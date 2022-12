L’oroscopo del 19 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 19 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 19 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il lavoro potrebbe scatenare nervosismo ma adottando un approccio razionale e organizzato ritroverete la motivazione per impegnare le energie nel vostro futuro professionale e finanziario. Al contempo, se avete bisogno di riconciliarvi con un amico o un parente, sebbene non sia facile fare quella telefonata, in cuor vostro sapete che è la cosa giusta da fare. Amore: in coppia, potrebbero esserci dei battibecchi per questioni di poco conto ma sarete entrambi saggi da evitare una discussione. Il che non dissiperà le incomprensioni. Soli: uscirete, vi divertirete, conquisterete! In poche parole, vi godrete i piaceri che offre la vita.

Oroscopo 19 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Fate il punto su tutto ciò che sta accadendo in famiglia. Riflettete sugli ultimi mesi e capirete quanta della vostra attenzione è stata rivolta al lavoro anziché alle persone care. Probabile che questo atteggiamento abbia causato malcontento. Trascorrere un po’ di tempo in più con i familiari sistemerà tutto, tornerà l’equilibrio. Amore: in coppia, avete una bella energia che impegnerete nell’eros! Il partner non potrà resistevi. Serata bollente! Soli: in modalità seduzione e sarete maestri/e! Ma una persona sarà ancora più brava di voi e conquisterà il vostro cuore.

Oroscopo 19 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Prima di impegnarvi in qualsiasi cosa, soprattutto se è in gioco qualcosa di importante, riflettete. E’ probabile che stia arrivando una proposta di lavoro e avrete la sensazione di trovarvi di fronte a un bivio. Prima di accettare o meno, cercate di avere una visione ampia della situazione, fidatevi dell’istinto e rimanete fedeli ai vostri ideali. Amore: in coppia, avete intenzione di fare come meglio credete, senza tener conto dell’opinione del partner. E in questo caso, ciao ciao complicità! Soli: siete molto esigenti e con questo stato d’animo la cosa migliore è rimanere tranquilli/e a casa…

Oroscopo 19 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui collaborando con i colleghi potrebbero esserci piacevoli sorprese, nascere delle solide amicizie. Capirete che per lavorare insieme è importante conoscersi bene e ricorderete che l’unione fa la forza! Al contempo, il ritorno di Giove in Ariete, il 20 dicembre, potrebbe far riemergere un conflitto familiare. Amore: in coppia, con il partner fate importanti progetti a due, l’armonia è perfetta e non volete intrusioni di persone estranee. Soli: avete difficoltà a sbarazzarvi di un’idea fissa su qualcuno o continuate a pensare e ripensare a una vecchia storia. Mollate e andate avanti!

Oroscopo 19 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Il vostro è uno dei segni più creativi e sicuri di sé dello zodiaco, anche se a volte rischiate di sognare troppo. Con i passaggi odierni cercate di esaminare con attenzione quali obbiettivi sono fattibili e quali invece sono irrealizzabili. Non dovete, ovviamente, mollare le vostre più alte ambizioni ma rimanere con i piedi per terra. Amore: in coppia, cercate di cambiare il modo di comunicare con la dolce metà. Siete avari di parole e spiegazioni ed è così che lasciate la porta aperta alle incomprensioni. Soli: con una persona scatterà un gioco di seduzione ma sarà troppo pressante e i numerosi messaggi spegneranno il vostro entusiasmo.

