle abitudini o atteggiamenti che sapete non vanno a vostro vantaggio. Amore: in coppia, con il partner vorrete scoprire e condividere cose nuove. Avrete tantissime idee per ravvivare la relazione o sarà il partner ad avere molta fantasia… Soli: in caso di incontro, non abbiate fretta, lasciate che la situazione si snodi in modo naturale e farete un passo importante.

Oroscopo 19 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la congiunzione Luna-Nettuno in Pesci non è la giornata ideale per affrontare argomenti riguardanti la casa o la famiglia. Potreste non essere in possesso delle informazioni che vi occorrono oppure le persone care non comprendere appieno la situazione. Anche se la questione vi sembra urgente, prendete tempo. Potrebbero infatti emergere nuovi avvenimenti di cui dovrete tenere conto. Amore: in coppia, alcune incomprensioni potrebbero mettere alla prova la relazione. Forse desiderate maggiore indipendenza e ciò turbare il partner. Soli: potreste essere tentati di lanciarvi in un’avventura passionale. Occhio alle apparenze dunque andateci piano. Sarete felici di aver tenuto i piedi per terra.

Oroscopo 19 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se pensate di aver sacrificato troppo del vostro tempo per dedicare attenzioni agli altri, mettete uno stop! Essere un po’ egoisti, di tanto in tanto, fa bene e la vostra serenità oggi è la massima priorità. Sfruttate le ore libere della giornata come meglio credete: fate un pisolino o una passeggiata, leggete un libro, o guardate la serie tv preferita. Dire “no” più spesso potrebbe diventare una buona abitudine. Amore: in coppia, difficoltà a comunicare, i vostri messaggi non saranno recepiti. Se il partner è di malumore, smettere di parlare sarà d’aiuto a evitare litigate. Soli: negli affari di cuore non è una gran giornata. Può essere inoltre che la persona che vi attrae non sia molto disponibile.

Oroscopo 19 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Avere sicurezza in voi stessi è l’arma segreta per affrontare qualsiasi ostacolo ma in questo momento dovete tenerla sotto controllo affinché non si trasformi in spavalderia. Siate sinceri e quando non siete in grado o non potete fare qualcosa, ammettetelo con voi stessi e con chi vi circonda. Avete dei limiti, come tutti, e riconoscerlo vi eviterà che gli altri puntino il dito in caso di una mancanza. Amore: in coppia, giornata speciale ed emotivamente intensa. Con il partner c’è complicità, intesa e dichiarerete più di sempre il reciproco amore! Soli: fascino magnetico che conquisterà una persona – e ricambierete pienamente – avete quel certo non so che in grado di far perdere la testa.

Oroscopo 19 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la congiunzione Luna-Nettuno in Pesci, siete distratti e rischiate di commettere degli errori. Anziché attenervi a un determinato programma o a un piano, lasciate che ci sia un po’ di disordine. Ciò vi spingerà a improvvisare e stare in allerta. Sentirvi confusi non è una cosa negativa poiché cercando di dare un senso alle cose scoprirete un modo completamente nuovo per mettere tutto in sesto. Amore: in coppia, potreste dubitare – forse a torto – dei sentimenti del partner. Non siete al massimo della lucidità e vedete tutto nero. Riprendetevi! Soli: se di recente avete dato il via a una storia, potreste pensare che non sia quella giusta per voi. Non prendete decisioni definitive, aspettate.

Oroscopo 19 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Luna-Nettuno in Pesci rappresenta un invito a rilassarvi, a sognare e dare voce alla creatività. Se avvertite più stanchezza del solito forse è perché lavorate troppo, durante la giornata non vi concedete del tempo da dedicare a un po’ di relax. Pur continuando a essere produttivi così da raggiungere gli obbiettivi che avete in mente, fate delle piccole pause e lasciate via libera all’immaginazione. Amore: in coppia, le conversazioni saranno elettriche, non importa ciò che direte o farete, nulla andrà per il verso giusto e potrebbero esplodere dei conflitti. Fate leva sulla pazienza. Soli: negli affari di cuore, per oggi data l’atmosfera agitata è meglio evitare gli appuntamenti.

Oroscopo 19 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con una persona che vi ha fatto un torto, vi ha ferito, ripartire da zero può essere complicato. Eliminare completamente il rancore e la rabbia, spesso è impossibile quanto concedere il perdono. In questo caso, la cosa più saggia è prendere le distanze da chi non vi offre benessere interiore. Lasciate che sia il tempo a stabilire se tendere una mano all’altro o escluderlo definitivamente dalla vostra vita. Amore: in coppia, non è una giornata facile, circola un po’ di malumore e il partner farà bene a non contrastarvi. In caso contrario, alla minima parola sbagliata, perderete la pazienza. Soli: non siete dell’umore giusto per flirtare e tanto meno di dare il via a una storia impegnativa.

Oroscopo 19 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Luna-Nettuno nel vostro segno vi rende ancora più generosi, desiderosi di rendere felici le persone a cui volete bene ma rischiate di mettere al secondo posto le vostre esigenze, i desideri, i bisogni. Per oggi dovete evitare che le loro richieste – e saranno numerose – rappresentino un ostacolo ai vostri piani e stabilite dei limiti. Al contempo, non è la giornata in cui lanciarvi nello shopping, anche online. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di passione e la relazione sembra essere diventata un po’ spenta. Agite, cercate di scoprire come renderla più piccante! Soli: potreste essere un po’ delusi dall’atteggiamento forse distaccato di una persona che vi corteggia.