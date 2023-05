L’oroscopo del 19 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 19 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 19 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Nuova in Toro accentua il vostro intuito per quanto riguarda le finanze, il reddito e siete determinati a fare al riguardo cambiamenti positivi per ottenere la stabilità. La gestione del denaro può essere al centro di questo transito ma è al contempo un momento fantastico per godere delle cose belle e buone della vita! Amore: in coppia, un malinteso potrebbe irritarvi e portare a un po’ di disaccordo con il partner. Ma non andrà avanti a lungo. Siete molto innamorati e dunque tutto tornerà alla normalità. Soli: Avrete l’impressione che una persona voglia conoscervi un po’ meglio e non sbagliate. Lanciate un segnale.

Oroscopo 19 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Nuova nel vostro segno vi rende più motivati, determinati e sicuri di voi stessi. E’ il momento ottimale per avere un approccio diverso con chi vi circonda, migliorare il look ed è probabile che lo farete, non ultimo perché volete essere notati, ascoltati e ciò vi porterà a un nuovo inizio! Avete voglia di entrare in azione e farete tutto a modo vostro. Amore: in coppia, siete più uniti che mai. Circolano dolcezza, tenerezza, complicità, sensualità che gusterete insieme al partner. Soli: potrebbe esserci un incontro in un nuovo ambiente, con una persone le affinità saranno numerose. Sarà amore a prima vista!

Oroscopo 19 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna Nuova in Gemelli sosta alle spalle del vostro segno: avete voglia di liberarvi da questioni lasciate in sospeso. L’intuito è al top e fatete bene a seguire la voce interiore. E’ un ottimo momento per rilassarvi e ricaricare le batterie. Potrebbero emergere situazioni d’aiuto a mollare ciò che ha ostacolato la vostra evoluzione. Amore: in coppia, spesso il Novilunio è sinonimo di un nuovo inizio, cogliete l’occasione per fare buoni propositi! Lasciate spazio all’amore e organizzate una serata romantica. Soli: siete in ottima forma e aspettate questa sera con grande impazienza. Sentite che sta per accadere qualcosa di importante e non sbagliate!

Oroscopo 19 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Novilunio in Toro rappresenta un invito a fare dei miglioramenti e cambiamenti positivi nella vita sociale, nei contatti. Il transito vi spingerà a prendere cura degli altri o sarete voi all’occorrenza a cercare un sostegno. Tenete d’occhio le opportunità che potrebbero arrivare attraverso le amicizie e i contatti anche online. Amore: in coppia, con il partner avete gli stessi gusti per arredare la vostra casa e ne parlerete con calma. Suggellerete la complicità con teneri baci. Soli: accettate un invito poiché potreste avere un incontro romantico. Gli amici potrebbero presentarvi una persona e chissà, forse nascerà una storia.

Oroscopo 19 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Se avvertite il bisogno di ripartire da zero negli obbiettivi riguardanti la carriera, iniziate da oggi. Il Novilunio in Toro supporta al meglio i vostri progetti, i piani professionali, i progetti futuri. È il momento dell’anno in cui gli altri, boss compreso, vi notano per i risultati che riuscite ad ottenere e ora finalmente raccogliete i frutti. Amore: in coppia, non siete dell’umore giusto per rimanere in casa ma a volte è necessario fare delle concessioni. Il partner di tanto in tanto vuole stare solo con voi… Soli: la Luna Nuova amplifica il desiderio di un incontro romantico. Una persona vi attirerà ma la timidezza vi impedirà di fare il primo passo. Ma alla fine, ce la farete!

Oroscopo 19 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna in Toro potreste riprendere gli studi, frequentare un corso, avere esperienze inedite che vi permetteranno di imboccare una nuova direzione. Uscire dalla routine che vi fa sentire ingabbiati, eliminare alcune vecchie abitudini sarà importante poiché vi permetterà di ampliare gli orizzonti e provare la benefica sensazione di libertà. Amore: in coppia, il dialogo è splendido e vi spinge a moltiplicare i momenti di complicità, di costruire su basi ancora più solide. Soli: se state vivendo un flirt o ci sarà un incontro, siate voi stessi senza adeguarvi a quelle che pensate siano le aspettative dell’altro/a. Sarà più costruttivo.

