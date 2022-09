Oroscopo 19 settembre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 19 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 19 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 19 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se vi sentite abbastanza forti così da poter cogliere un’opportunità, è la giornata ideale per rimboccare le maniche. Che stiate cercando un nuovo lavoro, un affare o un’apertura per lanciarvi in una nuova carriera, la determinazione e la concentrazione saranno d’aiuto a ottenerlo. Se non avete abbastanza esperienza, potreste avere dei dubbi. Metteteli da parte e osate! Amore: in coppia, avete aspettative alte e chiederete molto al partner che si sentirà un po’ soffocato/a. Soli: anche voi sarete molto esigenti. Attenzione rischiate di spaventare chi vi corteggia.

Oroscopo 19 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Potrebbe arrivare un’offerta inaspettata di lavoro che vi porterà fuori dalla vostra zona di comfort ma che comunque vi piacerà. Non dovete tirarvi indietro: il buon aspetto Sole-Plutone indica che farete un’ottima impressione sulle persone giuste. Manifestate sicurezza ed efficienza e gli altri capiranno velocemente che avete le qualità per avere successo. Amore: in coppia, avete intenzione di uscire dalla routine. Al partner proporrete qualcosa di originale! Soli: potreste incontrare una persona che vi sorprenderà in modo positivo. Nuova storia in programma!

Oroscopo 19 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Evitate che il successo che ottengono amici o colleghi vi faccia sentire inferiori, poco sicuri di voi stessi, soprattutto quando si tratta di risultati finanziari o di lavoro. Mantenere un atteggiamento positivo sarà invece d’aiuto a pianificare la strada da percorrere, vi permetterà di raggiungere un grande obbiettivo che vi siete prefissi. Avanti tutta! Amore: in coppia, dolci conversazioni, il che è un bene se state attraversando un periodo burrascoso… Troverete soluzioni efficaci. Soli: un incontro potrebbe accadere in un contesto singolare o durante un viaggio di lavoro o personale. Conquisterete!

Oroscopo 19 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

È tempo di fare un coraggioso passo avanti! Sicurezza in voi stessi e fiducia riguardo all’attenta pianificazione che avete faticosamente svolto negli ultimi mesi. Gran parte di questo duro lavoro sta dando i suoi frutti ma ora dovete fare il passo successivo: lasciate dunque alle spalle eventuali timori e limiti! Oggi, infine, potrebbero nascere nuove amicizie. Amore: momenti teneri con il partner, parlerete del futuro e di un progetto a due. Soli: i recenti incontri evolvono. Potreste rendervi conto che non vi portano da nessuna parte oppure deciderete di dare una possibilità alla persona che vi corteggia. Oroscopo 19 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una giornata positiva ma lo sarà sicuramente l’intera settimana. Venerdì il Sole entrerà in Bilancia, domenica ci sarà la Luna Nuova nello stesso segno: annunciano un periodo favorevole alle trattative. Una sicuramente sarà importante, riguarderà qualcosa che avete intenzione di sviluppare e che attualmente procede con lentezza. Amore: in coppia, la relazione sta attraversando una fase importante. Potrebbe esserci un cambiamento di casa. Soli: in programma potrebbe esserci un nuovo incontro con una persona esitante o ancora impegnata.

Oroscopo 19 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Cancro è in buon aspetto con Venere e Urano, il che aggiunge una nota luminosa a quella che potrebbe essere una giornata emotivamente impegnativa. Anche se siete alle prese con un problema che richiede molto tempo ed energia, il sostegno degli amici eliminerà la pesantezza e vi spingerà a non prenderlo troppo seriamente. Amore: in coppia, cercate di trovare un nuovo equilibrio stabilendo determinati confini, concedendovi maggiore libertà. Soli: è una giornata in cui fare una selezione nelle relazioni ma non dovrete sentirvi in colpa!

Oroscopo 19 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Mercurio retrogrado nel vostro segno accentua il lato indipendente e non avrete voglia di essere come sempre diplomatici e discreti. Siete spinti a liberarvi di ciò che rappresenta un limite e vivere a modo vostro! Questo transito potrebbe anche scatenare la sensazione che alcune persone, lavoro o vita personale, forse senza rendersene conto, approfittano di voi. Amore: in coppia, prima di prendere qualsiasi iniziativa, assicuratevi che il partner sia pronto a seguirvi. Soli: se non avete intenzione di rimanere soli iniziate a fare qualche cambiamento!

Oroscopo 19 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con l’armonia Sole-Plutone potreste prendere decisioni importanti che comporteranno cambiamenti positivi. Sarete pronti a ribaltare la situazione attuale e a far entrare nella vostra vita nuove energie! Qualcosa che farete, anche nei prossimi giorni, potrebbe portare a un cambiamento che, grande o piccolo, vi farà imboccare una nuova strada. Amore: in coppia, incomprensioni con il partner che avrà difficoltà a capirvi. Cercate di trovare le parole giuste. Soli: avrete difficoltà ad accettare che una persona rifiuti totalmente le vostre richieste. Ma è meglio così, sicuramente non vi merita!

Oroscopo 19 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Un lavoro o un contratto potrebbero rivelarsi vincenti a patto che vi impegnerete parecchio. Può essere un’impresa difficoltosa ma un bel guadagno finanziario compenserà la fatica. Su un altro piano: nella vita sociale è il momento di coinvolgervi in tutto ciò che attira la vostra curiosità. A voi piacciono le sfide e il brivido dell’ignoto e vi lancerete. Amore: in coppia, il partner oggi farà molta fatica a seguirvi e soprattutto ad accettare i vostri sbalzi d’umore. Cercate di calmarvi. Soli: circola confusione, non sapete bene cosa volete veramente… Uscite con gli amici, distraetevi!

Oroscopo 19 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Evitate che metodi e idee ormai superati vi impediscano di provare qualcosa che potrebbe cambiare la vostra vita in modo positivo. Potreste avere qualche dubbio sull’idea di prendere l’iniziativa ma il risultato cambierà le carte in tavola, Potreste anche scoprire che un interesse vi farà imboccare un percorso che nel tempo diventerà sempre più affascinante. Amore: in coppia, per oggi fate e dite il meno possibile. Tutto vi infastidirà e non parlerete nel modo giusto. Soli: negli affari di cuore è una giornata “no”, per oggi sospendete la missione conquista.

Oroscopo 19 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Andate incontro agli eventi e questo approccio proattivo vi permette di capire le situazioni, evitare qualche trappola, capire le intenzioni di chi avete di fronte e di cogliere alcune opportunità. Consiglio astrale: non parlate a nessuno di eventuali sospetti e/o intuizioni e prima di cogliere la palla al balzo, muovete le pedine in silenzio. Farete scacco matto. Amore: in coppia, la complicità e la passione sono al top, non ci sono momenti di noia o di esitazione. Serata bollente! Soli: in programma c’è un magnifico incontro, potrebbe trattarsi dell’anima gemella!

Oroscopo 19 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste non fare le cose che avreste intenzione di portare a termine ma non dovete preoccuparvi. Rallentate il ritmo e pensate a voi stessi. Per tutta la giornata, inoltre, alcune persone chiederanno la vostra attenzione. Ascoltate, siate presenti e cercate di non pensare alle cose che non avete fatto. Concentratevi su ciò che avete concluso. Amore: in coppia, dolci e reciproche attenzioni. Il più grande piacere sarà ritrovarvi in serata teneramente abbracciati! Soli: un vostro messaggio avrà l’effetto desiderato, l’altro/a risponderà immediatamente. Per ora nascerà un flirt ma presto si trasformerà.