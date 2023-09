L’oroscopo del 19 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 19 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 19 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Forti differenze di opinione o la sensazione che gli altri stiano ignorando ciò che dite potrebbero scatenare delle discussioni, vi sentirete – forse ingiustamente – attaccati. Evitate di reagire, di mostrare aggressività, cercate di non perdere tempo su questioni che in questo momento non potete cambiare o per cui in ogni caso non vale la pena di arrabbiarvi. Amore: in coppia, le diversità di vedute possono arricchire la relazione con la dolce metà. L’obiettivo finale è che riusciate ad adattarvi l’uno all’altro/a e vivere in armonia. Soli: un incontro sarà fantastico! La persona vi farà provare brividi d’amore e per andare avanti sarete pronti a rivedere i vostri standard.

Oroscopo 19 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Se dovete prendere una decisione importante da prendere, evitate di chiedere consigli poiché potrebbero confondervi e farvi dubitare della vostra prospettiva. Se nella questione, inoltre, sono coinvolte altre persone cercate di rimandare la decisione di qualche giorno. Dopo un po’ di riflessione vi sarà chiara la direzione da imboccare. Amore: in coppia, è una giornata in cui il partner deve capire che avete bisogno di solitudine. In caso contrario il rischio è che siate un po’ aggressivi. Forse sarebbe più corretto parlarne così da evitare di esplodere. Soli: molto determinati e poco pazienti. Avete la sensazione che nella vita affettiva non stia accadendo nulla di interessante. Forse avete una visione troppo rigida e vi fa perdere altre possibilità.

Oroscopo 19 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste riflettere su alcune strategie diverse per raggiungere i vostri obbiettivi e chiedervi quale scegliere. Tuttavia, se provate incertezza anziché lanciarvi in qualcosa di cui non siete sicuri anziché tenere tutto dentro, parlatene, chiedete un parere a persone di cui vi fidate. Avrete un’idea più chiara di eventuali problemi e risolverete. Amore: in coppia, smettete di puntare l’attenzione sulle situazioni negative e pensate positivo! I pianeti a voi ricordano che è possibile superare qualsiasi cosa. Soli: moderate le parole e tenete conto delle opinioni degli altri. In questo modo avrete incontri molto piacevoli anche se nulla lascia presagire che andranno avanti nel tempo…

Oroscopo 19 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Dare un aiuto ad amici e colleghi non dovrebbe andare a scapito della vostra tranquillità e oggi potreste rendervi conto che una relazione inizia a prosciugare le vostre energie. In questo caso non accettate di farvi carico di compiti che, alla fine, non vi riguardano. Dovete pensare a mantenere la vostra qualità della vita. Amore: in coppia, l’amore ha bisogno di essere coltivato e oggi vi renderete conto che è importante agire. Mostrerete tenerezza e grande sensualità, il partner apprezzerà. Soli: volete entrare in contatto con gli altri, ampliare il giro delle conoscenze ma l’arrivo di una storia d’amore cambierà il programma della giornata. Oroscopo 19 settembre Leone (23 luglio-23 agosto) Se vi trovate in una situazione difficile, mostrare sicurezza e poi essere interiormente preoccupati è un errore soffrire in silenzio. Confidatevi con gli amici più cari, saranno più che pronti a dare una mano con affetto. Probabilmente li avete aiutati in qualche situazione difficile e ora è tempo di restituire il favore. Amore: in coppia, nella relazione c’è un restyling! Non è stato forse facile ma avete riflettuto attentamente e comunicate in un modo molto più armonioso. Soli: non guardate più indietro, al passato, e deciderete di fare il primo (o l’ultimo) passo verso una persona che sta aspettando solo questo!

Oroscopo 19 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Non dovete dare per scontato che amici e familiari capiscano ciò che provate. Semmai non parlarne può confonderli e penserete che a loro non importi nulla. Cercate dunque di trovare le parole giuste per dare una spiegazione senza agitarvi. Una volta che sapranno cosa sta accadendo vi offriranno il loro sostegno. Amore: in coppia, se qualcosa non va, evitate di tenere il broncio e chiudervi a riccio. Se avete commesso un errore perdonatevi e in caso l’abbia commesso il partner, fate lo stesso. Soli: l’attesa di vivere una storia è durata anche troppo. Sperando che abbiate sfruttato la solitudine per evolvere ora è possibile un nuovo inizio.

