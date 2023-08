L’oroscopo del 2 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 2 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 2 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata movimentata, avrete spostamenti da fare, persone da incontrare. Nonostante un po’ di stress sul fronte lavoro, darete una sferzata di energia utile ad affrontare il carico di impegni. Dovete spezzare la routine, avete bisogno di un cambio di passo. Avere un approccio rilassato nei confronti della vostra vita porterà a miglioramenti e nuove opportunità. Amore: in coppia, è tempo di spiegazioni: si rischiano confusioni e incomprensioni. Soli: tenete sotto controllo la permalosità. E’ così che potreste fare un incontro pieno di passione.

Oroscopo 2 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Forse avete bisogno di riorganizzare la mole di lavoro, un’intuizione potrebbe offrire le risposte giuste e semplificare la vostra vita. Se avete la sensazione che non ci sia nulla che possiate fare, ripensateci. A vostra disposizione ci sono infinite possibilità dovete solo vederle e agire di conseguenza. Il vostro tempo è prezioso. Non è escluso in ogni caso che una situazione di lavoro vi faccia venir voglia di ribellarvi. Anche se andrete in vacanza, porterete con voi il problema. Amore: in coppia, sembra non vogliate vedere ciò che non va e darete la colpa al partner. Tensioni in vista. Soli: una nuova storia è possibile ma voi siete pronti ad aprire il cuore e lasciarvi andare ai sentimenti?

Oroscopo 2 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Siete diffidenti e intrattabili con chi vi circonda. E il motivo lo sapete solo voi… Non siete dell’umore giusto per ascoltare chi si lamenta e il vostro atteggiamento destabilizza, ci sarà chi ve lo farà notare. Cercate di mantenere la calma e dar prova di elasticità. Al contempo, potrebbe essere che un problema di lavoro o personale vi sembri insormontabile. Per risolverlo, forse dovreste iniziare a pensare fuori dagli schemi. Amore: in coppia, se ci sono state delle difficoltà, torna la complicità e tutto andrà per il meglio. Soli: una persona dall’aria misteriosa potrebbe affascinarvi e avrete voglia di approfondire la conoscenza.

Oroscopo 2 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Anche se pensate il contrario, avete le carte in regola per aumentare il reddito, potete farcela. Sarete spinti a lanciarvi in nuovi progetti, a patto che prendiate il tempo di concretizzarli nel modo giusto, ovvero passo dopo passo. Riuscirete a ottenere ciò che desiderate ma a suon di tempo, pazienza e prudenza. In questo modo, avrete il risultato a cui mirate. Amore: in coppia, evitate di mettere a tacere il partner: puntate a un dialogo aperto e tutto andrà bene. Soli: certo è che se mostrate malumore vi sarà difficile conquistare il cuore di chi vi attrae…

Oroscopo 2 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Non a tutti piacerà ciò che farete e la cosa vi innervosirà. Ma anziché inalberarvi ed entrare in rotta di collisione, dovrete accettarlo. Se avete in mente qualcosa d’importante da realizzare probabile che a qualcuno darà fastidio. Andate avanti, quando capirà che siete nel giusto inizierà a pensarla in modo diverso. Potrebbe esserci la fine di un significativo rapporto di lavoro, oppure con un cliente o un fornitore. Amore: in coppia, affrontate, se ci sono, i problemi presenti nella relazione così da trovare insieme una soluzione. Soli: molto esigenti con gli altri ma non con voi stessi e sembra non abbiate intenzione di mettervi in discussione.

Oroscopo 2 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Oggi sarà difficile andare d’accordo con chi vi circonda ma, sia chiaro, sarete voi ad avere problemi a sintonizzarvi sulla stessa lunghezza d’onda. Rischiate di essere aggressivi, di esagerare, volere tutto e subito. Lavoro o vita personale, la cosa migliore è essere ragionevoli e mantenere un atteggiamento tranquillo. Cercate di sfruttare la vostra creatività. Amore: in coppia, nei confronti del partner avete aspettative alte e concluderete la giornata provando frustrazione. Soli: prudenza, occhio ai fuochi di paglia. Ora più che mai avete bisogno di stabilità.