Oroscopo 19 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Nuova in Toro punta i riflettori su un vostro settore delle finanze e degli investimenti a lungo termine. Potreste essere spinti ad acquistare o vendere un immobile o a trovare dei modi per guadagnare di più o di eliminare alcune spese. Può essere un buon momento per chiedere una somma che vi è dovuta oppure un prestito. Amore: in coppia, tutto va a gonfie vele! Siete entrambi in sintonia con i reciproci desideri e sembra proprio che abbiate trovato la vostra velocità di crociera. Soli: l’indipendenza per voi è importante ma dovrete trovare un compromesso poiché oggi potrebbe esserci un incontro. Sareste pronti a mettere tra parentesi la vostra libertà per storia d’amore?

Oroscopo 19 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Nuova in Toro sosta nel vostro settore delle relazioni personali o di lavoro. Potrebbe esserci l’incontro con una persona che ha un approccio stimolante alla vita, stabilirete immediatamente un legame e vi sembrerà di conoscerla da sempre. Potrebbe diventare un’amicizia appagante in cui ci sarà reciproca fiducia. Amore: in coppia, il dialogo sarà costruttivo sempre che non partirete in quarta in caso di punti di vista diversi. La verità è che anziché parlare di un argomento che ora non vi interessa, vorreste solo tante coccole. Soli: voglia di piacere e conquistare! E oggi avrete belle opportunità per incontrare l’anima gemella, forse durante un’uscita con gli amici.

Oroscopo 19 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Giove in Toro vi spinge a operare dei cambiamenti nello stile di vita e a puntare su ciò che desiderate davvero. E’ il periodo ideale per capire se le abitudini di sempre, il programma quotidiano di lavoro o personale, funziona. Il Novilunio in Toro, oggi in questo senso vi sarà molto utile: avrete un’idea per fare una piccola rivoluzione. Amore: in coppia, sarete molto impegnati nel lavoro e la relazione passerà temporaneamente in secondo piano. Ma il partner sarà comprensivo, capirà la vostra stanchezza e il bisogno di riposare. Soli: i pianeti non segnalano incontri interessanti. Tiratevi su, è solo una giornata no.

Oroscopo 19 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna Nuova in Toro avrete voglia di trovare dei modi per mostrare le vostre qualità e il talento, compreso il lavoro. E se volete dare il via a un nuovo hobby o valutare un’idea imprenditoriale, il transito è quello giusto. Potreste avere dei dubbi al riguardo ma finché non ci proverete non saprete se funzionerà o meno. Amore: in coppia, stato d’animo positivo, senso dell’umorismo che vi permetterà di trovare una buona intesa. Ed è così che accenderete l’eros, vivrete una serata bollente. Soli: toccherete con mano quanto è forte il vostro potere di seduzione! Ottimismo e sorriso accentuano il vostro carisma e conquisterete una persona che vi attrae da tempo.

Oroscopo 19 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Nuova in Toro sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: è un buon momento per migliorare la relazione con una persona cara, trascorrere del tempo di qualità con i familiari. Ma il transito potrebbe indicare un prossimo trasloco oppure una ristrutturazione o un cambio di arredamento dell’abitazione così da renderla più confortevole. Amore: in coppia, siete pronti per un cambiamento – anche di casa – a rendere più stabile la relazione e con la Luna Nuova è il momento perfetto per piantare i semi! Soli: ciao ciao indipendenza, il vostro status inizia a pesarvi e volete una relazione seria. Sembrate davvero pronti a trasformare la vostra vita e un incontro vi renderà felici.

Oroscopo 19 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il buon aspetto tra la Luna Nuova in Toro e Nettuno, vi rende molto convincenti. Sfruttate il potere delle vostre parole, con una o due frasi ben studiate potrete ottenere ciò che volete. E’ un ottimo momento per intavolare conversazioni importanti: potrebbero aprire le porte a nuove opportunità, essere d’aiuto a dare il via a un progetto. Amore: in coppia, atmosfera dolce, all’insegna delle coccole e della passione. La Luna Nuova vi permette di trovare un accordo su un progetto a cui darete il via. Soli: un incontro vi farà perdere la testa. Vi innamorerete entrambi e navigherete in un oceano di felicità.