Oroscopo 19 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) C’è una grande differenza tra aiutare le persone e farvi carico delle loro responsabilità, dei loro problemi. Prima di trasformarvi in Superman o Wonder Woman, fate il punto. Avete messo dei confini o state sacrificando il vostro benessere? Nel secondo caso riflettete su quanto dovreste essere coinvolti per non creare dipendenza. Amore: in coppia, nella relazione le preoccupazioni si stanno accumulando. Le azioni e il comportamento del partner vi raffreddano, vi è difficile mollare certi dettagli. Siete spinti a rimandare decisioni importanti. Soli: cercate di vivere gli eventi così come si presentano, senza stabilire alcun controllo sulle persone che entrano ed escono dalla vostra vita. Concentratevi sul vostro sviluppo personale e sui vostri progetti.

Oroscopo 19 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna nel vostro segno forma alcune dissonanze: tra voi e altre persone potrebbero esserci delle tensioni e sarà difficile mantenere il controllo. E’ una giornata in cui la cosa migliore è ridurre al minimo le interazioni, al massimo parlate con chi dovete necessariamente avere una conversazione o con le persone care. Amore: in coppia, la passione oggi non è presente, siete dei cubetti di ghiaccio! Rilassatevi e riscaldate il cuore con i dolci raggi dell’amore. Vi farà un gran bene evitare di controllare tutto. Soli: il desiderio di costruire una storia su solide basi oggi è una priorità. Se inizierete una relazione, prima di andare avanti vorrete sapere se ha un futuro, Stessa cosa in caso di un incontro: o sarà serio o non se ne farà niente.

Oroscopo 19 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Una persona potrebbe essere molto persuasiva e desiderosa di coinvolgervi in un suo progetto. La domanda da porvi è: quanto ci guadagnate? Chiedete al diretto interessato e se ritenete di meritare qualcosa di più per il vostro impegno ditelo. Fare qualcosa per niente scatenerebbe rancore e nervosismo dunque, stabilite dei limiti! Amore: in coppia, torna la calma e rispetto ai giorni precedenti oggi sarete più pazienti e più attenti nei confronti del partner. Ed è una cosa positiva. Soli: probabilmente avvertirete il bisogno di stare un po’ per conto vostro e fare il punto della situazione. Ottima idea.

Oroscopo 19 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Prima di parlare, riflettete! Ciò che direte oggi potrebbe avere un forte impatto soprattutto se qualcuno vi ha confidato un segreto. Evitate dunque di condividere informazioni che potrebbero creare problemi ad altre persone. Se dovete sfogarvi parlate con un amico ultra fidato che non è coinvolto nella situazione. Amore: in coppia, non dovete prendere in mano la situazione da soli. L’opinione e il coinvolgimento del partner contano quanto il vostro. E dare spazio significa riconoscerlo. Soli: grazie alla cerchia delle amicizia, riuscirete a entrare di nuovo in contatto con una persona che avevate ingiustamente trascurato.

Oroscopo 19 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Circondati da amici o nemici? Riguardo alle relazioni potreste essere un po’ “paranoici” ma dovreste invece evitare di arrivare a conclusioni irrazionali, soprattutto se non conoscete bene i fatti. Anziché agire in base a teorie infondate, indagate e cercate di scoprire la verità. Nel dubbio dormiteci sopra! Domani sarete più positivi. Amore: in coppia, è una giornata all’insegna della totale e reciproca libertà. Ciascuno si dedica alle proprie attività personali senza ostacolare l’altro. Avete dunque la possibilità di sfruttare il tempo libero per fare ciò che vi piace. Soli: aspettate con impazienza il momento di poter dare il via a una storia seria e fare dei progetti a due. E se iniziaste sul serio a cercare la persona giusta?

Oroscopo 19 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il vostro tempo è prezioso, dunque se avete molto da fare non permettete che le persone creino problemi al vostro programma. Siate sinceri, dite che siete impegnati e apprezzeranno la vostra sincerità. In questo modo potreste portare a termine con velocità quanto dovete e in seguito trovare il tempo per ascoltare i loro problemi. Amore: in coppia, la relazione è un vero concentrato di emozioni e tenerezza, generosità e gentilezza. Entrambi date il meglio di voi Quando si tratta di realizzare i vostri desideri – anche sul fronte eros – entrambi date il meglio! Soli: volete innamorarvi ma la paura di perdere la libertà o di fare la scelta sbagliata vi spinge a mantenere le distanze. Ma l’incontro con una persona vi farà cambiare idea.