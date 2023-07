L’oroscopo del 19 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 19 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 19 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La congiunzione Luna-Mercurio in Leone oggi è esatta: accentua la vostra capacità di socializzare e di affascinare chi vi circonda. Coltivate le amicizie e che si tratti di un incontro, uno spostamento, una conversazione riceverete bei complimenti! Al contempo, è la giornata ideale per dedicarvi a un’attività o a un hobby che vi appassiona. Amore: in coppia, è una giornata che mette in luce le esigenze e le aspettative di entrambi, parlate di progetti importanti. Forse dovrete ancora aspettare un po’ di tempo prima di concretizzarli. Soli: pur essendo interessati a una persona che vi corteggia qualcosa vi trattiene, se non avete abbastanza fiducia per agire. In questo caso ascoltate la voce della ragione.

Oroscopo 19 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la congiunzione Luna-Mercurio in Leone – oggi esatta – avete la possibilità di esprimere ciò che provate senza scatenare discussioni. Non dovete temere di essere sinceri riguardo ai vostri bisogni emotivi, ai desideri più profondi ed eventualmente ai rancori, ma ricordate anche di ascoltare. Al contempo se siete sul punto di prendere un’iniziativa andrà a buon fine. Amore: in coppia, è un’ottima giornata per fare il punto su eventuali disaccordi che vi infastidiscono e di cui non avete il coraggio di parlare. Il partner sarà ricettivo e comprensivo. Soli; potrete trasmettere il vostro messaggio senza problemi, il che avrà un impatto positivo. Non esitate a dire più esplicitamente i sentimenti.

Oroscopo 19 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione Luna-Mercurio in Leone, oggi esatta, sosta nel vostro settore della comunicazione: qualsiasi cosa direte, le persone vi ascolteranno con grande attenzione, penderanno dalle vostre labbra. E’ il momento dunque di avere incontri, fare spostamenti, stringere contatti poiché tutto andrà nel verso da voi desiderato. Amore: in coppia, desiderio di novità e la relazione vi sembrerà noiosa, non sopportate più la routine. Probabilmente avete ragione, ma non è un motivo per prendervela con il partner. Soli: rifletterete sul motivo che vi impedisce di incontrare la persona giusta. E sì, dovete cambiare approccio.

Oroscopo 19 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Cos’è che vi impedisce di avere il successo che desiderate? Probabilmente lo sapete e ora sarete pronti ad agire. Se avete un blocco mentale riguardo ad alcune cose che invece potrebbero essere d’aiuto, saprete come fare per risolvere. Anche perché ora si sta rafforzando la convinzione che la situazione andrà per il meglio. Amore: in coppia, con il partner penserete alle soluzioni migliori da mettere in atto per far evolvere la relazione il più rapidamente possibile, Soli: non avete problemi a conquistare! Catturate l’attenzione, siete aperti e in grado di prendere buone iniziative: è tutto ciò che serve per instaurare relazioni gratificanti, romantiche o amichevoli.

Oroscopo 19 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

La congiunzione Luna-Mercurio nel vostro segno, accentua le vostre capacità relazionali, fondamentali nella vita personale e nel lavoro, ed è dunque la giornata perfetta per parlare di questioni che avete a cuore, soprattutto se si tratterà di difendere voi stessi, il vostro operato o le vostre opinioni. Amore: in coppia, per mantenere una buona comunicazione, moltiplicate gli sforzi e le dolci attenzioni verso il partner. Gli astri vi invitano a dare il meglio! Un progetto a due si realizza. Soli: l’amore vi sorride! Avete la sensazione che tutte le vostre iniziative siano favorite. E non sbagliate: con un/a collega potrebbe nascere un gioco di seduzione.

Oroscopo 19 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Solitamente in qualsiasi situazione guardate i fatti, esaminate i dettagli con attenzione eppure oggi sarà esattamente il contrario, la tendenza sarà quella di fare come gli struzzi. Tuttavia se si tratta di ridurre il budget o anticipare una scadenza dovete affrontare la questione, anche se sicuramente non lo vorreste. Amore: in coppia, potrebbero esserci delle incomprensioni ma per timore di scatenare una discussione non direte una parola. E vi porrete un bel po’ di domande. Soli: una persona vi attrae e vorreste che fosse interessata a voi ma è una perdita di tempo. Forse non siete il suo tipo. Se volete andare a fondo date il via a una conversazione. Vi risponderà gentilmente ma poi ognuno per la sua strada.

