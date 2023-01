L’oroscopo del 19 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 19 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 19 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se vi sentite agitati, sotto pressione a causa di una situazione, affrontatela il prima possibile. E’ diventata un chiodo fisso? E’ il segnale che non dovete perdere altro tempo. Concentratevi, risolvete – anche se sarete costretti a impegnarvi parecchio – e potrete lasciarla alle spalle soddisfatti di voi stessi! Sarete in grado di sistemare tutto. Amore: in coppia, esprimerete il vostro amore al partner che ricambierà con grande slancio. Siete romantici, sensuali: un mix perfetto per una serata a due. Soli: se siete attratti da una persona, potreste ricevere una telefonata, o un sms, che vi entusiasmerà.

Oroscopo 19 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio in Capricorno ha ripreso il moto diretto ed è in armonia con il vostro segno. Avrete la positiva sensazione che qualcosa si stia finalmente sbloccando oppure riceverete una notizia che state aspettando. In generale, potrebbero arrivare buone notizie. Su un altro piano: evitate di dare sostegno a chi non dà quanto riceve da voi. Amore: in coppia, non potete pretendere che il partner plachi tutte le vostre ansie. Lavorate su voi stessi. Soli: se avete intenzione di conquistare una persona, smettete di pianificare tutto nella vostra mente e, al contrario, improvvisate in base alle circostanze!

Oroscopo 19 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio, vostro pianeta governatore, è in Capricorno – fino all’11 febbraio – e rappresenta un invito a concentrarvi sul lavoro e quanto, di conseguenza, vi fa guadagnare. E’ adeguato all’impegno? Potreste voler chiedere un aumento di stipendio oppure l’avete fatto in precedenza e non avete ottenuto una risposta. Ora arriverà. Amore: in coppia, molto intraprendenti, avete deciso di ravvivare un po’ la relazione e va da sé anche la serata… In ogni caso circola tanto amore. Soli: se siete registrati su un sito di incontri, controllate la mail o i messaggi. E’ una giornata piena di sorprese.

Oroscopo 19 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Entusiasti, motivati a fare dei cambiamenti positivi e siete spinti a prendere l’iniziativa seguendo l’istinto. Sapete tuttavia che per farlo dovete cambiare metodo. Fortunatamente, le vostre idee riguardo alla carriera, ai grandi progetti di vita, allo status, alla reputazione e al lavoro sono solide e facili da concretizzare. Amore: in coppia, qualcosa vi farà dubitare del partner. Ma prima di agire, chiedetevi se siete voi a interpretare le cose in modo sbagliato. Soli: potreste ricevere un sms che scatenerà turbamento. Ma rischiate di capire male il significato. Rileggete attentamente.

Oroscopo 19 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Sagittario è perfetta per mettervi in gioco nel lavoro e nella vita sociale: dovete brillare! Le persone e le esperienze insolite oggi vi motivano, siete determinati a imparare qualcosa di nuovo o a esplorare nuove idee o luoghi inediti. Sul piano mentale e interiore è un momento di grande cambiamento. Amore: in coppia, vi ponete le domande giuste e siete in grado di appianare eventuali dissapori. Parlate, avete tutto da guadagnare. Soli: se avete dei dubbi sulle intenzioni di chi vi corteggia, ponete delle domande. Scoprirete con piacere che siete sulla stessa lunghezza d’onda.

Oroscopo 19 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna in Sagittario, ritagliate del tempo per rilassarvi, prendere cura di voi stessi. Tenete presente che nel lavoro un eccessivo impegno potrebbe far arrivare lo stress. La parola d’ordine del giorno è l’equilibrio. In sintesi, pensate alla salute! Nel pomeriggio la Luna entrerà in Capricorno: è il momento perfetto per incontrare gli amici più cari. Amore: in coppia, evitate le provocazioni e non prendete alla lettera alcune innocue osservazioni del partner. Rischiate di fare un dramma per cose che non contano. Soli: potreste interpretare erroneamente un sms. Il vostro giudizio è offuscato per cui prima di rispondere, chiarite le idee.