Oroscopo 19 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un lunedì in cui non dovete fare paragoni con chi vi circonda, non dovete lasciare che eventuali qualità degli altri vi spingano a rimanere dietro le quinte e a non mostrare il vostro talento. Cercate di credere in voi stessi, nelle vostre competenze e capacità sopra ogni altra cosa, anche se in alcuni momenti non vi sarà facile. Amore: in coppia, alle parole dolci oggi ne aggiungerete alcune piccantine e l’eros sarà al top! Romanticismo e passione: cosa chiedere di più? Soli: fascino, determinazione: è un mix che vi farà trovare l’amore. E’ una giornata in cui potrebbe nascere una storia fantastica, tornerete a casa con gli occhi a cuoricino…

Oroscopo 19 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il vostro segno punta sempre all’equilibrio ma oggi lavoro o vita personale, circolano emozioni forti. Nel caso doveste avere una discussione accesa, prendete in considerazione non solo il vostro stato d’animo ma anche quello dell’altra persona. Avrete la possibilità di risolvere la questione in modo diplomatico. Amore: in coppia, il partner cercherà di farvi sorridere ma oggi siete parecchio insoddisfatti. Potrebbe emergere il bambino capriccioso che è in voi! Soli: prendete qualsiasi parola di traverso: siete troppo permalosi e rovinate qualche bella possibilità.

Oroscopo 19 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con i pianeti in Capricorno è la giornata perfetta per entrare in contatto con persone che saranno pronte a offrire il loro sostegno così da fare passi avanti in un progetto oppure a raggiungere un obbiettivo. Nel lavoro, in generale, siete molto produttivi e avrete splendidi risultati! Sfruttate questo momento, fate vedere di che stoffa siete fatti! Amore: in coppia, la temperatura è bollente, i sentimenti forti e le conversazioni molto erotiche… Soli: avventure e flirt passionali. Prendete l’iniziativa e vivete intensamente il momento presente.

Oroscopo 19 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Che abbiate intenzione di risolvere una questione o pianificare un viaggio, oggi la cosa migliore è pensare fuori dagli schemi. Le vecchie modalità vi rassicurano ma assecondare la voglia di novità vi permetterà di ottenere il meglio. Il buon aspetto Mercurio-Urano indica che comunque avrete brillanti intuizioni! Amore: in coppia, avete intenzione di vuotare il sacco e per farlo approfitterete del primo piccolo errore del partner per farlo. Ma non capirà il vostro atteggiamento che sarà esagerato. Soli: determinati a conquistare chi vi attrae anche se non saprete bene quale tattica usare. Ma troverete il modo…

Oroscopo 19 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I pianeti nel vostro segno vi dotano di splendide energie e, inoltre, nel lavoro non avrete la sensazione che tutto sia urgente. Ritaglierete del tempo per rilassarvi e, forse, praticherete anche un po’ di esercizio fisico. Volete trovare un equilibrio tra lavoro e vita persone, dedicherete dunque maggiore attenzione alle persone care. Amore: in coppia, è un lunedì all’insegna della passione, della condivisione, delle spese per i regali di Natale, delle piccole golosità da gustare insieme… Soli: smettete di pensare che una persona che vi corteggia vi prenda in giro. Sarebbe un errore! Lasciatevi andare alle emozioni.

Oroscopo 19 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Scorpione, evitate la permalosità, lavoro o vita personale non prendete alla lettera ogni commento che arriverà: nessuno ce l’ha con voi o ha intenzione di offendervi! E’ pur vero che a volte la vostra convinzione di sapere tutto e dunque di essere in grado di prendere le decisioni giuste, può infastidire chi vi circonda. Amore: in coppia, l’ultima parola deve essere vostra e ciò compromette l’armonia nella relazione. Cercate di ascoltare meglio ciò che dice il partner. Soli: in caso di un nuovo incontro, prima di lanciarvi a occhi chiusi cercate di approfondire la conoscenza.

Oroscopo 19 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il buon aspetto Mercurio-Urano al vostro segno annuncia che frequentare le persone giuste vi permetterà di fare passi avanti nel lavoro. Scegliete dunque con attenzione poiché potrebbe presentarsi un’opportunità che vi farà imboccare un nuovo percorso! Amore: in coppia, avete fatto delle reciproche concessioni e ora la relazione promette momenti di grande felicità. La complicità vi rende inseparabili. Soli: se avete dato il via a un flirt, l’altro/a vi darà delle prove d’amore, vi metterà su un piedistallo. E ciò avrà anche il potere di accrescere la vostra autostima.