Oroscopo 19 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata in cui vi sembrerà più facile dire a una persona una bugia innocente così da non ferire i suoi sentimenti ma chiedetevi se sarebbe utile alla relazione. Probabilmente no, dunque siate sinceri poiché sgombrerete il campo da eventuali equivoci e la conversazione sarà positiva. Su un altro piano: potreste ricevere una notizia entusiasmante. Amore: in coppia, i passaggi odierni migliorano il dialogo e dunque potrete mettere le carte in tavola per parlare delle vostre preoccupazioni e delle aspirazioni, differenti da quelle della dolce metà. Soli: è una giornata favorevole a bellissimi incontri. Dovete solo aprire il vostro cuore e valorizzarvi di più!

Oroscopo 19 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Una persona potrebbe essere gelosa del vostro successo professionale o semplicemente provare invidia per il fatto che avete un buon lavoro che vi consente uno stile di vita adeguato. Invece di arrabbiarvi o mettervi in posizione di difesa, provate a capire cosa è che le manca e trattatela ancora più gentilmente! Amore: in coppia, un po’ eccessivi e troppo esigenti con la dolce metà. Cercate di essere più flessibili poiché rischiate di creare inutili complicazioni. Soli: siete molto difficili da accontentare! Nessuno va mai bene, c’è sempre qualcosa che non va! Oggi avete persino la sensazione che tutto remi contro. Tiratevi su, siete in grado di farlo.

Oroscopo 19 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Avete voglia di libertà, di non avere limiti, di prendervela comoda mandando al diavolo impegni e responsabilità. E’ una giornata in cui la determinazione è latitante. Ma, probabilmente, è un lusso che non potrete concedervi e potreste non avere altra scelta che rimboccare le maniche e darvi una mossa. Amore: in coppia, ritagliate del tempo per parlare con il partner e porre fine ai conflitti presenti nella relazione e con voi stessi. Soli: non è giornata di incontri e non favorisce la concretizzazione di una storia, in particolare se con una persona vi conoscete da poco tempo. Domani sarà un altro giorno…

Oroscopo 19 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se in famiglia qualcosa non va potreste essere in grado di risolvere la questione. Dovete entrate in contatto con le vostre emozioni anche se farlo vi sembra caotico e imbarazzante. Potrebbero offrire degli indizi su come parlare del problema così da allentare la tensione e migliorare la relazione con la persona cara. Amore: in coppia, sempre innamorati del partner, non smettete di circondarlo di amore e attenzioni. Forse siete un po’ troppo possessivi e rischiate di essere soffocanti… Soli: non sapete dove vi porterà un flirt ma l’attrazione è presente. Parlare con l’altro sarà piacevole ma comunque osserverete e le sue domande un po’ insistenti sul vostro stile di vita vi daranno un indizio.

Oroscopo 19 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la congiunzione Luna-Mercurio in Leone, oggi è esatta, sarete più convincenti del solito, farete ampio uso di diplomazia e c’è la possibilità che una conversazione o appuntamento di lavoro o di affari, entrambi importanti, si concluda in modo più che positivo. Le cose andranno nel modo da voi desiderato e sarete soddisfatti. Amore: in coppia, è una giornata che favorisce la riconciliazione, perfetta per eliminare incomprensioni e divergenze tra voi e il partner. Unica accortezza: placate l’impazienza. Soli: l’amore non è in programma! Nessun obbligo, nessun vincolo, liberi come l’aria uscirete con gli amici.

Oroscopo 19 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui vi trovate sotto i riflettori, dunque date il massimo. Assicuratevi di ottenere il merito adeguato per tutto ciò che fate. E’ un ottimo momento per sviluppare progetti per il futuro. Rimanete con i piedi per terra così da centrare tutti gli obbiettivi ma soprattutto non ascoltate ciò che dicono gli altri. Amore: in coppia, senza che ve ne rendiate conto, oggi rischiate di complicare qualsiasi cosa e la diplomazia è latitante. Smettete di fare domande senza capo né coda. Soli: la conversazione non è la vostra risorsa principale, per cui se avete un appuntamento anziché andare al ristorante, puntate al cinema.