Oroscopo 2 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Evitate di essere troppo severi con voi stessi, incolparvi per qualcosa che non va nel verso da voi desiderato. Non è colpa di nessuno in particolare, tanto meno vostra. Nel corso di questa settimana, cercate di levarvi questo peso, parlate del problema che tanto vi preoccupa con qualcuno di cui vi fidate. La sua visione della situazione sarà d’aiuto a trovare un equilibrio interiore e vi spingerà a trovare alcuni modi per cambiare le cose. Amore: in coppia, una giornata come piace a voi: senza discussioni. E in ogni caso saprete come ignorare eventuali critiche. Soli: un incontro inatteso vi permetterà di mettere una pietra sul passato. Non guarderete più indietro.

Oroscopo 2 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Non è una giornata facile, all’esterno potreste essere carismatici e disinvolti, il che vi sarà d’aiuto a far progredire i progetti. Ma in casa, avrete delle riserve – timore del nuovo? – che potrebbero impedire di fare passi avanti in ciò che avete in mente di fare. Potreste anche pensare che la famiglia e le responsabilità domestiche rappresentino un freno alle vostre ambizioni. Parlarne con una persona sarà di sollievo: i suoi commenti vi consentiranno di superare qualsiasi paura e andare incontro al successo. Amore: in coppia, difficoltà a esprimere ciò che provate, siete un po’ nervosi e poco tolleranti. Calma… Soli: bando al pessimismo, è solo una giornata “no”, presto vivrete bei momenti pieni d’amore.

Oroscopo 2 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste pensare che riguardo a un progetto personale o lavorativo che vorreste realizzare non vi sentiate all’altezza, abbiate una certa resistenza e in questo momento ne avrete la consapevolezza. E’ probabile che a farvi sembrare impossibile la concretizzazione, sia il fatto che vi concentrate sul “non posso”. Dare il via attraverso piccoli passi, avrà il potere di smuovere le acque. Iniziate dalla parte più semplice del difficile compito e presto vi accorgerete che avete compiuto grandi progressi. Amore: in coppia, guarderete con occhi diversi la relazione, sarete spinti a un chiarimento. Soli: colleghi/e, clienti è nel lavoro che potreste annodare delle relazioni intriganti. Il fascino farà il resto.

Oroscopo 2 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Pur desiderando di concretizzare un progetto o un’idea, la paura di spendere troppo denaro potrebbe frenarvi e spingervi a pensare che sia fuori dalla vostra portata. Iniziate con ciò che potete permettervi tenendo presente che un piccolo inizio può portare a grandi cose. Il vostro segno è noto per la pazienza e la perseveranza: un pizzico di entrambe le qualità potrebbero essere d’aiuto nei prossimi mesi a fare tutto alla grande e ottenere il meritato successo. Amore: in coppia, dovreste vivere il desiderio senza tabu. Se avete una fantasia condividetela con il partner. Soli: potere di seduzione al top e vi sarà facile conquistare, ci saranno incontri imprevisti.

Oroscopo 2 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata frenetica e dovrete dar prova di elasticità. Le opportunità non bussano alla porta di casa ma si trovano negli incontri, le conversazioni, gli spostamenti. Non è continuando a rimuginare sulle preoccupazioni che farete evolvere la situazione: distogliete la mente dai pensieri cupi ed entrate in azione Su un altro piano: occhio alle spese. Per quanto vi è possibile, cercate di risparmiare evitando spese superflue. Amore: in coppia, ignorate eventuali provocazioni del partner, non scatenate discussioni inutili. Soli: tante conoscenze ma nessuno vi piace veramente. Dovreste essere meno esigenti e più flessibili.

Oroscopo 2 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Riguardo il vostro settore della casa, della famiglia, sarete spinti a porre l’attenzione sulle relazioni con le persone care. Si potranno evidenziare delle tensioni ma saranno d’aiuto a chiarire e avere conversazioni importanti. Nel lavoro, oggi potreste aver a che fare con persone scortesi, pessimiste: state alla larga, il loro unico obbiettivo è quello di accollarvi il loro stato d’animo negativo. Amore: in coppia, nervosismo interiore, difficile da gestire. Fate quel che potete per tenere sotto controllo le emozioni. Soli: un’amicizia potrebbe diventare amore. Siete invitati a mantenere la lucidità.