Oroscopo 19 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con Marte in Gemelli, siete pronti a uscire dalla vostra zona di comfort e cercare nuove opportunità, E in effetti è un momento in cui nuovi incontri potrebbero aprire alcune porte! Avete la concreta possibilità di stringere amicizie, associazioni d’affari che porteranno la vostra vita a un nuovo livello di realizzazione. Amore: in coppia, avete bisogno di tutta la tenerezza e il sostegno del partner. E’ possibile che dovete prendere una decisione e la sua razionalità lo/a rende l’interlocutore perfetto. Vi conforterà con amore. Soli: pur desiderando una storia non volete viverla con il primo/a arrivato. Sapendo quanto siete vulnerabili mostrate diffidenza.

Oroscopo 19 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Nel pomeriggio la Luna entra in Capricorno, un transito che sarà d’aiuto a trovare chiarezza su eventuali problemi o situazioni che di recente hanno scatenato la vostra perplessità. L’aspetto tra Mercurio e Marte tuttavia potrebbe rendere difficile attuare la soluzione che troverete. Cercate di essere pazienti: nel giro di poco risolverete. Amore: in coppia, evitate di sfogare il nervosismo sul partner. Se non volete scatenare delle tensioni evitate di toccare determinati argomenti. Soli: non è giornata di incontri e se avete un appuntamento rimandate. Rischiate di mandare all’aria una potenziale relazione.

Oroscopo 19 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza tra la Luna nel vostro segno e Nettuno oggi sarete più emotivi del solito. Un familiare, ad esempio, potrebbe contrastare un progetto che avete in mente oppure nei vostri confronti non si comporta bene. Ma ora siete più saggi e più forti e la cosa migliore è quella di cercare di capire le sue motivazioni. Amore: in coppia, vedrete solo i lati positivi del partner e vorrete renderlo/a felice. Se lo farete nel modo giusto sarà una giornata da ricordare. Soli: è il giovedì giusto per osare. Uscite, dichiarate i vostri sentimenti a chi attrae. Avete via libera…

Oroscopo 19 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Riguardo a una situazione complicata, oggi potreste avere una prospettiva diversa. Sarete all’altezza della sfida e farete grandi progressi. Avete infatti la possibilità di trasformare un problema preoccupante o insormontabile in qualcosa che vi riempirà d’orgoglio. Siete in una fase di cambiamento, dunque accoglietelo! Amore: in coppia, bella e reciproca sincerità complicità: i sogni e desideri sono trasmessi con grande dolcezza. Soli: avete la sensazione che nella conquista di una persona non avete fatto un solo passo avanti. Ma, sorpresa!, proprio mentre rinunciate scoraggiati, vi viene incontro…

Oroscopo 19 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con Mercurio che ha ripreso il moto diretto, tutte le situazioni che sembravano andare per il verso sbagliato ora riprenderanno slancio. E domani, quando il Sole alle 8,30 entrerà nel vostro segno le energie saranno al top, vi troverete sotto i riflettori, andrete avanti con determinazione e otterrete il successo a cui puntate. Amore: in coppia, sentimenti formato magnum, dichiarazioni d’amore e di passione: nella relazione oggi non c’è spazio per le emozioni tiepide! Soli: è un giovedì all’insegna della passione. Se una persona vi attrae non perderete tempo e passerete all’azione!

Oroscopo 19 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Nel lavoro, è una giornata in cui non dovete aver paura di correre qualche rischio: la Luna del Sagittario fa arrivare una bella dose di fortuna nel vostro settore delle ambizioni professionali. Andate avanti con determinazione, sicurezza in voi stessi ma soprattutto senza preoccuparvi di ciò che potrebbero pensare i colleghi. Amore: in coppia, vivete il momento presente con grande passione, sensualità: il che vi consente di assaporare con il partner splendidi momenti magici. Soli: lascerete che le cose accadano senza forzare la mano. Atteggiamento che vi permetterà di aprire la porta a nuovi incontri e a relazioni romantiche.